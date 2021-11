Tuesday, 16 November 2021, 13:52 HKT/SGT Share: 打造大健康产业增长极金嗓子顺应国家政策东风加快国际化步伐

香港, 2021年11月16日 - (亚太商讯) - 「金嗓子喉宝,早用早好,广西金嗓子!」这句耳熟能详的广告词,曾让金嗓子控股集团有限公司(以下简称「金嗓子」,股份代号:6896.HK)风靡大江南北,成为家喻户晓的国民品牌。如今,金嗓子的新基地已在洛维工业园区建成并投产,生产线比原来翻一番,产值也不断上升。有了宽敞的基地,金嗓子公司也将大展拳脚,未来向着百亿企业进军。



抓住机遇做好大健康产业加大科技开创力度

在很多人眼中,广西金嗓子公司的厂区,多年来一直位于柳州市中心老城区的跃进路上。由于城市发展及历史原因,此处也严重制约了企业发展。11月10日,广西金嗓子集团在举行新基地启用媒体见面会上宣布,将重点关注大健康市场,着力打造金嗓子健康产业园。



如今,该集团有了新基地,公司的发展进入了一个全新的环境。新落成的基地厂房绵亘,矗立在鱼峰区洛维工业园区的路旁。据了解,新基地占地120多亩,使用面积约12万平方米。其中,新基地一期占地70多亩,建筑面积约7万平方米,包括研发中心、生产厂房、仓库及行政办公大楼等。基地二期工程占地约50亩,目前正在建设。



根据规划,该基地建成后生产厂房生产线的全自动化,将有效提升生产流程效率,还将引入高科技研发团队和智能制造、智能销售,开发更多大健康产品,提高企业综合竞争力,带动集团经济结构调整和优化。与老厂区相比,新基地无论从产能、规模还是技术含量、环保等方面,都得到了显著的提升,金嗓子主打产品将增加57%的产能,保障企业高质量发展。



金嗓子在品牌建设上的成功与其背后强大的研发力量是分不开的。据了解,金嗓子与北京高校生物科技合作,通过自身和外部势力的强强融合,打造新的研发力量。另外随着消费群体的转变与消费需求的升级,消费者需求愈加多元化,除了丰富多变的口味外,还注重产品颜值、健康等。对此,金嗓子针对无糖类、肠胃类等细分市场研发推出多款大健康产品。



集团董事长江佩珍表示,金嗓子正发力大健康产业链,着力打造百亿元级的销售增长点、融合业态营销增长极以及海外增长极,以金嗓子品牌优势把产品和特色进一步优化。



发力海外市场,打造中国「护喉」品牌

任何一个品牌发展,都离不开时代赋予的机遇。随着中国经济的稳步增长,环境逐渐发展成熟,市场、政府、企业和专业人士都已认识到国际标准在说明他们与外国公司开展业务或在外国开展业务方面的重要性。顺应国家「一带一路」的政策东风,金嗓子正积极加快国际化步伐。



作为国民经济的重要组成部分,民营企业是中国企业参与全球市场竞争的先导力量。金嗓子通过新产品、新业态、新模式的创新,构建新发展格局,抢抓新发展机遇,探索出了企业发展新路径。



金嗓子持续挖掘国内消费热点和亮点,同时整合全球优质资源,获得更多主动权。整合全球人才、治理、标准等资源,深化健康产业链合作机制,对外整合全球资源,内外发力,为全球消费者提供更高质量的产品和服务。



据了解,广西金嗓子集团主要产品有金嗓子喉片、肠宝六宝系列及水果糖、螺蛳粉等数十种产品,全部拥有知识产权,先后获得过国内外专利及商标总数618件。其中金嗓子喉片还评为国家级新产品,产品畅销全国,远销五大洲52个国家和地区。



金嗓子作为一个国民品牌,今后10年核心是打造金嗓子大健康的「一核三极」,深入挖掘消费者偏好,进一步树立金嗓子国际级的品牌地位。同时打造特色子品牌,充分履行企业社会责任,在新机遇下顺势而为,达成航母级的创新研发生产水平,推出更多更适合市场的放心药品和健康食品。





