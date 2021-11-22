Monday, 22 November 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Amara Asia Company Limited 泰国成立国际医用大麻研究中心

曼谷, 2021年11月22日 - (亚太商讯) - 泰国公共卫生部已与 RxLeaf World Medica 签署了关于建立国际医用大麻研究中心的谅解备忘录（MOU）。最新的动向是泰国成为世界级大麻生产和开发中心计划的一部分。该中心旨在成为医用大麻基因研究的知识中心，汇集来自加拿大、荷兰等国家的医生、研究人员、专家进行大麻产品研发，同时交流医用大麻知识。



泰国副总理兼公共卫生部长 Anutin Charnvirakul 先生表示，该部一直在推广医用大麻及其安全治疗。根据这项研究，大麻可以治疗各种疾病，如癌症、癫痫、多发性硬化症伴肌肉疼痛和神经痛。



该部长还承认 Covid-19 的情况影响了泰国经济，为了缓解这种情况，需要经济改革和新机会。该中心是支持经济复苏的催化剂之一。这也符合泰国政府推动该国成为亚洲综合医疗中心的计划，并鼓励大麻价值链的发展，包括产品培育、标准化、市场扩张和对新产品投资的支持。



医疗行业是经济改革的一个关键前景，因为其全球估值为 8.3 万亿美元，而合法化的大麻市场约为 125 亿美元（来自 WHO 和 Prohibition Partners）。因此，这对国家来说是一个巨大的机会，因为泰国拥有接受这一挑战的人员和身体能力以及潜力。



创建一个医疗和健康旅游中心将吸引那些喜欢综合医学和植物性产品的人，例如用草药为癌症或癫痫患者开发的产品，以及化妆品和膳食补充剂。此外，这些产品将为食品和饮料市场增加价值，并使农民和企业家能够种植和开发可持续产品。



根据与 Amara Asia Company Limited 的子公司 RxLeaf World Medica Company Limited 签署的谅解备忘录，该政策导致公共和私营部门合作建立国际医用大麻研究中心。 Amara 拥有使用无溶剂技术进行医疗用途的大麻种植和种植方面的专业知识。



欲了解更多信息，请访问 https://amaraasia.com



资料来源: Amara Asia Company Limited



媒体联系人: Soonthorn Areerak, +66-61-228-9328





话题 Press release summary



部门 旅游观光, 健康与医药, Local Biz, Cannabis

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

