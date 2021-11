Tuesday, 9 November 2021, 17:06 HKT/SGT Share: 「中国增长最快的潮流零售商」KK集团来港上市 多品牌矩阵值得期待

香港, 2021年11月9日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道,在国内经济稳步复苏及现代消费文化盛行等因素的驱动下,中国的零售市场快速恢复。近期,内地又一颇引人关注的潮流零售公司——KK集团向港交所提交了A1申请,那么,这家公司的成色到底如何?



潮流零售领域先行者 品牌孵化能力强劲



KK集团成立于2015年,是国内潮流零售商领域的先行者,专注于潮流零售店的运营,以美学提升消费者体验、科技提升效率为核心运营模式,通过DTC模式提供各具特色的商品,针对不同的用户群体开发了多元化的产品组合,将潮流零售的精髓理念发挥到极致。



公司已形成集不同品牌及产品供应组合于一体的业务模式,构筑起多品牌矩阵,该等业务模式不仅能够创造正向的品牌协同效应,同时还增加了公司的品牌影响力以及对潜在客户的议价能力。KK集团已成功孵化四个零售品牌,包括KKV、THE COLORIST、X11及KK馆,四个零售场馆向消费者提供横跨18个主要品类、20,000个SKU的各种潮流产品,涵盖精品集合、美妆、玩具、食品及饮品、家居品、文具等主要核心生活用品类别,覆盖大部分消费者的日常需求。



得益于丰富的产品组合与优秀的运营能力,近年来,KK集团高速发展。根据弗若斯特沙利文报告,以GMV计,公司是中国三大潮流零售商之一,同时也是前十大市场参与者中增长最快的潮流零售商,2018年至2020年的复合年增长率达246.2%。



KKV业务表现亮眼 为孵化新品牌提供坚实基础



集团旗下各品牌中,KKV的表现最为亮眼。公司自2019年5月起开始运营KKV门店,KKV品牌所售商品旨在迎合年轻一代的品味。同时,公司特别注重KKV门店的选址和店面设计,凭借KKV商品的美学吸引力和价值定位,公司的门店将持续吸引稳定的客户流量。



营收方面,截至2019年、2020年以及截至2021年6月30日止六个月,KKV的GMV分别为9704.5万元、11.56亿元、13.67亿元,公司源自KKV门店的收入分别为人民币0.82亿元、8.35亿元、及10.49亿元。KKV盈利表现突出,经营利润增长明显,2021年上半年实现经营利润1.4亿元,EBITDA达2.357亿元,EBITDA率较2020年同期的18.2%上升为2021年上半年的22.5%,这充分表明公司凭借首个零售品牌KKV的骄人业绩,成功实现了在零售板块的扩张。同时,KKV的运营经验以及盈利能力,也为公司未来孵化新的品牌提供了坚实的基础。



创新的商业模式 门店数量爆发式增长



尽管当前零售行业竞争激烈,但KK集团凭借创新的新时代商业模式,四个零售品牌在各自的赛道中均占有较大的领先优势。近年来,随着公司的商业模式开始成熟和稳定,零售店数量呈现爆发式增长。



招股书数据显示,KK集团零售店的总数自2018年的80家增加至2019年的211家,由2019年的211家增加至2020年的556家,并进一步于截至2021年6月30日达至640家,截至最后实际可行日期,集团共有680家在营门店。门店网络已覆盖中国31个省的169个城市以及印度尼西亚的一个城市,已成为行业中发展最快的企业。



随着门店网络的扩大,公司的销量也随之显著提升。于2020年,公司在中国的品牌门店的日均交易量大幅提升,周末客流量更是异常火爆,成功获得了消费者的信任与认可,公司的长期竞争力持续提升。



财务数据亮眼 身处黄金赛道未来可期



不断扩张的商店网络,让KK集团的业绩增长速度变得非常可观。公开资料显示,2018-2020年,公司GMV分别为1.88亿元、6.52亿元、22.54亿元,公司的总收入为人民币1.55亿元、4.64亿元及16.46亿元,相应的同比增速高达198.6%、254.9%。2021年上半年,公司GMV为22.13亿元,实现收入约人民币16.83亿元,同比增加235.1%,经调整EBITDA为2.16亿元,较去年同期显著提升。



长期来看,受益于经济的高速增长、消费升级及消费观念的改变,中国潮流零售市场近年来快速扩张,已成为千亿规模的蓝海市场。根据弗若斯特沙利文报告,据估计,2025年按GMV计算的潮流零售市场规模将达到人民币4,750亿元,2020年至2025年的预计复合年增长率将为19.5%。



KK集团身处具有较高成长边际的黄金赛道,品牌孵化能力强劲,凭借多元化的品牌组合与强大的产品创新能力,已在不同消费群体均有布局。未来随着行业红利的不断释放,配合着公司多品牌矩阵协同,运用可复制性的商业模式,KK集团有望打造出多条增长曲线,进而带动其业绩上的进一步增长,成长潜力值得期待。





话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Nov 9, 2021 12:47 HKT/SGT 潮流零售崛起 KK集团俘获Z世代 Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   