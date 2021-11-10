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来源 EC Healthcare 医思健康发布正面盈利预告 预期2021/22财年上半年未经审计收入大涨逾60% 税后溢利飙升逾200%

香港, 2021年11月9日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）发布正面盈利预告，预计集团截至2021年9月30日止的六个月（简称「期内」）之未经审计收入及税后溢利较2020年同期预期大幅上升分别60%以上及200%以上。



受益于(i) 较2020年同期相比，期内客户对本集团所提供之医疗服务的需求上升，本港零售业的全面复苏令本地消费情绪改善；(ii)较2020年同期，期内集团营商多年业务之运营效率的提升；及(iii) 期内新收购兽医业务的贡献，及上个财政年度下半年新收购的医疗资产之整合达成的协同效应，集团录得业绩增长。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「展望未来，集团对业务表现持乐观态度。本集团将继续通过内生增长和收并购同步驱动业务发展，进一步构建完善的封闭生态系统，为客户提供更优质的服务，并借助集团旗下多品牌和多专科的协同从而进一步进行大健康市场的整合。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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