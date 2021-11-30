艾伯科技公布2021年中期业绩



香港, 2021年11月30日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2708.HK）欣然宣布截至2021年9月30日止六个月（「期内」）的未经审核综合中期业绩。



期内，集团成功扭亏为盈，录得公司拥有人应占溢利约人民币437万元（截至2020年9月30日止六个月：公司拥有人应占亏损约人民币1,545万元），而收益由去年同期的约人民币19,067万元，大幅上升至约人民币26,628万元。受惠于客户数量增加，集团多项业务有利好表现，其中智能终端产品销售和软件开发两大业务的收益分别录得约22.4%与约255.9%的增幅。集团毛利上升50.0%，至约人民币6,685万元（截至2020年9月30日止六个月：约人民币4,456万元），毛利率为25.1%，较去年同期的23.4%，上升1.7个百分点。董事会建议不派发2021年中期股息。



受惠利好政策集团业务增长空间巨大



在全球产业从工业化向数字化升级的关键时期，中国明确提出「数字中国」发展战略，以抢占下一时期的技术优先权。「十四五」规划提出，加强关键数字技术创新应用、加快推进产业数字化转型，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平，构建基于5G的应用场景和产业生态。



国家工信部表示，要以5G建设为牵引，同时聚焦10个重点行业，形成20大典型工业应用场景。中央政府亦发布《5G应用「扬帆」行动计划（2021–2023年）》和《关于推动5G加快发展的通知》等政策，全力推动5G行业发展，5G网络建设和5G行业应用迎来黄金增长期。《5G经济社会影响白皮书》预测，2025年5G带动直接经济产出将高达人民币3.3万亿元。



信息技术应用创新（「信创」）产业也是「数字中国」建设的关键环节之一。大力推动信创产业发展，可以帮助国内企业进行转型，建设更加完善的信息技术产业链，参与未来几十年的国际竞争。2020年被认为是中国信创产业的落地元年，全国各地的信创项目开始大面积铺开，信创产业也随之出现了一个现象级的风口。未来三到五年，信创产业将迎来黄金发展期。中国IT产业，将在基础硬件、基础软件、行业应用软件等领域，迎来前所未有的国产替代潮。根据观研天下数据，2025年信创产业市场规模将稳步增长至1.3万亿。



在利好政策支持下，集团三大业务板块—5G（通信设备及专网解决方案）、信创IT（终端产品及行业解决方案）、物联网（产品及解决方案）的需求显著上升。凭借此三类业务在技术、供应链和市场等方面的协同效应，集团把5G、信创IT和物联网技术进行融合创新，为不同行业客户提供一站式的产业数字化解决方案，更好地把握到国策的风口和市场机遇。



业务协同发展 为集团带来可观收益



智能终端产品销售维持是集团的主要收入来源，占总收益约77.5%。期内，集团致力开发、生产及向客户销售度身定制的物联网智能终端产品。受惠于经济活动迅速恢复，加上国策的支持，国内5G及物联网行业高速增长，带动集团5G皮基站系列产品及销售射频识别产品需求增加。随着客户数量增加，5G皮基站系列产品及RFID产品订单数量急升。集团期内的智能终端产品销售业务收益为约人民币20,626万元，同比上升约22.4%。



集团基于对客户需求的分析与评估，利用物联网及相关技术，为客户提供综合及定制系统解决方案，包括整体系统规划、开发及设计、系统设备采购、系统的软件及硬设备集成、系统实施、试运行以及系统管理及维护等。鉴于系统集成业务的收益来自单次性项目，分部收益相对其他业务浮动，期内的收益为约人民币2万元（截至2020年9月30日止六个月：约人民币239万元）。



集团的软件开发业务是根据客户的业务及管理需求，为客户规划及设计软件系统框架及功能列表，提供定制的软件应用开发服务，该业务占总收益约20.6%。集团除与现有客户维持长期及策略性关系，同时亦积极开拓新客源，以扩大顾客基础及带动销售。期内，集团软件开发业务持续扩大，实现收益约人民币5,492万元，同比飙升约255.9%，成为期内集团收益增长幅度最大的业务。



系统维护服务方面，集团提供信息系统的软件及硬件系统维护服务，服务范围包括系统设备维护及管理、数据库维护、系统日常监控及系统升级等，该业务占总收益约1.9%。集团于期内的系统维护服务维持稳定增长，业务收益为约人民币约508万元，同比上升约16.8%。



集团优化业务战略布局 受惠于政策红利和产业发展机遇 业务有望步入快速增长期



在产业数字化方兴未艾、信创产业蓬勃发展的新形势下，集团以敏锐的市场洞察，适时优化了集团业务战略布局，将业务聚焦于5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及产业数字化解决方案三大市场领域，协同发展，并已经取得良好的发展成效。受益于政策红利和产业发展机遇，未来三大业务有望加速增长。



中国5G建设已迈入高速发展阶段，2021下半年至2025年是5G小基站及室分系统建设高峰期。得益于市场的强劲需求，在未来两至三年，集团包括皮基站、室分系统产品等5G产品及5G专网解决方案销售量可望呈现大幅度增长。而集团获得国家工信部颁发的电信设备进网许可证（涵盖中国移动、中国电信、中国联通的5G频段），为目前市场上少数获得此类进网许可证的企业，获先发优势。



集团已经为某特大型钢铁集团建设「5G数字工厂」项目提供了5G通信专网，获得了5G+工业互联网领域的项目经验。又与深圳市阿尔巴文化体育发展有限公司订立某知名电竞品牌的电竞馆5G技术应用合作合同，成功拓展了5G+文娱体育领域的应用。集团将在前期项目成功经验的基础上，广泛联合电信运营商、行业客户、行业集成商和供货商等行业资源，构建合作共赢的5G行业应用生态体系，丰富和深化5G与垂直产业的融合应用，推动5G行业专网建设，拓展集团5G系列产品的销售市场，扩大市场覆盖率和占有率。



中央政府将信创产业纳入国家发展战略，提出针对「2（党政）+8（金融、电信等八大行业）领域发展体系」。随着党政市场的成功示范，金融、电信、电力、交通等重要行业逐步开始信创产品和项目的应用落地。集团将把握时代脉搏，顺势而为，发挥技术优势，加快国产化笔记本计算机、移动终端等IT基础硬件业务的发展，重点布局电力、金融、通信、教育等信创产品和项目应用落地的先行行业，加大市场推广力度，致力获得更多市场份额。



作为行业领先的产业数字化解决方案企业，集团将继续整合市场资源，在5G（通信设备及专网解决方案）、信创IT（终端产品及行业解决方案）、物联网（产品及解决方案）领域持续发力。三大业务板块在底层技术、应用技术、供应链、市场和业务模式等诸方面紧密相连，可以相互协同，促进共同发展。另外，集团将积极物色能与现有主营业务产生强大协同效应的合适并购目标，并在巩固中国内地既有市场与业务的同时，全力把握全球市场机遇，积极开拓高质量的海外项目，务求提升自身竞争力，在世界塑造中国品牌良好形象。



关于艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代号：2708.HK）是行业领先的产业数字化解决方案企业，专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案，业务主要分为四个类型,包括(i)智能终端产品销售;(ii)系统集成;(iii)软件开发;及(iv)系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年，客户来自中国公营及私营界别，如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。



如欲查询更多数据，请浏览艾伯科技股份有限公司网站：http://www.ibotech.hk/







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