维珍妮以创新驱动多版块业务发展 带动22财年中期收益创40.8亿港元新高并转盈至经调整纯利2.8亿港元



香港, 2021年11月29日 - (亚太商讯) - 全球领先的贴身内衣创新设计制造商（「IDM」）维珍妮国际（控股）有限公司（「维珍妮」或「公司」，连同附属公司，统称「集团」）（股份代号：2199）公布截至2021年9月30日止六个月（「期内」）的未经审核中期业绩。



期内，集团在疫情下收益创新高，按年增加62.1%至约港币40.8亿元。毛利增加101.3%至约港币9.8亿元，毛利率亦上升4.7个百份点至24.0%。纵使集团因进一步退租部分深圳厂房而录得固定资产撇账，加上人民币及越南盾升值增加营运开支，然而收益增加，加上有效的成本控制措施，使经营杠杆增强，息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 增加125.7%至约港币6.5亿元，EBITDA率提升4.4个百份点至15.9%。因此集团纯利扭亏转盈至约港币2.5亿元（2021财年上半年：净亏损约港币3,240万元），纯利率为6.2%。公司拥有人应占每股基本盈利为20.8港仙（2021财年上半年：每股基本亏损2.6港仙）。撇除因退租部分深圳厂房产生的一次性开支项目，纯利约港币2.8亿元，纯利率为6.8%。



为与股东分享成果，董事会议决建议宣派中期股息每股6.8港仙（2021财年上半年：无），贯彻分派财政年度纯利不少于30%的股息政策。



维珍妮主席、首席执行官兼执行董事洪游奕先生表示：「凭借强大的IDM能力，我们持续革新工艺及开发生产设备，创造出引领市场趋势的产品，加上中越战略产能布局，从而在疫情下驱动品牌合作伙伴及集团共创双赢。我们欣见合作多年的品牌伙伴已全面恢复业务，双方合作关系亦更为紧密。在多项业务及地域市场齐头并进下，集团上半年收入创歴史新高。」



集团于过去数年持续透过工艺革新及机器开发而输出新品，并跨行业及跨产品线开拓产品类别，已形成了多元化的产品矩阵。为更清晰展示各业务分部的表现，集团由本财政年度起将业务重新划分为六大分部。



贴身内衣：维珍妮创新工艺助攻各大品牌合作伙伴恢复业务，使分部收入创历史新高

贴身内衣贡献港币23.4亿元的收益，按年飙升111.6%，占总收入57.3%。分部毛利增加175.8%至约港币5.7亿元，毛利率提升5.7个百分点至24.4%。分部收入创历史新高，主要是受到欧美市场恢复进度良好所带动，传统贴身内衣订单超越疫前水平。凭借强大的研发能力和创新工艺，集团开发的新产品助攻各大品牌合作伙伴恢复业务，其中最大美国品牌合作伙伴的订单强势反弹。于居家办公的新常态下，外穿内衣产品销售倍增。另外，集团早前新增数名国内新兴电商品牌伙伴，相关订单在期内实现良好增长。



运动产品：运动胸围销售倍升，运动紧身裤获国际龙头新兴品牌和国内运动品牌垂青

运动服装分部贡献收入约港币10.4亿元，按年攀升58.6%，占总收入25.4%。分部毛利增加100.2%至约港币2.4亿元，而毛利率提升4.9个百分点至23.5%。运动胸围在运动热潮持续下继续表现强韧，销售倍升，成为分部主要增长动力。运动服装方面，集团调整策略方向，在与日本休闲服装品牌伙伴的合作上，减低服装类产品，从而更集中于胸围产品上。在此子分部，集团专注于运动紧身裤上，凭借卓越的工艺技术，获若干国际龙头新兴品牌和国内运动品牌垂青，丰富了客户组合。



消费电子配件：疫情下「宅在家」刺激销售倍增

消费电子配件分部的收入约港币2.3亿元，按年大幅上升104.0%，占总收入5.7%。分部毛利增加117.1%至港币5,820万元，毛利率提升1.5个百分点至25.0%。分部收入倍增，主要由于疫情使消费者留在家中的时间普遍延长，持续带动居家使用的消费电子产品的需求，例如虚拟现实（VR）头戴式装置、键盘、鼠标、笔记本包等需求明显增加。根据目前下半年的订单预测，未来相关订单会持续保持向好的增长趋势，为集团注入新的增长动力。



胸杯及模压产品：随传统贴身内衣产品需求回升，收入按年攀升六成

胸杯及模压产品分部的收入港币1.9亿元，按年大幅上升63.1%，占总收入4.7%。分部毛利增加85.9%至港币4,540万元，毛利率提升2.9个百分点至23.5%。分部收入增长主要由于传统贴身内衣产品需求回升。



鞋类产品：美国休闲鞋履品牌合作伙伴的销售持续增长，带动收入按年上升一成

鞋类产品分部的收入为港币1.7亿元，按年升幅达10.7%，占总收入4.2%。收入增长来自单一美国休闲鞋履品牌合作伙伴的销售保持稳健增长。分部毛利增加3.5%至港币3,930万元，毛利率为23.0%，反映鞋类生产在今年农历新年后才转往越南，故生产仍处于效率提升期。



布口罩：为各大运动品牌生产特色布口罩，东京奥运口罩引起热烈市场反响

布口罩分部贡献收入约港币1.1亿元，占集团总收入2.7%。分部毛利为约港币2,460万元，毛利率为22.0%。集团生产的布口罩主要以时尚运动类型为主，为各大运动品牌生产的特色布口罩引起热烈的市场反响，包括为一名国际知名运动品牌生产东京奥运口罩。



越南产值扩大至80%，提高效率及效益，迅速把握市场回暖后国内外品牌伙伴的殷切需求

为迅速把握市场回暖后国内外品牌伙伴的殷切需求，集团继续提升越南海防市越南新加坡工业园内五家厂房的效率及效益，并增加生产线，从而提升产能。越南兴安省厂房一期自2021年4月正式投产，以应付不断增加的业务需求。越南作为重要的生产基地，已奠定坚实基础，支持出口业务增长。截至2021年9月30日，当地生产占集团总收入的比例由2021财年上半年76%扩大至80%。



犹幸越南海防市及周边省份疫情控制理想，维珍妮于越南的六间厂房一直保持正常营运。国际品牌伙伴订单需求自去年下半年恢复以来，集团在当地招工及员工稳定情况亦见理想，令越南产能保持稳定。集团为海防生产基地约90%合适员工接种COVID-19疫苗，不仅确保安全的工作环境，更保障在越南的生产营运维持稳定，全面把握国际品牌合作伙伴的强劲订单需求。



至于作为研发中心及生产基地的中国深圳厂房，继续支持国际品牌合作伙伴发展中国市场的策略，以及集团自身在国内的业务发展。该厂适合接种员工的接种率已达100%。



坚持创新驱动发展，多版块业务拓展，迎来黄金发展期

维珍妮一直坚持创新驱动发展，坚信企业不仅要追求利润最大化，也需要可持续发展。经过二十多年创新驱动发展，集团积累了多项行业竞争优势，迎来多版块业务拓展的黄金发展期。



核心技术不断升级，形成坚实的技术壁垒

集团三大核心技术不断更新迭代，近年也成立了专门的制造创新中心部门，对一些最前沿的技术，会自主研发并定制机器设备，确保多项创新技术在行内保持领先和独创。该团队不断革新产品的工艺流程及开发新的生产设备，在满足产品创新需求的同时，利用模板和自动化，提升量产的效率和稳定性。集团拥有140多个专利，也为多项独有技术注册了技术标。作为国家级高新技术企业，集团拥有行业首屈一指的国家实验室；这一系列技术突破、工艺革新、生产设备开发、自动化推行，为维珍妮构建了强大而坚实的技术壁垒。



极具增长潜力的品牌矩阵已经形成

通过三大核心技术在跨行业及跨产品线的应用拓展，集团现有的业务主要分为内衣、运动、消费电子三大版块，合作伙伴均是行内最顶尖的优质品牌，并且与这些品牌均为长期合作伙伴关系。这三个版块的品牌合作伙伴矩阵，令集团的业务拓展空间更广泛，抵御行业风险的能力亦更全面。



高粘性的品牌伙伴互利共赢战略合作关系

凭借敏锐的市场洞察结合前沿的创新技术，集团持续为品牌合作伙伴输出引领市场的创新产品。因为多项独创技术，这些引领市场的创新产品，也确保了集团和品牌合作伙伴在市场占有率上稳定增长。另外，长期稳定的质量、准时货期，也令集团成为各大品牌值得信赖的合作伙伴。



日趋成熟的多区域产能布局

经过约五年的海外产能布局和团队培养，越南的产能已经集规模、爆发力、高质量输出的多项优势；同时数字化管理的推行，既令集团的产能宏观统筹调配更加协调和灵活，也令现场管理更加实时高效，为未来多项业务拓展打下坚实基础。



而大湾区肇庆新区产业园规划则是集团拓展中国市场的重要布局。为全力支持国际品牌伙伴发展国内市场，并加紧自身与国内市场新兴在线品牌及其他窗口探索的新机遇，管理层正筹划于2023年底将中国内地的生产基地搬迁至肇庆新区，主要生产贴身内衣、运动服装及消费电子配件，以把握国内市场的庞大潜力。该厂房建筑面积约39万平方米，较目前深圳厂房大50%，加上集团致力打造该厂为高度智能化的未来工厂，效率将大大提高。



制定2022至2026财年全新五年规划，全力把握黄金发展期

经过上市后五年来的工艺及生产设备创新、推动数字化及自动化生产，加上完善的越南产能布局，维珍妮已奠定稳健的业务基础，形成强大的品牌合作伙伴及产品矩阵，而该等优势在疫情挑战下更形突出，让维珍妮与品牌伙伴形成高粘性的战略合作关系，从而进一步巩固行业领先地位。集团已占据市场有利位置，加上越南布局已成型，未来五年投资有限，因此准备就绪，全力把握未来五年的黄金发展期。



踏上集团发展里程的新台阶，管理层重新审视业务状况，制定了2022至2026财年的新五年规划。凭借集团在创新研发的领先优势和强劲的业务增长势头，在疫情持续保持可控的前提，管理层预期销售将于2022财年保持强劲增长，并于2023及2024财年继续录得可观升幅，而2025及2026财年亦会稳步增长。管理层对于未来五年销售的乐观预期，是基于多项利好的驱动因素。



在业务拓展层面，首先，核心贴身内衣产品的订单已超越往年水平，有鉴市场对创新产品的炽热需求，预计未来数年仍会健康增长。其次，整个运动版块发展蓬勃，除大热的运动胸围外，集团亦将这股运动休闲风推广至运动服装类别，如运动紧身裤等集团具备创新研发实力及生产能力的产品，有信心复制运动胸围的增长轨迹。再者，消费电子配件乘着「元宇宙」热潮，正踏入高速增长期，预计未来数年录得可观销售升幅。各大运动品牌及消费电子配件业务合作伙伴均已与集团为未来五年的业务合作共同厘定增长规划，按目前所预期的乐观增长，管理层对此等业务发展前景充满信心。在鞋类业务上，集团专注与美国休闲鞋履品牌合作，双方于过去数年共同成长，产品种类增加，相信能在现有基础上继续健康增长。



在产品组合上，集团将朝着更有利的方向转变，一方面，来自创新驱动的高增值产品开发，将带来单价增长的机会；另一方面，强大的创新能力，将为集团迎来产生跨品类拓展的良机。



市场方面，集团将继续深耕已回暖的欧美市场，加强与现有国际品牌合作伙伴的紧密关系，并加紧与快速增长的新晋年轻品牌伙伴合作。而中国市场前景广阔，集团在这个新市场才刚起步，已初见佳绩，预期新零售渠道销售将作出可观的收益贡献。



配合高速增长的业务增长，集团已有充足的产能支持。越南现有设施的产能利用率继续增加，配以自动化生产及数字化管理，推动产能进一步扩大，集团的规划产能已能够满足品牌合作伙伴及集团自身未来数年的订单需求。而随着肇庆新区的产业园计划于2023年底（即2024财年下半年）开始量产，将进一步支持五年规划中2025至2026财年的业务增长。



利润方面，管理层同样预期将于本财年录得较明显的增幅，并于未来数年持续稳步上扬，相关增幅将较收益更大，一方面源自集团开发更多毛利率较高的高增值产品；另一方面，透过劳工技艺日趋成熟、提升自动化、数字化管理及精细化生产规划提高生产效率；同时，透过增加越南生产线使规模经济效益提升，以及未来资本开支减少并渐趋稳定，从而达致营运杠杆化。上述种种，均有助减低折旧开支比率及其他固定经营开支。管理层亦留意到汇率波动，将继续监察外币汇兑风险，并将适时采取审慎措施减低相关风险。



盈利能力提升，亦有助集团达致更稳健的现金流及财务状况。随着销售增长及利润持续提升，而越南产能规划首阶段布局已经完成，资本开支将于来年大幅下降，营运现金流有望增加，从而于未来几年逐步减债，令净资产负债比率下降至更健康水平，让集团于未来数年可集中资源拓展业务。



洪先生总结：「基于维珍妮于行业全球领先的优势，以及对市场趋势和用户需求的敏锐洞察，我们将秉持以创新驱动发展的策略，保持研发优势，紧贴市场，快速反应，开发出满足消费者需求的创新产品，善用多区域产能布局，与品牌合作伙伴和供应链伙伴共同创造市场，达成共赢。除了业务拓展，我们亦将继续透过专注于减碳、废物管理、可持续创新发展、人才及小区等四方面，为可持续发展出一分力，与各持份者永续同行，为股东创造长远价值。」



有关维珍妮国际（控股）有限公司

维珍妮国际（控股）有限公司于1998年在香港创立，是全球领先的贴身内衣制造商。透过采用创新设计制造（IDM业务模式，维珍妮为国际知名品牌合作伙伴提供多种产品，包括贴身内衣、运动产品、消费电子配件、胸杯及模压产品、鞋类及布口罩。集团拥有两大策略据点 ──中国深圳的研发及生产基地，以及越南自集团于2016年扩产后成为重要的生产基地。



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