中国核能科技获南山控股旗下雅致香港以港币4.75亿元认购股份



香港, 2021年11月15日 - (亚太商讯) - 中国核能科技集团有限公司（「中国核能科技」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0611.HK）宣布，集团于2021年11月14日与雅致国际（香港）有限公司（「雅致香港」或「认购人」）订立认购协议；雅致香港有条件同意以每股认购股份港币0.882元之认购价认购，而集团有条件同意配发及发行538,942,750股认购股份，总代价为港币约4.75亿元。



认购股份占集团于2021年11月14日已发行股本约41.04%；及经配发及发行认购股份扩大后（假设除配发及发行认购股份外，于2021年11月14日至认购完成日期期间集团已发行股本概无变动）的集团已发行股本约29.10%。是次认购价每股0.882元较11月12日收市价每股0.94港元折让约6.17%，同时较股份于直至及包括最后交易日的最后五个连续交易日在香港联合交易所有限公司（「联交所」）所报平均收市价每股港币0.874元溢价约0.92%。



经扣除相关开支（包括但不限于法律费用及支销）之股份认购事项所得款项净额估计约为港币4.70亿元，将主要用于新能源发电站的开发及运营及作为一般营运资金。认购事项须待认购协议所载之先决条件达成后方可作实，当中包括须待股东于集团的股东特别大会上通过特别授权配发及发行，并向上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。



雅致香港主要从事投资控股，是于深圳证券交易所上市、主要从事现代仓储物流服务、房地产开发、产城综合开发等业务的深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（股份代号：002314.SZ；「南山控股」）之直接全资附属公司。南山控股的最大股东为中国南山开发（集团）股份有限公司（「南山开发」），而南山开发之间接股东为招商局港口控股有限公司（股份代号:0144.HK；「招商局港口」），由国资委最终控制，主要从事港口业务、保税物流业务以及物业投资。



集团于截至2021年11月14日刊出之公告日期止，其控股股东中核投资（香港）有限公司（「中核香港」）由中国核工业集团有限公司（「中核集团」）间接全资拥有，而中核集团由国资委最终控制。紧随认购股份完成后，中核香港及雅致香港将各自于集团已发行股份中拥有21.6%及29.1%权益；而届时雅致香港将成为集团第一大股东，并有权提名三名候选人提呈董事会委任为董事。



集团管理层很高兴获得南山控股的信任和支持，并预期此为集团未来发展及前景打下强心针。是次认购事项为集团筹集额外资金之良机，有效发展业务的同时，有助降低资产负债比率及相应之财务开支。集团相信南山控股之业务与其若干需要物流支持及仓储服务之业务分部，如制造及买卖太阳能相关产品以及工程、采购及建设业务之间有强大协同效应。此外，认购事项令集团之股东及资本基础得以进一步扩阔及增强，届时认购股份完成后，集团将拥有两大国资背景的主要股东，作为集团日后发展之坚实后盾。集团将充分利用现有资源，抓紧未来在新能源体系建设发展带来的机遇，为股东争取最大回报。



关于中国核能科技集团有限公司

中国核能科技集团有限公司（0611.HK）主要从事新能源业务；包括(i)工程、采购及建设（「EPC」）及咨询分部；(ii)发电分部；(iii)融资分部；(iv)制造及买卖业务分部，包括制造及买卖太阳能相关产品；及(v)其他分部，包括集团之企业管理、投资及库务服务。集团荣获多项专利，并取得2020年度光伏品牌实验室（「PVBL」）年度电站投资品牌价值及EPC品牌价值20等殊荣。





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