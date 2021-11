Thursday, 11 November 2021, 17:26 HKT/SGT Share: 零担快运新贵安能物流今日挂牌上市 行业前景广阔引投资人青睐 龙头先发优势助力未来发展

香港, 2021年11月11日 - (亚太商讯) - 中国零担市场领先的快运网络运营商安能物流集团有限公司(股份代号:9956)宣布全球发售及于香港联合交易所有限公司主板上市成功上市。发行定价于13.88港元/股,Harvest International Premium Value(Secondary Market) Fund SPC已按发售价认购以合共1,250万美元可购买之相应数目的发售股份,且拥有大钲资本、鼎辉、中信产业基金、新创建、中国平安等知名机构作为股东。上市首日成交额达2.4亿港元,总市值达156.7亿元。



零担快运成经济转型关键 行业整合拐点在即



安能物流位于中国数字化经济中关键的零担快运行业,近年增长走势强劲,受益于B2C电子商务的飞速发展、供应链变革及的数字化升级等新经济的利好,按收入计,2020年中国零担行业的市场规模达到人民币14,920亿元及后预期人民币2025年达20,430亿元。品牌、分销商及零售商采用线上及线下全渠道客制化不同客户需要,同时制造业已逐步发展为更柔性化且及时的生产模式,即C2M模式,此模式下呈现出SKU丰富化、生产小批量化、制造周期短及高频次货运等特点,配合电商商家的蓬勃增长,推动了零担市场的增长。



然而,目前零担快运行业场高度分散,效率低下,主要由大量的区域专线及货运运营商于各自所在地区提供当地物流服务,难以应对B2C电子商务增长和紧随而来的供应链演变所带来的机遇和挑战。安能物流身为行业龙头,本已具有品牌效应优势,配合上市后带来的资本优势加成,在目前处于行业整合的拐点拥有强力先发优势。同时,安流物流透过独有的货运合作商平台模式,打造差异化业务,拉开与同行的服务距离。安能物流在全国拥有近151家自营分拨中心、自营车队由约2400辆干线高运力卡车牵引车和3,600多辆挂车组成,拥有29,400多家货运合作商和代理商,快运网络覆盖中国约96%的县城和乡镇。透过强大的覆盖能力及对核心业务能力掌控,安能物流在短短数年间便在同行中突出重围,亦助力未来发展。



核心业务能力强劲 「增重亦增利」

从货运总量来看,2015年至2020年,安能年复合增长率为31%。其中2018年、2019年、2020年,安能货运总量分别为730万吨、810万吨、1020万吨,2021年1-4月货运量为360万吨。日均货运量同步高速增长,2020年日货运量3.84万吨,单日货量峰值突破5万吨。2021年1-4月,日均货量继续高速增长,达到4.41万吨。同时,安能物流「增重亦增利」,高效业务水平持续驱动盈利能力,实现收入、毛利及整体利润率全面增长。零担收入由2018 年的4,813.3百万元增加至2020 年的7,081.8 百万元, 且2021 年首四个月同比增加127.0% 至2,836.5 百万元。毛利由2018 年的623.4 百万元增加至2020 年的1,051.5 百万元,2021 年首四个月同比增加83.8% 至397.4 百万元。整体经营利润率由2019 年的1.1% 增至2020 年的8.2%。2020 年实现14.8% 的毛利率。



行业利好因素不断 未来市场发展可期

目前零担快运行业正处于行业整合的拐点,未来B2B供应链升级对综合且及时的零担服务的大量需求为行业带来持续增长推动力,B2C大件电商深入渗透协助亦助力万亿蓝海的打造,安流物流是次上市带来强力资本支持,协助安能在前景广阔的市场深化全国布局,稳固行业龙头地位,持续创造商业价值,未来值得期待。







