山高金融购入北控清洁能源22.78%权益



香港, 2021年11月24日 - (亚太商讯) - 中国山东高速金融集团有限公司（「山高金融」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0412.HK）欣然宣布，集团的间接全资拥有公司Profit Plan Global Investment Limited（「买方」）已于2021年11月23日与CTSL Green Power Investment Limited及CTSL New Energy Investment Limited（「卖方」）订立购股协议，以每股股份0.088港元价钱购买北控清洁能源集团有限公司（「北控清洁能源」；股份代号：1250.HK）22.78%的权益，代价为约12.7亿港元。



认购事项须待认购协议所载之先决条件达成后方可作实，当中包括须待股东于集团的股东特别大会上通过进行购股协议及其项下拟进行的交易。



北控清洁能源于香港联合交易所主板上市，乃北控水务集团与中信产业基金、清华大学启迪控股股份有限公司联合控股之公司，主要从事光伏发电业务、风力发电业务及清洁供暖业务。截至2021年6月30日，北控清洁能源运营2,294兆瓦集中式光伏电站、700兆瓦分布式光伏电站、606兆瓦陆上风电电站及提供2,936万平清洁供暖服务。在利好国策的加持下，北控清洁能源的中期业绩稳中向好，今年上半年实现收入约30.2亿港元，归母利润约为3.4亿港元。北控清洁能源一直致力成为领先的清洁能源综合服务商，通过投资、开发、建造、营运及管理清洁能源发电站项目稳步发展业务，与集团的投资策略一致，加上中央政府正积极促进可再生清洁能源的开发及使用，集团管理层认为北控清洁能源前景可期。



于2020年3月，集团获内地顶级基金嘉实基金集团（「嘉实基金」）收购28%股权，成为第二大股东。嘉实基金的入股为集团提供良好资源，亦有助推进双方互补性的经营发展，令集团的金融专业程度亦显著提高，达致产业和金融，实业和资本相结合。另外，集团审时度势、准确判断市场方向，由今年上半年开始逐步减少房地产投资，并成功于今年上半年扭亏为盈，公司拥有人应占溢利为约1.2亿港元。随着集团调整产业结构，是次投资北控清洁能源提供了一个良好契机，让集团在稳健发展现有业务的同时，开拓新能源相关之产业投资。



集团管理层认为，清洁能源有效减少温室气体的排放，符合国家可持续发展的原则和趋势。近年，《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》等多项政策反映中央政府大力发展新能源、全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展的决心，而产业结构和能源结构调整优化取得明显进展。集团管理层认为清洁能源行业前景广阔，而入股北控清洁能源是产业与投资完美融合，同时标志着集团正式进军高速发展的清洁能源领域，藉此紧抓利好国策的东风和市场的蓬勃机遇，为集团创造新盈利增长点，长远有助提升集团业务的多元性和灵活性。



展望未来，集团会继续背靠实力雄厚的控股股东山东高速集团有限公司（「山东高速集团」）和第二大股东嘉实基金，充分借助两大股东的资源优势，矢志提升并购及产业投资的发展战略。此外，集团会继续深耕智慧交通与新能源产业，积极推进产业升级，优化整合内外资源，提升各业务的统筹规划和业务协同，在夯实业务基础的同时，探索发展新机遇，实现可持续业绩增长，多管齐下为股东缔造长远而稳定的回报。



关于中国山东高速金融集团有限公司

中国山东高速金融集团有限公司（股份代号﹕0412.HK）是一家金融控股公司，其控股股东为山东高速集团有限公司（「山东高速集团」）。作为山东高速集团在境外重要的投融资和金融控股平台，集团持有香港证监会1、4、5、6、9号牌照和香港放债人牌照，从事证券交易、分析与承销、财务顾问、资产管理、证券投资以及信贷等业务；以及持有境内QFLP、融资租赁、保理和金融资产交易平台等牌照，从事资产管理、金融资产撮合交易业务、融资租赁和保理等债权类业务以及股权类投资业务。集团在香港及内地资本市场深耕多年，积极把握政策所带来的发展空间和物色优质投资机遇，致力成为「立足香港、面向国际」和「连接境内境外、实现资源有效整合」的一流投融资和金控平台。



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