君联资本领投图灵量子PreA轮融资

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香港, 2021年11月12日 - (亚太商讯) - 11月10日，中国首家光量子计算公司图灵量子宣布完成数亿元PreA轮融资，由君联资本领投，融资将主要用于研发及量子算法商业化落地。
近年来光量子计算赛道在全球范围内备受资本青睐，2021年也被业界称为光量子元年。君联资本董事总经理范奇晖表示，君联资本一直围绕硬科技做系统性布局，量子计算未来将会对众多行业产生深远影响，甚至带来颠覆性的变革。在全球范围内已有多家创业公司以及大公司相继入场，随着市场化公司的参与度越来越高，将加快量子计算从实验室到市场应用的进程。君联资本将助力图灵量子继续扩大领先优势，推动光量子计算的实用化和产业化落地。
图灵量子成立于2021年2月，致力于量子信息芯片化和集成化研究，通过研发铌酸锂薄膜（LNOI）光子芯片和飞秒激光直写技术，制备可集成大规模光子线路的光量子芯片，构建尺度和复杂度上都达到全新水平的光量子系统。目前图灵量子在光量子芯片、科研级专用光量子计算机、光量子测控系统、光量子EDA软件和光量子云平台等方面已实现国际领先优势。
图灵量子创始人金贤敏教授毕业于中国科学技术大学，曾在牛津大学进行4年光量子芯片和量子计算研发，期间获欧盟授予的玛丽居里学者和牛津大学沃弗森学院学者。此外，公司从芯片设计到系统集成，再到算法应用都有全闭环的团队，其中科学家和工程师近150人，来自牛津大学、帝国理工学院、加州大学伯克利分校、上海交大、复旦大学等国内外名校，并在光量子信息和光子芯片领域有着十余年经验。
新一轮融资完成后，将有助于公司聚集更多优秀的科学家和工程师，加速产品迭代和应用场景落地的步伐。同时也将有助于公司构建开放、可持续的量子计算应用产业生态，赋能科学研究、工业生产等领域。
话题 Press release summary
部门 金融, Venture Capital & PE
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