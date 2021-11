Wednesday, 24 November 2021, 10:21 HKT/SGT Share:

来源 Cipia Cipia宣布将于特拉维夫证券交易所首次公开发行 作为公开发行的一部分,Cipia已筹集2200万美元资金

北京, 2021年11月24日 - (亚太商讯) - 车载人工智能计算机视觉解决方案供应商Cipia,特拉维夫证券交易所股票代码CPIA,近日宣布作为其首次公开发行的一部分,公司目前已筹集2200万美元。Cipia将在特拉维夫证券交易所(简称TASE)开放交易,股票代码为CPIA。



除了定义驾驶员DMS行业,欧洲法律还规定未来几年所有新车都必须搭载驾驶员监控系统。作为安全标准领域的前沿组织,欧盟新车安全评鉴协会(Euro NCAP)已将驾驶员监控系统纳入更为全面完善的汽车安全等级标准中,该标准将于2025年开始生效。在欧盟新车安全评鉴协会的倡导下,欧盟通过一项立法,要求从2024年到2026年逐步整合用于新车登记的DMS软件。



Cipia旗舰DMS产品Driver Sense专为新车集成设计,利用人工智能和计算机视觉算法实时监控驾驶员重要视觉线索,防范疲劳驾驶、注意力不集中及其他危险驾驶迹象(如驾驶时手持手机),一经监测系统便会启用安全警报及相应措施。



拥有70多项计算机视觉人工智能专利,Cipia 2021年上半年总收入为260万美元,较去年同期增长三倍。随着全球范围内DMS法规相继出台,全球对符合要求的解决方案的需求正呈倍速增长,DMS技术集成已成为大势所趋。



Cipia携手MobileEye将驾驶员感知软件集成到MobileEye芯片上。据Cipia估计,与市场上同类解决方案相比,其集成ADAS和Driver Sense驾驶员监控系统的解决方案更具成本效益,或有助于提高公司市场份额。



Cipia还为车队提供远程视频信息处理及驾驶员监控产品Cipia-FS10,该产品为驾驶员提供实时安全警报,并为车队管理提供定制化警报和分析,使车队管理更为智能高效。Cipia-FS10于2021年初推出,目前正在被来自全球各地的客户集成应用。



Cipia首席执行官David Tolub表示:“此次IPO的成功将极大促进我们的业务发展,提高竞争地位,并帮助 Cipia扩大企业规模,满足日益增长的车载感知解决方案需求。同时,这也将有助于我们审查战略性收购成果,并促进进一步合作。十分感谢公司的员工、客户,当然还有无论是新加入还是一直陪伴着我们的投资者们。我相信凭借着系列解决方案和技术优势,Cipia能继续保持全球车载感知市场中的领先地位,我们也将继续致力于公司发展,为投资者们带来更多价值。”



Cipia董事会主席Eli Talmor教授表示:“搭载世界最为先进的车载监控技术,Cipia解决方案不仅能满足现有的监管需求,同时对于未来自动驾驶车辆及移动服务而言,这还是乘客体验和车内信息货币化的基石。”



关于Cipia



Cipia是一家领先的智能感知解决方案企业。Cipia使用尖端的计算机视觉和人工智能科技带来更安全优质的驾驶体验。公司专注于车内环境,提供DriverSense驾驶员监控系统,CabinSense车内空间监测系统,以及Cipia-FS10车队驾驶员监控和远程视频信息处理设备。经过十多年的研发,Cipia拥有领先的专利计算机视觉技术。Cipia正在不断突破智能感知解决方案的边界,以实现更优质和更安全的驾驶体验。







