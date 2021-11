Thursday, 25 November 2021, 10:50 HKT/SGT Share: 金嗓子新基地正式启用 瞄准大健康市场提升多元产品力

香港, 2021年11月25日 - (亚太商讯) - 如今,健康问题已成为全球热点。随着信息技术的持续渗透及商业模式的不断成熟,大健康产业展现出前所未有的强大潜力。面对如此市场机遇,中国领先的润喉片制造商金嗓子(6896.HK)于近年来狠抓产业根基,围绕需求导向,苦练产品内功,推升运营质效,聚焦未来发展。



稳扎稳打致胜 构建全新现代化生产企业

豪情壮志必不可少,稳扎稳打才是致胜之道。金嗓子的原生产场地位于市中心城区,由于城市发展及历史原因,企业的发展将受扩张难度加大、交通物流不畅等因素掣肘,而新基地的建设一举突破了这一困境,成为打开业绩天窗的第一步。



据悉,新基地位于柳州市洛维工业园内,占地超过120亩,共分两期建设。其中第一期工程占地70亩,建筑面积达到7万平方米,研发中心、生产厂房、仓库及行政办公大楼等一应俱全;第二期工程用地亦已落实,未来将引入高科技研发团队,聚焦智能化未来,力求开发出更多元化、更具潜力的大健康产品,满足多样化的健康需求。



伴随着新基地的启用,全新的研发生产流程将金嗓子升华为全新的现代化生产企业,全自动化的生产线大大提升了生产效率及质量,在增加了金嗓子主打产品57%产能的同时,于环保、技术含量、制造质量等方面均获得了显著提升,进一步强化了企业的核心竞争优势,奠定了高质量发展的坚实基础。



11月10日,在新基地启动媒体见面会上,金嗓子提出要重点着眼于大健康市场的发展机遇,推进健康产业园建设,以未来十年成为百亿级细分行业龙头企业为目标。



用实力说话 把握行业发展的全新趋势

合理的战略目标不光要抓住行业发展的主要趋势,还要与自身实力相匹配,而金嗓子在产品力及品牌力上确有过人之处。



从产品力上看,金嗓子喉片、肠宝六宝系列及水果糖、螺蛳粉等数十种产品共同组成了金嗓子多元化的产品数组,其中金嗓子喉片被评为国家级新产品,产品在五大洲52个国家级地区热销。而强大的研发实力是金嗓子产品力能够与时俱进不断创新的根本保障。公告显示,自1994年以来,金嗓子已成功开发31项产品,先后获得过国内外专利及商标总数618件。



从品牌力上看,得益于强大产品力的有效支撑,金嗓子多年来深受国内外市场的认可。金嗓子喉宝早在2005就被认定为中国驰名商标;金嗓子亦在2010年《中国500最具价值品牌排行榜》中位列第263位,以33%的市场占有率排在同类产品市场的第一名;后于2018年蝉联《中国500最具价值品牌排行榜》,品牌价值达到71.5亿元。



毫无疑问,金嗓子所独具的产品力及品牌力优势已然成为其业绩增长的两大引擎,驱动着金嗓子的稳步快速发展。中期业绩报告显示,金嗓子于今年上半年的收益同比增长83.1%,公司权益持有人应占溢利同比大增415.8%,增长势头强劲。



综合看来,新基地的投产将不仅意味着产销双增,亦能以更强的创新力推升金嗓子的多元产品力,带来更立体丰富的品牌形象,从而翻开其高质量发展的新篇章。随着消费者健康意识的持续增强,政策东风不断,行业景气度高企,立足于「单品牌、多品类、多渠道」的发展策略的金嗓子确有实力紧握未来机遇,乘风而起。





