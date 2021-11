兆科眼科获选于2021年美国眼科学会年会Eyecelerator@AAO上发表演讲

香港, 2021年11月15日 - (亚太商讯) - 致力于眼科疗法的研究、开发及商业化,以满足巨大医疗需求缺口的领先眼科制药企业兆科眼科有限公司(「兆科眼科」;香港联交所股份代号:6622)获选于2021年11月11日在美国新奥尔良举行的2021年美国眼科学会年会 Eyecelerator@AAO 上发表演讲。



Eyecelerator是世界上最权威并享有盛誉的眼科大会之一。该大会由美国眼科医学学会(AAO)和美国白内障和屈光外科学会(ASCRS)共同举办,其使命是通过现场会议、虚拟研讨会和下一代网络平台,连接企业家、投资者、企业和医生,共同推动眼科创新。今年,这场盛会将云集来自世界各地的顶尖眼科医生和眼科行业领袖,包括爱尔康、艾尔建和琼森视力健公司,兆科眼科同时亦是唯一一家被挑选参与该大会的中国企业。



该会由涵盖多个领域的专题研讨会组成,聚焦包括商业和资本市场、眼角膜、视网膜和近视控制等范畴。在眼角膜展示会上,兆科眼科董事会主席兼行政总裁李小羿博士(Benjamin)向关注眼科的参会者介绍公司的创新产品管线,重点介绍用于治疗干眼症的环孢素A(CsA)眼凝胶,以加速面向市场的步伐。该演讲还展示兆科眼科在全球药物许可的往绩,并强调公司积极对外授权创新疗法的愿景。这个顶尖的论坛吸引了当今眼科领域规模最大、成功取得最大商业化的企业,包括计划和渴望扩大业务组合以寻求创新的企业参与。



兆科眼科董事会主席、执行董事兼行政总裁李小羿博士(Benjamin)表示:「我们很荣幸获选出席Eyecelerator大会并发表演讲。这场盛会让我们触达专注眼科领域的观众和投资者,为我们提供一个绝佳机会,提高我们在眼科行业和美国市场的知名度。我们很高兴向来自世界各地的顶尖专家分享我们的创新和见解,展示我们作为中国领先眼科企业的强大研发能力。我们致力以严谨科学来研发治疗方法,解决影响眼前节及眼后节的主要疾病,改善世界各地患者的视觉健康。」



关于兆科眼科有限公司

兆科眼科(香港联交所股份代号:6622)成立于2017年,是一家领先的眼科制药企业,致力于眼科疗法的研究、研发及商业化,以满足巨大医疗需求缺口。兆科眼科于2021年4月29日在香港联交所主板上市。



兆科眼科已建立起包含25种由创新药及仿制药组成的候选药物,涵盖影响眼前节及眼后节的5种主要眼科适应症。众多药物现时由位于广州南沙最先进并功能齐全的开发及生产设施所制造。



凭借雄心勃勃的增长战略,包括与国内外制药公司携手合作,兆科眼科的目标是成为市场的领导者。



兆科眼科自成立以来,已获得众多蓝筹前期投资者的大力支持,当中包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、TPG、正心谷资本、奥博资本、爱尔眼科医院及方源资本。兆科眼科近期完成于香港上市,并获得一众基石投资者包括CaaS Capital、新加坡政府投资公司、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、Matthews Asia、奥博资本及鼎佩投资参与。



欲查询更多信息,请浏览:www.zkoph.com



如欲查询更多数据,请联络:



安达信顾问 Artemis Associates

傅安缇 Diana Footitt,行政总裁

M: +852 9183 0667

E: diana.footitt@artemisassociates.com



Claire Wong,总监

M: +852 6448 4681

E: claire.wong@artemisassociates.com



徐宝文,副总裁

M: +852 9783 0643

E: bowen.chui@artemisassociates.com







话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network