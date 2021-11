君联资本领投图灵量子PreA轮融资

Friday, 12 November 2021, 14:40 HKT/SGT Share:

香港, 2021年11月12日 - (亚太商讯) - 11月10日,中国首家光量子计算公司图灵量子宣布完成数亿元PreA轮融资,由君联资本领投,融资将主要用于研发及量子算法商业化落地。



近年来光量子计算赛道在全球范围内备受资本青睐,2021年也被业界称为光量子元年。君联资本董事总经理范奇晖表示,君联资本一直围绕硬科技做系统性布局,量子计算未来将会对众多行业产生深远影响,甚至带来颠覆性的变革。在全球范围内已有多家创业公司以及大公司相继入场,随着市场化公司的参与度越来越高,将加快量子计算从实验室到市场应用的进程。君联资本将助力图灵量子继续扩大领先优势,推动光量子计算的实用化和产业化落地。



图灵量子成立于2021年2月,致力于量子信息芯片化和集成化研究,通过研发铌酸锂薄膜(LNOI)光子芯片和飞秒激光直写技术,制备可集成大规模光子线路的光量子芯片,构建尺度和复杂度上都达到全新水平的光量子系统。目前图灵量子在光量子芯片、科研级专用光量子计算机、光量子测控系统、光量子EDA软件和光量子云平台等方面已实现国际领先优势。



图灵量子创始人金贤敏教授毕业于中国科学技术大学,曾在牛津大学进行4年光量子芯片和量子计算研发,期间获欧盟授予的玛丽居里学者和牛津大学沃弗森学院学者。此外,公司从芯片设计到系统集成,再到算法应用都有全闭环的团队,其中科学家和工程师近150人,来自牛津大学、帝国理工学院、加州大学伯克利分校、上海交大、复旦大学等国内外名校,并在光量子信息和光子芯片领域有着十余年经验。



新一轮融资完成后,将有助于公司聚集更多优秀的科学家和工程师,加速产品迭代和应用场景落地的步伐。同时也将有助于公司构建开放、可持续的量子计算应用产业生态,赋能科学研究、工业生产等领域。





