Tuesday, 30 November 2021, 16:23 HKT/SGT Share: 顺丰同城今起招股 一手入场费3,628港元

香港, 2021年11月30日 - (亚太商讯) - 随着消费者需求日益增加，中国本地消费市场的快速转型，「万物到家」等新消费趋势让实时配送成为解决物流最后一公里、满足本地新零售等需求的新兴赛道。新股市场上，从顺丰控股集团独立出来仅不到三年时间的顺丰同城（9699.HK）也即将实现在港上市。顺丰同城于11月30日开始招股，本次招股共发行1.31亿股股份，发行价介乎每股16.42港元至17.96港元，每手200股，一手入场费3,628.20港元，预期将于12月14日在港挂牌上市。



独立第三方平台+全场景覆盖业务模式 打造护城河壁垒



作为独立的第三方平台，顺丰同城可以为用户提供量身定制的服务，满足用户的不同需求，提升用户对顺丰同城的忠诚度。同时，其独立第三方的属性避免了中心化平台而产生的流量竞争，从而使顺丰同城可以接入商家、垂直平台以及其他各类开放平台，承接实时配送服务，包括为其他平台提供运力补充。藉助独立第三方平台，顺丰同城正不断拓宽合作管道，丰富服务场景，进而获得巨大在线流量。



新消费的发展也推动着实时配送服务场景向传统场景外延伸。为此，顺丰同城采用全场景业务模式，以实现对于各类产品和服务的配送场景全覆盖。通过全场景的业务模式，顺丰同城不仅可以把握餐饮外卖等成熟场景的市场需求，而且能够抓住同城零售、近场电商和近场服务等非餐增量场景的市场机遇，带来可持续及不断增长的客户群、订单履约能力及订单量，实现更好发展。不仅如此，全场景的业务模式亦有助于公司均衡订单结构，优化公司的运营效率，降低单位运营成本，提升公司的盈利能力。



经过数年的发展，顺丰同城已迅速成长为中国最大的第三方实时配送服务平台，在第三方实时配送市场建立了卓越的品牌知名度，也打造出了属于自己的护城河壁垒。未来，顺丰同城有望凭借着强大的网络效应以及独特的全场景业务模式，在该市场占据更大的市场份额。



业绩高速增长 亏损逆市收窄 成长潜力充足



根据招股书显示，近年来，顺丰同城的订单量持续提升。其订单总数由2018年的79.8百万笔增至2020年的760.9百万笔，复合年增长率高达208.7%，远高于同期实时配送服务行业27%的复合年增长率。该公司订单数进一步快速增长， 2021年前5个月，订单总数达到513.7百万笔，同比增加151.2%，延续高位增长趋势。



订单量的增长，推动着顺丰同城的收入大幅上升。招股书显示，2018-2020年，顺丰同城的收入从人民币993.3百万元增加至人民币4,843.4百万元，复合年增长率达120.8%。2021年前5个月，收入从2020年同期的1,429.5百万元增加至人民币3,045.6百万元，同比增长113.1%，增长进一步提速。



与此同时，顺丰同城亏损持续收窄，截至2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度，以及截至2020年、2021年05月31日止五个月，顺丰同城的毛利率分别为-23.3%、-16.0%、-3.9%、-4.1%、-0.9%，经调整后的净利率分别为-33.1%、-21.7%、-12.5%、-12.4%、-9.8%。尤其在同行业今年年报及季报亏损加大的情况下，顺丰同城的盈利前景稳步向好。可以预见，随着业务规模的持续扩大，在规模经济效应下，顺丰同城大概率迎来布局的收获期，业绩有望爆发式增长。



随着服务场景的不断扩展及新业态消费模式的创新，第三方实时配送市场具有巨大的增长潜力。根据艾瑞咨询预计，第三方实时配送服务行业的年订单量将于2025年达到163亿单，2020年至2025年的复合年增长率为40.1%。但同时，该市场呈高度分散状态，2020年，中国前六大第三方实时配送服务商的合计市场份额约为35.6%。



顺丰同城与母公司顺丰控股有强大协同效应，在最后一公里配送、为外界客户定制一站式的综合供应链物流解决方案等方向上均能实现资源和客户侧的协同互利和运营效率的提升。随着未来行业集中度不断提高，已经具备领先优势的顺丰同城，有望把握住实时配送服务的新兴商机，在行业激烈的竞争中脱颖而出，持续引领实时配送行业的发展。







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