Monday, 29 November 2021, 14:43 HKT/SGT Share: 固生堂通过聆讯 或成「中国连锁中医第一股」

香港, 2021年11月29日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道，近年来，医疗股接连登陆港股资本市场，其中，生物科技股占据绝大多数，眼科、口腔这类市场化程度较高的专科也屡有上市。而作为中国独有的中医，尚未出现过上市企业，在港股市场上极具稀缺性。



近日，以中医医疗健康服务为主的公司——固生堂控股有限公司已通过上市聆讯，美银美林和海通国际为其联席保荐人。据了解，固生堂是一家以基础医疗为重心，将中医与西医结合，为客户打造了一个整合线下业务与在线布局，覆盖用户疾病诊疗、健康管理全周期的新中医平台。



中国最大的私营中医医疗健康提供商之一

在传统中医诊疗中，由于存在客户触达受限、不同区域间医师资源不均衡、客户随访和长期健康管理不便等痛点，很多患者无法接受到良好的治疗。为了解决这一问题，固生堂从2018年开始，将线下医疗健康服务扩展到在线医疗平台，为客户提供更加便捷的医疗服务。



通过这种在线线下相结合的业务布局，固生堂不但能够更有效的使用医疗资源，扩大客户覆盖范围，而且能够根据在线平台的数据指针，更加有策略性的选择线下城市，实现有效扩张。



截至最后可行日期，固生堂的医疗服务网络覆盖中国31个省343个城市。在中国所有同时具备在线线下医疗服务网络的中医医疗健康提供商中，该公司拥有最多的线下医疗机构以及线下医疗机构网络覆盖最多城市。



值得一提的是，固生堂还拥有同行最多的医师资源，截至2021年6月30日，有超过19,000名涵盖不同专科的医师在公司的医疗服务网络执业，满足客户的不同需求，并能够不受区域限制，为更庞大客户群提供服务。



当前，中国中医健康市场竞争愈发激烈，其中医师资源的争夺尤为突出，医师资源严重不足，固生堂依托丰富的医师资源以及庞大的医疗服务网络，构建了强大的进入壁垒，为其在中国中医医疗健康市场上站稳领先行列提供了有力支撑。



客户回头率高达68.2% 强品牌力打开市场空间

与西医相比，中医能够根据患者的具体情况提供个性化保健方案、预防治疗、促进长期康复及生活方式改善等方面具有独特优势。因而，在全生命周期的健康管理中，中医愈来愈受到人们的欢迎。此外，国家近几年也多次出台政策，支持中医发展。



在国家政策支持以及人们健康意识的增加，中国中医大健康产业不断扩大。根据弗若斯特沙利文的资料，中国中医大健康产业的市场规模预期于2030年达到人民币29,730亿元， 2019年至2030年的复合年增长率为11.3%，同期增速快于中国整体医疗健康行业。



在这个接近3万亿的市场中，固生堂已经凭借着广泛的医疗网络以及为客户提供的有效服务，积累了多元化及忠诚的客户群，建立了强大的品牌知名度。截至2021年6月30日，该公司累计客户人数接近1.9百万，累计客户就诊量于同日超过8.4百万人次，在中国所有私立中医医疗健康提供商中排名第一。除了客户人数不断上升外，该公司的客户忠诚度及客户留存率也在不断提高，截至2021年上半年，固生堂每个季度客户回头率高达68.2%。



多元化及忠诚的客户群，带来的是不断增长的收入。2018年、2019年及2020年，固生堂分别实现收入约人民币726.2百万元、人民币896.2百万元及人民币925.4百万元，复合年增长率为12.9%。2021年上半年，公司收入进一步增长至人民币598.2百万元，较去年同期大幅增加78.1%。



未来，随着中医大健康市场的不断增长，已经具备品牌知名度的固生堂有望凭借着其极具竞争力的医师资源、庞大的医疗网络以及忠诚且不断增长的客户资源，在激烈的行业竞争中扩大其领先优势。未来成功上市后，在国际资本的助力下，固生堂未来的成长性有望更上新台阶，值得期待。





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部门 健康与医药

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