首长宝佳建议更改公司名称为首佳科技制造有限公司



香港, 2021年11月9日 - (亚太商讯) - 首长宝佳集团有限公司（「首长宝佳」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0103.HK）欣然宣布，建议将公司中文名称由「首长宝佳集团有限公司」更改为「首佳科技制造有限公司」，及公司之英文名称由「Shougang Concord Century Holdings Limited」更改为「Shougang Century Holdings Limited」，务求更好地反映集团的未来业务方向。



建议更改公司名称须待股东于集团的特别股东大会上通过特别决议案批准及香港公司注册处处长批准后，方可作实。管理层认为建议更改公司名称能够为集团之企业形象及身份带来新气象，反映集团现有战略及业务发展方向，并有利于集团之未来发展，从而为集团和其股东带来最佳利益。



首长宝佳主要从事制造子午线轮胎之钢帘线、切割钢丝及其他钢丝产品。集团位于浙江省和山东省的两大生产基地均获得国家鼓励的高新技术企业资格，目前每年生产超过20万吨钢帘线。透过其厂房扩展计划，集团有序地朝着发展为一个拥有年产量30万吨级以上精品钢帘线制造企业的目标迈进。



首长宝佳董事长兼董事总经理苏凡荣先生表示﹕「随着科技不断进步，消费者对高科技产品的需求越来越高，为科技制造市场带来新景象。为迎合高速发展的科技制造市场，我们会善用现有业务的经验及优势积极拓展科技制造领域的新机遇，锐意透过高科技提升生产能力和产质量素，打造出一个具有影响力的『东方』品牌，成为中国钢帘线行业的三大生产商之一。」



集团一直维持稳健财务状况，截至2021年6月30日，集团的净资产为港币1,719,423,000元，并录得28.7%水平的低负债比率；而集团的银行结存及现金（包括已抵押银行存款）为港币230,781,000元，充裕的现金流让集团在科技制造产业内积极物色合适的投资对象。



苏凡荣先生续称﹕「新公司名称将标志着集团迈向新里程碑。展望未来，我们会投入更多资源发展科技制造业务，为顾客提供更多优质产品和服务，旨在扩大我们于科技制造市场之份额，多管齐下为股东缔造长远而稳定的回报。」



首长宝佳集团有限公司

集团主要从事制造子午线轮胎用钢帘线、切割钢丝及胶管钢丝，于浙江省和山东省设有两大生产基地，目前每年生产合共超过20万吨钢帘线。集团多年来坚持提供优质产品，其产品供应全球超过20个国家，深获国际轮胎制造商的认可。集团于1992年4月于香港联合交易所上市，其主要股东为实力雄厚的世界五百强企业－首钢集团有限公司（北京国有资产监督管理委员会直接监督之国有企业）。透过持续提供优质钢帘线及钢丝产品及优化产品组合，集团致力成为中国钢帘线行业的三大独立生产商之一。



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