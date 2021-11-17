Wednesday, 17 November 2021, 14:35 HKT/SGT Share: 香港公司治理公会举办ESG之气候变化研讨会 众业界专家聚首共同探讨ESG之气候变化相关规管及披露实务

香港, 2021年11月17日 - (亚太商讯) - 2021年11月12日，香港公司治理公会（公会）举办的“ESG之气候变化研讨会”在线上举行。约130位境内外上市公司及相关机构的代表通过线上参与了此次研讨会。



公会副会长李俊豪致辞并表示，公会作为公司治理的思想引领者，举办本次研讨会旨在积极响应国家碳达峰、碳中和目标，对香港上市公司如何应对气候相关的监管要求提供前置性实务支持，希望研讨会能为众业内人士提供一个高效的交流平台，启迪对气候变化的思考与讨论，分享如何提升执业人士的响应水平与治理顾问角色的发挥，为大家探讨及解决实务问题提供帮助。



本次研讨会获多个监管机构与国际公司治理机构的大力支持，来自港交所、TCFD、MSCI、富时国际、CDP、普华永道、中石化、新世界中国的多位业内资深专家，与众参会者通过网络就港交所与气候变化有关的重大监管举措、TCFD建议概览与现状报告、MSCI ESG评级及其气候变化之考量、ESG指引A４章气候变化披露的重点内容与实务、国际投资者对可持续投资的需求、企业如何根据TCFD报告要求制定更具弹性的业务战略、企业应对挑战与满足合规要求的实务问题及解决方案等前沿和热点议题进行了分享与探讨。



金融稳定理事会气候相关金融信息披露工作组（TCFD）专家组成员、中国专家刘瑞霞女士介绍，TCFD是全球首个由非政府机构主导的工作组，旨在落实好G20峰会联合国气候变化框架公约及其商定结果，提出气候相关金融信息披露建议，便于利益相关者使用。2017年，TCFD发布了《气候相关金融风险披露工作组建议报告》，确立全球气候相关信息披露行业标准； 并自2017年起每年签署和发布历年的《TCFD建议执行状态报告》，提供历年全球气候相关信息披露实践的总体情况。 2020年初以来，签署和发布《风险管理整合指南》《情景分析指南》，指导企业将气候风险融入全面风险管理框架，加强气候风险潜在影响评估。此外，TCFD近期将发布《指标、目标和转型计划指南》和《投资组合调整技术》。



刘瑞霞女士表示，从全球来看，截至2021年8月31日，TCFD在全球范围内获得了2500多个机构的支持，包括1036家金融机构。支持TCFD建议的机构遍布88个国家和地区，几乎涵盖了所有经济部门。多个国家或地区已提出与TCFD建议相一致的法律和法规，最早的将于2022年生效。



2021年，TCFD审阅了2018-2020年时间内约1651家上市企业的报告，对这些上市企业气候相关金融信息披露的整体状况进行了评估。报告显示，气候相关金融信息披露的平均水平显著提高。2019年和2020年之间的信息披露较过去任何被评估年度增长得都要多，这与围绕气候相关报告的全球势头相一致。治理建议的披露水平仍然较低。在治理方面，工作组提出了两项建议披露，但这两项是第二和第三最少披露的建议。欧洲仍是信息披露方面的领先地区。



香港联交所上市科政策及秘书服务组副总裁李婉愉女士介绍，联交所于11月5日刊发了供上市发行人参考的气候信息披露指引，指引将TCFD的多个主要建议纳入了ESG汇报规定。香港绿色和可持续金融跨机构督导小组亦已宣布，拟于2025年或之前强制实施符合TCFD建议的气候相关信息披露。



李婉愉表示，气候信息披露指引有助公司评估如何应对气候变化所引起的风险，并提供了实用贴士及指引，协助上市公司逐步根据TCFD的建议作出气候变化汇报。联交所将会检视其ESG报告框架，以进一步配合TCFD的建议。联交所亦将与其他监管机构合作制定蓝图，评估由国际财务报告准则基金会辖下国际可持续发展准则理事会将制定的新标准，及研究可行的实施方案，并会适时发出新指引。



“MSCI针对资产总额超过18万亿美元的200家资产所有者进行了一次问卷调研，并形成了《2021年全球机构投资者调研报告》，报告显示，73%计划在2021年底前，“显著” 或者“适当”增加ESG投资”，MSCI副总裁韦志远表示。对于净零排放变革，韦志远引用MSCI董事长兼首席执行官亨利 • 费尔南德斯的发言：“资本市场是推动净零排放过程的关键力量，所有参与者都要采取一致的行动。其中资产所有者需对资本进行重新分配，资产管理者和银行需要有效引导资金用于更绿色的投资和创新项目，而企业则需作出相关承诺”。



富达国际（Fidelity）大中华区公司治理及可持续投资业务总监王芳介绍，可持续投资的吸引力不断提升，全球可持续投资领域在2021年第一季度吸引了1853亿美元的资金净流入，较上一季度的1583亿美元增长了17%。欧洲和美国之外世界其他地区的净流入明显高于前几个季度，主要归因于日本和中国的增量。



富达国际关于气候变化监督实践和行动的新投票政策将于2022年生效，新政策将对不合关键标准的公司投反对票，涵盖1000多家公司，包括以下范围内的所有持仓：Climate Action 100+；高排放公司（按公司和行业划分为70%）；受气候变化影响最大的和IIGCC高影响行业中的TCFD重大持仓。



“普华永道针对2021年7月10日之前已经披露ESG报告的香港上市公司，按照恒生行业分类系统的12个一级行业对其进行分类，从各行业随机抽取了268家香港上市公司，对其披露的ESG报告进行了深入研究”，普华永道ESG合伙人韩廷存介绍说。报告显示：



-- 2020年，54%的上市公司样本披露了A4.1 重大气候事宜的评估与应对，较2019年增长108%，但披露水平需要提升，披露气候风险相关举措仍将是未来重要挑战；



-- 仅37%的企业披露了应对气候变化政策，主要原因为上市企业对于气候变化议题的理解不够深刻，中国过去亦无针对性的法规、政策，企业对此定义较为模糊；



-- 调研显示，少数企业已开始参考TCFD的框架详细披露了气候变化相关内容。此为气候变化披露内容较为理想的形式，不仅能够为应对气候变化所作的举措提供理论依据，还能够展现公司转危为机的主动性。



来自CDP的资本市场主管朱聆介绍，CDP全球环境信息研究中心是一家总部位于伦敦的国际组织，是全球唯一测量、披露、管理和分享重要环境信息的系统，CDP目前拥有全球最大的关于气候变化，水和森林风险的信息数据库，并且把这些运用于战略性的商业投资和政策决定核心。CDP 提供数据给资本市场，企业等利益相关方，以汇聚行动力量来应对环境挑战。朱聆表示，2021年，占全球市值64%以上的1万3千余家企业通过CDP披露了气候变化、水安全和森林管理信息，披露总量较2020年增长37%。



中国石化副总裁兼董事会秘书黄文生先生分享了中石化在碳达峰碳中和方面的企业行动。 中国石化建立了覆盖公司部门和所属企业的与应对气候变化行动相关的制度和组织体系，将应对气候变化纳入公司董事会及专门委员会进行发展战略、重大投资等决策的重要考量因素。同时，在年度可持续发展报告中刊载董事会ESG管治声明，说明董事会的治理角色。



黄文生介绍，中国石化运用TCFD框架对公司应对气候变化相关工作进行分析和披露，通过第三方机构进行鉴证，确保碳排放等ESG指标的数据质量，积极开展利益相关者日常沟通，并且支持国际倡议，是全球契约LEAD成员。



新世界集团可持续发展经理刘廷轩，新世界集团通过与联合国可持续发展目标进行对标，制定出环保、健康、智能、关爱这四大范畴及相关的量化指标。在环保范畴，新世界集团对范围一及范围二的碳排放密度、能源强度在2015财政年度基线上作出缩减承诺。通过提出应对计划和措施，例如可再生能源蓝图规划、开展既有建筑能源管理和效益提升措施等，并定期分析和评估目标实现情况，2021财年，新世界集团实现了碳排放强度下降33%及能源强度下降20%的成绩。



本次研讨会通过各位演讲嘉宾从合规监管、治理机构及投资者的期望、问题识别与解决方案、实务经验与问题讨论等四个层面上展开的多维度的递进式研讨，取得了以下共识或成果：



一、 气候变化是当前国际社会高度关注的一个重大议题，在如何有效的识别组织所面对的气候风险和机遇，科学地评估和披露这些风险和机遇对企业管治、战略规划、风险管理及财务状况影响方面，TCFD 、CDP，SASB、CDSB，IIRC等国际组织在气候相关财务信息的披露上达成了空前的广泛一致，其强制性披露要求越来越高，正从发达国家和地区，向全球第次蔓延覆盖，势不可挡。TCFD 建议被认为是未来气候信息披露的发展方向。



二、 在此背景下，世界各国与各地区监管机构相继赋予董事会更多企业风险管理和可持续发展的责任，以国际机构投资者和公司治理评级机构为代表的利益相关者及社会，对董事和董事会期望也日益提高并更加激进，公司董事会更应审议重大的环境、社会和治理（ESG）等社会关切的问题，立足于长远可持续发展。否则就会被负责任的机构投资者抛弃，明年ESG之气候披露信息发布后，在境外上市公司召开的周年股东大会上大家可能会收到不同的反馈，甚至激进行为，提醒大家一定要予以重视并提前付诸行动，特别是董事会秘书们。



三、 披露应对气候变化相关信息成为各个行业每家企业不可回避的现实，大家一定不要存在侥幸心理，重在实务操作层面上提高响应水平，进行董事会动态治理，并根据各自企业情况，提出应对气候变化的解决方案，不可盲目抄作业。公会将联合有关机构继续为大家提供专业培训，适当时候董事会秘书专业委员会将编写ESG之气候披露实务指引，为大家提供支持及工具包。



四、 多年前国际总会及其各属会就联合推动一项计划，在全球把公司治理公会定位为治理实务的领导者以及从事治理相关人士的专业组织，即不论原有教育背景和所在行业，只要是公司治理从业人员，统统纳入麾下，以建立新标识，并于2020年5月推出了“以治理为事业”的项目，提升人们对治理专业和“特许秘书/公司治理师”双重资格的认知，培养现代公司治理师高端人才。这次ESG之气候研讨会就是公会更名后首次亮明旗帜，欢迎有志于公司治理事业的人士加入公会：卓越治理，更佳未来。



研讨会获得了众参会者积极参与以及踊跃互动，获得广泛好评。香港公司治理公会是香港联交所及证监会认可的公司秘书与董事之专业培训机构。公会的联席成员计划是获内地在港上市公司广泛认可的专业培训与交流平台。关于香港公司治理公会更多活动信息，请浏览：www.hkcgi.org.hk



香港公司治理公会

(于香港成立的有限担保公司)



香港公司治理公会（前称“香港特许秘书公会”）（公会）是在中国香港及内地颁授 “特许秘书”及“公司治理师”专业资格的机构，公会会员所持有的这双重专业资格在国际上获得广泛认可。



公会已有逾70年历史，作为特许公司治理公会(国际总会)的中国属会，公会在国际总会的所有九个属会，以及遍布全球的逾40,000名会员及学员中拥有广泛的专业影响力。公会是国际总会所有属会中增长最快的分会，现有超过6,600名会员, 毕业学员300多名以及学员3,000多名，他们在上市公司和其他跨行业的治理职能中担当重要角色。



公会相信卓越治理创造更佳未来。公会的使命是在日益复杂的环境中推广良好治理，并提升工商及公共事务有效治理与高效管理方面的领导力。 作为在治理领域获广泛认可的思想引领者，公会致力于教育与倡导治理的最高标准，并推动充分考虑所有利益相关者之利益的广泛治理实践。



卓越治理，更佳未来。



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邓秀丽女士

市场与传讯经理

香港公司治理公会

电话: 852 2830 6038

电邮: crystal.tang@hkcgi.org.hk





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