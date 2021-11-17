中信国际电讯CPC与应科院合作迈进新阶段，携手研发增强现实融合人工智能技术项目，为企业带来创新运营模式

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|CITIC Telecom CPC
|Oct 26, 2021 17:50 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC率先成为Check Point大中华区托管服务合作伙伴 推出全新TrustCSI™ EDR服务 提供端点侦测及回应解决方案
|Sept 30, 2021 11:24 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC联合Zscaler推出云端原生TrueCONNECT(TM) SASE安全存取服务边缘解决方案，为持续扩展的SD-WAN边缘服务提供综合保障
|Aug 20, 2021 17:58 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC荣膺Frost & Sullivan 2021 最佳实践奖 (Best Practices Award)
|June 9, 2021 12:57 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC嬴得2021年度数据云全球大奖 (Datacloud Global Awards)
|May 13, 2021 11:40 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC在人工智能挑战比赛中获殊荣
|May 5, 2021 12:30 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC凭借「DataHOUSE AR 千里眼」于「2021年度新加坡商业评论 - 卓越科技奖 (SBR TEA 2021)」中荣膺「电讯业增强现实及虚拟现实项目(Augmented & Virtual Reality Award for Telecommunications)」奖项
|Mar 18, 2021 11:39 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC采用备受行业认可的Cloudian对象储存平台推出SmartCLOUD™ Object Storage 对象储存服务
|Jan 12, 2021 11:07 HKT/SGT
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中信国际电讯 CPC持续扩大东盟业务据点 全力支持企业拓展创新科技业务和智慧城市发展
|Dec 10, 2020 18:37 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC 荣膺2020年度亚洲通讯大奖
|Oct 29, 2020 20:42 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC X OpenRice《开饭喇！》凭借数字化转型建设FoodTech生态圈 成效超乎想像
|Sept 24, 2020 19:47 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC与应科院携手颠覆客户体验 共同研发糅合增强现实技术的操作和维护方案
|Aug 27, 2020 12:17 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC获得VMware Cloud Verified 标志
|June 3, 2020 12:50 HKT/SGT
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正确备份 助企业迈步向前
|Feb 28, 2020 16:55 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布委任新副董事长及行政总裁
|Feb 18, 2020 16:27 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC跨国云端桌面、远程接入服务让业务不中断
|Sept 2, 2019 16:32 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC荣膺Frost & Sullivan 2019最佳实践奖 (Best Practices Award)
|June 19, 2019 15:05 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布任命环球业务及伙伴拓展部新任高级副总裁 积极拓展全球业务和增强业务伙伴关系
|June 3, 2019 17:38 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC和应科院宣布携手合作共同开发糅合增强现实技术的新一代操作和维护方案
|May 6, 2019 10:26 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC进一步优化TrueCONNECT™ Hybrid软件定义广域网方案，结合尖端SD-WAN为市场带来创新方案
|Dec 7, 2018 18:30 HKT/SGT
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中国跨境数据通信产业联盟2018年度会员大会在北京成功召开
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