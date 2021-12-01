Wednesday, 1 December 2021, 08:16 HKT/SGT Share: 中原建业荣获《彭博商业周刊/中文版》“新上市企业2021”奖

香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 中原建业有限公司（“中原建业”或“公司”；股份代号：9982.HK），一家中国领先的房地产代建公司欣然宣布，公司近日于《彭博商业周刊/中文版》主办的第六届“年度上市企业2021”活动中，荣获“新上市企业 2021”奖，以表彰公司在业务实力、企业发展策略、可持续发展及企业社会责任等方面获得业界肯定。



中原建业非执行董事-李桦女士

“年度上市企业 2021”奖项由国际知名的商业媒体《彭博商业周刊/中文版》举办，旨在表彰各行业具有杰出表现的上市公司，对社会经济稳定作贡献。奖项评选从业绩表现、企业管治、投资者关系、企业策略、企业社会责任、可持续发展、创新变革及风险管理共八大范畴对参选企业进行全面分析、筛选及评分。各行业中得分最高的两间企业获颁“年度上市企业大奖”，奖项极具公信力及代表性，获奖企业的实力及发展潜力均获得业界及投资者广泛认可。



中原建业是中国领先且快速发展的房地产代建企业，以中大原区为战略发展的重点，以商业代建服务为主，并且不断拓展政府代建、资本代建、专项管理咨询服务的领域。近年来，中原建业在业绩、口碑、规模上成绩斐然，各项核心经营指标均保持稳定增长。截至2021年10月31日，共有258个在管项目，总建筑面积为3,075万平方米，今年1至10月，新增合约建筑面积已超过2020年全年新增合约建筑面积，于河南省外的拓展情况再创佳绩，新签合约项目数同比增长66.7%，新签合约建筑面积同比增长72.1%。



中原建业有限公司执行董事马晓腾先生表示：“对于本公司及资本市场团队在香港资本市场获得认可和鼓励，感到欣喜。在房地产管理红利的时代，中原建业成熟且高效的轻资产管理模式及丰富的精细化管理经验，赢得愈来愈多合作伙伴的认可，相信公司在管理红利时代取得更好发展。”



展望将来，中原建业致力把握代建行业发展潜力不断释放的时机，在大中原战略的指导下，稳固河南省内市场绝对领先地位的同时，继续提升核心竞争力，大力拓展省外业务规模，提高在全国代建市场的占有率。 “守信用、负责任、走正道、务正业”， 中原建业将继续以产品和服务为中心，持续稳步推进项目全流程精细化管理体系，夯实公司治理，不断完善和规范公司管理结构，加强全面风险管理体系建设，为股东创造价值。



关于中原建业有限公司

中原建业有限公司（“中原建业”或“公司”；股份代号：9982.HK）是以河南省为战略重点的中国领先房地产代建公司。凭借知名的“建业”品牌、独特的轻资产业务模式、专业的房地产代建服务、完善的优质承包商、供货商网络，以及一套标准化、高质量且持续优化更新的“建业标准”作为业务的坚实基础，中原建业持续帮助项目创造更高的价值，进一步巩固中国领先的房地产代建公司的地位。







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