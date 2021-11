英皇国际(163)签署19.5亿港元五年期无抵押银团贷款协议

香港, 2021年11月15日 - (亚太商讯) - 英皇集团(国际)有限公司(「英皇国际」或「本集团」)(股份代号:163)欣然宣布与九间本地和国际银行签署合共19.5亿港元五年期无抵押银团贷款协议(「银团贷款」)。有关资金将用于一般营运用途及偿还现有贷款。



参与是次银团贷款之银行包括香港上海汇丰银行有限公司、东亚银行有限公司、交通银行(香港)有限公司、中国银行(香港)有限公司、恒生银行有限公司、华侨永亨银行有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、澳门国际银行及国泰世华商业银行股份有限公司香港分行。



英皇集团首席财务总监朱伟明先生表示︰「本人衷心感谢参与是次新银团贷款融资的银行的鼎力支持。继于2017年及2019年成功取得银团贷款融资,在目前艰难的市场环境,我们很高兴本集团再次获得新的五年期无抵押银团贷款融资。这反映了我们稳固的银行关系和良好的财务策略,以及他们对英皇国际正面前景的信心。是次银团贷款将为本集团提供额外的流动资金及降低我们的融资成本,能确保未来业务发展的融资灵活性及可持续性。」



英皇国际执行董事张炳强先生表示︰「尽管经济环境偶有波动及疫情仍在,本港房地产市场却一直保持活跃。英皇国际正按计划稳步推售优质住宅项目,包括半山捌号、畔海及即将推出的寿臣山项目等。本集团已经为未来数年制定了坚实的物业发展时间表,这将为英皇国际提供稳定和理想的回报。本集团并将继续优化投资组合,增强盈利及综合实力,实现合作共赢的目标。」



有关英皇集团(国际)有限公司

英皇国际乃一家投资控股公司,在大中华地区及海外从事物业投资及物业发展,并透过其子公司英皇娱乐酒店有限公司(股份编号: 296)经营酒店服务,拥有物业组合总面积逾600万平方呎。在其三线发展之业务模式下,英皇国际拥有及管理多个位于黄金地段的投资物业,从而产生稳健的收入;开发住宅项目推动盈利能力;并营运酒店服务带动强劲经常性现金流。凭借其高效的执行能力及锐利的市场目光,英皇国际锐意成为大中华之主要地产商。有关详细资料,请浏览其网站︰www.EmperorInt.com。



投资者/新闻垂询

陆文静小姐

集团投资者关系总监

电话: +852 2835 6783

电邮: annaluk@emperorgroup.com



区雪莹小姐

集团投资者关系经理

电话: +852 2835 6799

电邮: janiceau@emperorgroup.com





