Monday, 8 November 2021, 20:00 HKT/SGT Share: 荧德控股中期收入升52% 派息比率47% 乘蓬勃建造工程市场 力争大湾区机遇

香港, 2021年11月8日 - (亚太商讯) - 机电工程服务承办商荧德控股（「荧德控股」或「集团」; 股份代号：8535）于2021年9月底止的上半年财政年度，受惠于集团在五项大规模项目皆取得重大进展，尤其在太古坊二座甲级大楼等的安装工程，结合其他四个项目合共为集团带来约1.02亿港元的收益，实现上半年度总收益1.96亿港元，比上年度同期飙升52%，为2018年于香港联合交易所GEM上市以来的最高半年度收益。



荧德控股成立于1972年，主要提供各种机电工程服务，包括消防、给排水、电力及通风系统的安装工程、改动及加建等服务，业绩持续增长，是业内的领导企业之一。于今个财年上半年，若扣除集团就转板所产生的上市开支后，其经调整后的溢利约为1,826万港元，相较上年度同期增幅为84%。



荧德控股宣布派中期股息每股0.35港仙，派息率高达47%，这是集团继上个财政年度分别于今年2月和6月派发 0.25 港仙第三季度股息和0.60港仙末期股息后，再次回馈股东，即于2021年内，三轮派息累计每股合共1.20港仙。



荧德控股表示，随着经济复苏及大型建造工程陆续展开，机电工程服务市场的发展空间更见广阔；其中，2021年施政报告承诺增建公营房屋单位，于未来十年期间内将兴建约33万个公屋单位，亦考虑改划绿化地带用地、以及现存建筑物活化及重建项目等，为整个建造及相关行业提供有利环境。集团将继续借助其竞争优势，获取更多项目，把业务推上另一高峰。



荧德控股近期获确定承接数个大型消防安装项目，包括日出康城第十一期、港铁黄竹坑站第四期、及观塘道53-55号等项目，总合约金额接近1.18亿港元，为未来几年的核心收益提供基础。



集团亦正锐意向外拓展业务，并利用《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》所带来的机遇，涉足深圳建造业市场。目前，集团已积极为拓展大湾区业务开展前期工作，包括为员工申请相关的专业资格。



此外，集团正积极推进GEM转往主板的工作，期待在主板上市，进一步提升其公司形象、集资能力、及获得新项目的竞争力。



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