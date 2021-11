Friday, 26 November 2021, 18:42 HKT/SGT Share:

来源 Tianda Pharmaceuticals Limited 天大药业2021年中期业绩 业务显著增长

继续加强创新研发、加大业务拓展力度

香港, 2021年11月26日 - (亚太商讯) - 天大药业有限公司(天大药业或本集团 ,股份代号 :0455.HK) 欣然宣布截至2021年9月30日止六个月(报告期)的中期业绩。报告期内,本集团三个业务板块均录得显著增长,收入2亿3,650万港元,同比增长26.2%。本集团财务状况稳健,于2021年9月30日,净资产7亿7,700万港元,银行结余及现金2亿220万港元,加上未动用银行贷款额度7,780万港元,本集团具充足财务资源支持业务稳步发展。



中医药业务收入5,800万港元,同比增长64.2%。顺应国家对中医药产业的政策支持,本集团经过逾五年的努力已形成中医药全产业链布局,涵盖中药材贸易、中药饮片生产、中医药研发、中药全产品线及国内外购销。药物和医疗科技业务收入1亿7,490万港元,同比增长16.6%。主要产品心脑血管用药托平®缬沙坦胶囊在全国同类产品中销量第一,正抓住在国家第三批集中带量采购第一顺位中目标机会,放量增长。位于珠海金湾的新研发及制药基地将于明年1月投产,锐意打造成为一个高标准、高质量、高效能的医药健康产业基地。医疗和保健服务收入360万港元,同比增长79.5%。报告期内,首次采用股权投资合作模式与著名中医专家共同投资开设天大馆, 该合作模式将成为快速拓展天大馆的重要手段。同时,本集团加快构建中医云端科技平台「云上天大馆」,提供在线智能诊症、大健康电商等服务,与天大馆实体馆互相助力,致力发展「天大馆」成为中医馆第一品牌。



本集团继续加强创新和研发,在经典名方开发、心脑血管用药、儿科用药、糖尿病用药等方面均有序推进。同时,加大业务拓展(BD)力度,与研发有机联动,通过外部引进、自主研发、合作研发等方式,提高管线内研发项目的质量和数量,进一步丰富产品线,并在全球范围内寻找前沿技术和产品机会,助力公司整体业务发展。



国家在「第十四个五年规划和2035年远景目标纲要」中提出推动中医药传承创新,坚持中西医并重和优势互补,大力发展中医药事业,为本集团业务发展提供良好的政策红利。本集团将贯彻实施「三个发展」的战略,深度布局三大业务板块,积极审视并购机会,加快业务增长和规模扩大步伐,致力发展成为立足中国,辐射全球的领先医药企业,为守护人类健康做出更大贡献。



天大药业有限公司(香港联交所上市公司,股份代号0455)以发展中医药产业为基础,发展创新药物和医疗科技,发展优质医疗和保健服务,致力发展成为立足中国,辐射全球的领先医药企业。



