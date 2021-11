Tuesday, 23 November 2021, 10:21 HKT/SGT Share: 受益百亿战略合作 中原建业进入持续高增长阶段

香港, 2021年11月23日 - (亚太商讯) - 11月19日,建业集团与中原银行签署战略合作协议,双方将建立长期战略合作伙伴关系,中原银行意向为建业集团提供总额不超过人民币100亿元的综合融资服务。本次战略合作协议的签署,彰显了建业集团融资能力和强大生存力,对集团所属企业的未来发展提供了有利保障。受利好消息加持,当日建业系股价集体上涨,中原建业(09982.HK)上涨4.24%。



资料显示,中原银行是河南省首家省属地方法人银行,分支机构网点覆盖全省。中原银行十分重视支持地方经济社会发展,不断强化服务地方经济、服务实体制造业、服务中小企业、服务人民的战略方向,将金融资源更好地用于支持中部地区崛起、重大基础设施、新型城镇化等重点领域,持续发挥金融服务民生的社会效益,全面助力现代化河南建设新局面。



此次中原银行与建业集团签署合作,也志在携手共进,深耕河南布局未来,以实际行动助力中原区域发展。这一目的与中原建业战略规划高度融合,作为建业集团的轻骑兵,中原建业是由建业集团分拆、以轻资产代建为主要业务模式的上市公司。在发展中,中原建业深耕河南,带动河南区域以及以郑州为中心、周边500公里范围的大中原区域协同发展,进一步实现规模与效益的提升。



与传统地产开发商的重资产属性不同,代建模式的最大特征在于轻资产运作,不需要依靠自身资金投资拿地,而是以专业的管理经验及品牌势能承接委托方的建设需求。这样的模式无疑与当前防范金融风险的宏观政策取向,以及推动投资和开发相分离的主流趋势相契合。



受益于代建行业轻资产、负债低、高利润、抗周期等特点,本年度中原建业实现了高速发展,日前公布的前10月销售数据显示,截至2021年10月31日,中原建业在管项目共计258个,总建筑面积为3,075.5万平方米。2021年前10月,中原建业累计签约76个项目,同比增长16.9%,对应新增合约建筑面积880.5万平方米,同比增长27.1%。



从市场发生的趋势来看,代建已成为产业链价值转移的新方向之一。而此次,建业集团与中原银行签署百亿合作,无疑也为中原建业的未来发展扫清了障碍,再次延续了中原建业高速发展态势。受此利好加持,中原建业也将进入持续高增长阶段。





话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Nov 18, 2021 16:26 HKT/SGT 法巴晨星:中原建业今年在管项目总建筑面积已超预期,料年底前更多项目竣工,维持中原建业(9982.HK)买入评级,目标价3.92港元 Oct 31, 2021 18:31 HKT/SGT 具备轻资产属性的代建企业有望捕捉房地产行业下一个增长周期 Oct 21, 2021 18:21 HKT/SGT 代建行业未来5年渗透率倍增,大行料中原建业(9982.HK)市占继续领前 Oct 20, 2021 16:03 HKT/SGT 法巴晨星:首予中原建业(9982.HK)买入评级 Aug 16, 2021 22:49 HKT/SGT 中原建业(9982.HK)公布2021年中期业绩 收入增长32%,派息比例高达65% May 31, 2021 08:06 HKT/SGT 房地产行业新红利,代建迎来新春天