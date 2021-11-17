Wednesday, 17 November 2021, 19:42 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC与应科院合作迈进新阶段，携手研发增强现实融合人工智能技术项目，为企业带来创新运营模式 中信国际电讯CPC推出ICT-MiiND策略为全球化企业创造新价值

香港, 2021年11月17日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（简称“中信国际电讯CPC”）与香港应用科技研究院（简称“应科院”）的合作关系迈进新阶段。双方结合人工智能（AI）及增强现实（AR）技术为各行各业及不同市场创造出优势价值，以及与众不同的体验。凭着中信国际电讯CPC的演算法专业知识及强大AI实力，加上应科院的AR创新能力，推动信息及通信技术（ICT）行业向前迈进，通过可应用于不同行业的AI与AR整合方案，开拓崭新的行业应用案例。

中信国际电讯CPC行政总裁李炳智先生（左）与香港应用科技研究院行政总裁叶成辉博士共同宣布第二期研发项目成果，结合人工智能（AI）及扩增实境（AR）技术为各行各业及不同市场创造出前所未有的价值，以及与众不同的体验。

迈进第二阶段，中信国际电讯CPC与应科院通过结合AI与AR的强大功能，开创更具竞争力的价值。特点包括：数据可视化（Data Visualization）、认知物件辨识及中间件（Middleware）升级。

中信国际电讯CPC行政总裁李炳智先生表示：“推动智慧创新的企业文化及拥抱智能技术发展是我们的核心价值观，亦是我们未来继续取得成功的关键要素。中信国际电讯CPC作为致力以智能科技驱动的ICT赋能者，我们很高兴与应科院再度合作推进第二期研发项目，通过双方的行业经验和技术交流，积极提升AI与AR技术发展，努力开发创新和实用的科技项目。这正好贯彻我们『创新‧不断』的服务理念，也落实我们最新的ICT-MiiND（ICT-智赋）策略，以智慧思维推动智能创新。”



第一阶段 – 善用AR技术，扩展无限可能

中信国际电讯CPC与应科院于2019年6月开展首阶段合作，携手拓展数字化及AR技术，旨在提升各行各业的竞争力，让ICT业界受惠。并在2020年9月，双方成功推出一项共同研发的AR解决方案 —— “AR千里眼”数据中心运维服务（简称“AR千里眼”），成功展示了于新冠疫情期间，发挥远程工作策略的成效。借助该项以AR导向的智能眼镜设备，不仅可让身处数据中心的前线工程师远程存取重要资料，亦能使前线人员和后勤支援团队紧密合作，完成运维工序，不但助力解决了客户及员工出差难题，更使后勤支援服务的生产力跃升高达五成。



应科院行政总裁叶成辉博士指出：“要让智能化技术与创新科技持续发展，有赖建立一个完备的生态系统，以推动各行各业的参与者紧密合作。应科院与中信国际电讯CPC继续携手合作，将有助促进在创新研发、科技知识和行业经验等各方面的交流，从而提升业界的运营效率、提升用户体验，为市场创造新价值。应科院作为科技发展的推动者，深信今次合作将带来双赢，打造出切实可行的商业应用方案，让各行各业受惠。”



第二阶段 – 结合 AI与AR功能，开拓更多商业价值

迈进第二阶段，中信国际电讯CPC与应科院再跨出一大步，通过结合AI与AR的强大功能，开创更具竞争力的价值。ASTRI将提供软件平台及定制技术，中信国际电讯CPC则会通过虚拟及实体数据、AI能力和行业场景融合到AR智能眼镜的显示系统，建造出创新的机器学习模型。当中主要特点包括：



-- 数据可视化（Data Visualization）- 利用计算机视觉技术和机器学习算法来加强数据整合，将为远程工作者提供2D及3D图，提升数据可视化。用户可以使用 AR智能眼镜来侦测、识别、定位和追踪物件的位置，以及把操作手册、分析数据，甚至是使用指南的实时远程影像，投射到平视显示系统，以便分析趋势或问题，加快工作进程。



-- 认知物件辨识 – AI与AR整合服务将应用于中信国际电讯CPC的算法和解决方案上运行的认知物件辨识系统（Cognitive Object Recognition System，简称CORS），提高对象映射（object mapping）的准确程度。通过AR智能眼镜，用户可以轻松辨识不同目标之间的关系。AR智能眼镜借着以数字地图、3D模型和虚拟资讯的形式，将实体（路径）和因果关系投射到现实世界，进一步提升工作场所的安全水平。



-- 中间件（Middleware）升级 – 合作双方将开发用于AR智能眼镜的中间件，有助客户配合不同的智能眼镜如HoloLens 和Android的头戴式装置使用。



借助应科院的科研实力和专业知识，以及中信国际电讯CPC对市场的理解与行业经验、跨地域的业务覆盖、优秀的本地服务能力，相互结合各项创新科技及与第三方整合的丰富经验，对是次合作将带来莫大裨益，有助商业化流程及开拓崭新的行业应用案例。双方的合作关系能应用于不同行业的实际商用环境，创造出商业价值，其中包括：



-- AI与AR千里眼服务无论距离多远，亦能达至顺畅合作

简化日常维护和检测工作 – AI与AR整合服务将为前线人员提供更佳的计算机视觉能力。利用AR智能眼镜结合可视化数据，前线人员可以即时查阅操作手册及经分析的数据或图表，甚至利用可视化数据提供预测和预防报告，一旦有任何问题，便会即时收到提示。在安装及维护过程中，5G云端连线可让上级向前线人员发出清晰指引，逐一说明每个步骤及安排。



-- 计算机视觉及认知分析方案有助作出更佳决策

多场景企业运营规划（如供应链管理） – 通过创新智能AR 解决方案于供应链运营工序，企业可利用数据视觉化和对象映射能力，为前线人员提供实时货物定位和场景信息，协助他们迅速准确识别需要装卸的货品和流程规划。



-- 预测性的客户体验可让客户获得更大价值

提升各行各业的客户服务体验 – AI及AR可让企业利用预测和规定的数据，预先了解客户所需，提供与众不同的客户体验。



延伸ICT-MiiND策略，缔造创新而智能化的未来生态

在第二阶段的合作关系，双方共同研发的AI与AR整合服务，进一步加强中信国际电讯CPC的ICT-MiiND策略，结合“智能”与“创新”两大元素，致力为客户把技术潜力转化为商业价值。中信国际电讯CPC同时积极缔造“智赋生态”，成为智能科技驱动的数字化推动者，利用ICT-MiiND策略推动企业客户成功迈向智能化新纪元。



ICT-MiiND策略是对ICT平台和服务的全栈 （full stack）数据全链路打通及连接，采用前沿的容器技术（container technology）及创新智能运维模块（Artificial Intelligence for IT Operations，简称AIOps），加强“智能”元素。与此同时，应科院则借着注入其科研实力和专长，提升“创新”元素。



中信国际电讯CPC首席信息及创新总裁邝伟基先生表示：“我们的数据科学和分析专家团队运用本公司数十年来的丰富ICT经验，以及对行业应用案例的深入认识，开发出广泛的研究工作项目。我们相信凭着与应科院的紧密合作关系，加上各项新科技的发展，例如AI、AR、区块链、5G、物联网（IoT）及云端，将可确保继续找到创新而智能化的方式，协助各行各业获得数字转型带来的效益 。”



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（“中信国际电讯CPC”）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借“创新‧不断”的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以“服务在地，连接全球”的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、19个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供应商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多资讯。



应科院简介

香港应用科技研究院 (应科院)由香港特别行政区政府于2000年成立，其使命是透过应用科技研究，协助发展以科技为基础的产业，借此提升香港科技产业的竞争力。应科院的研发策略主要应用于五大范畴，包括智慧城市、金融科技、智能制造、健康技术以及专用集成电路。



应科院的主要科技研发领域可归纳于五个技术部门，当中包括﹕人工智能及大数据、通讯技术、网络安全，密码及可信技术、集成电路及系统及物联网感测技术。



应科院致力研发应对产业、机构和社区需求的技术及培育科研人才，以创造经济效益和改善民生。截至2020/21年度，应科院已将接近800项技术转让给业界，并于中国内地、美国及其他国家获授超过900项专利。



如欲了解更多有关应科院的资料，请浏览 www.astri.org。



传媒查询：

Catherine Yuen

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com



Doris Choi

香港应用科技研究院

(852) 9166 6522

电邮：dorischoi@astri.org







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