中基长寿科学与天大药业订立战略合作框架协议

香港, 2021年11月10日 - (亚太商讯) - 中基长寿科学集团有限公司(「中基长寿科学」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:0767.HK)欣然宣布,集团与天大药业有限公司(「天大药业」;股份代号:0455.HK)订立战略合作框架协议,将开展为期三年的战略合作。



天大药业是以发展中医药产业为基础,专注发展创新药物和医疗科技的医药企业,致力提供优质的医疗和保健服务。根据战略合作框架协议,双方将共同评估和投资有潜力的医疗科技和医疗服务项目,包括对其他上市公司及非上市项目的股权投资。天大药业经营的新型中医馆连锁「天大馆」和健康管理中心,将向其会员推荐中基长寿科学的长寿医疗服务,并为中基长寿科学会员提供优质的中医药健康服务。与此同时,集团经营的长寿医学检测服务和所提供的人体健康长寿科学解决方案,也将向会员推荐天大药业的中医药健康服务,并为天大药业会员提供优质的长寿医疗服务。



中基长寿科学董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「凭着天大药业多年来在中医药全产业链的丰富资源及经验,配合集团近年于长寿科学领域的投入及研究,订立战略合作将会产生强大的协同效应,有利于发掘和评估双方在医疗科技和服务领域的潜在投资机会,为客户提供更优质及全方位的中医药及长寿产品和服务。我们深信这次合作可以进一步完善集团在长寿科学领域的布局,为集团带来更多的对健康长寿有要求的客户,同时提升集团在长寿医学产业链的领先地位,相信有助集团增加收入来源,为集团未来奠定更稳固的基础。」



中基长寿科学一直不断投放资源,全面进军长寿科学领域,积极以全方位、多元化的模式扩展长寿科学业务。集团充分利用在细胞领域的专业优势,不断提升其研发及生产水平,在美国加州研发和生产长寿生物制品如旗舰NMN产品ZJ1以及VC缓释片等。早前,集团全资附属公司浤烽发展有限公司与香港泉鑫国际有限公司订立经销协议书,授权其为京东国际及其他授权跨境电商平台渠道ZJ1品牌系列产品特约(特约非独家)渠道经销商,年度销售总任务为1,000万港元,有助集团进一步推广和提升品牌知名度,致力为投资者及股东缔造长远而稳定的回报。



关于中基长寿科学集团有限公司

中基长寿科学集团有限公司(0767.HK)主要从事长寿科学、借贷、证券及其他投资、金融及投资咨询,以及物业投资业务。集团是世界领先的长寿科学生态系统平台,致力于人类健康长寿事业。通过五大分部营运,长寿科学研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技术平台、CAR-T技术平台、MSC技术平台、长寿生物制品技术平台等进行研发;长寿医学检测分部提供人体健康数据和长寿状况评估;长寿生物制品分部包括NMN、VC缓释片等长寿生物制品的生产及销售;长寿管理分部提供人体健康长寿的科学解决方案;会员分部提供世界长寿科学健康会的建设营运和长寿云建设营运。



有关更多资料,请浏览: https://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity/







