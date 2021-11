力世纪于进博会2021展示创新技术成就

香港, 2021年11月5日 - (亚太商讯) - 力世纪有限公司 (「力世纪」,本「公司」,香港联合交易所股份代号: 860;连同其附属公司统称本「集团」)欣然宣布集团参与2021年11月5日至10日在上海举行的第四届中国国际进口博览会(「进博会」),并在开幕日取得完满成功。力世纪参与进博会2021标志着对集团作为全球变革性综合出行解决方案提供商的定位的进一步认可。集团在今年的活动中作为来自127个国家和地区近3,000家参展商之一展示了其最新一批标志性自主创新技术成就。



Apollo EVO项目

Apollo EVision S

平板动力系统展品

Apollo全碳纤单体车架

UME (通用电动车)咖啡区

兼顾未来高性能和量产电动出行的路线图



力世纪的展位位于今年规划面积达30,000平方米的进博会2021汽车展馆,集团通过展品引领参观者进入创新出行体验。Apollo EVO项目及Apollo EVision S位于力世纪展厅入口,迎接莅临的参观者。他们获邀见证集团新一代出行技术创新的标志性设计,高性能市场以Apollo EVO项目为代表,而量产电动出行则以Apollo EVision S 为代表。EVision 概念车是一款高级电动运动型轿跑车,它勾划出未来产品路线图,从本质定义了向清洁环保出行的转型,汇聚用于Apollo顶级超跑的「激情(Intensa Emozione,「IE」)」设计精髓,并以更平易近人、更实用和通用的方式演译。这些在展厅主屏幕播放的 Apollo EVision X 概念短片得到了进一步说明。



Apollo 先进技术(AAT)展区瞄准参观者作深入了解的渴求,展示了集团最新的电动车技术 —平板式动力系统及用于Apollo Intensa Emozione (「Apollo IE」)的全碳单体车架之样车底盘。然后,参观者被吸引至一个外型前卫的模拟赛车驾驶舱模块,体验《极限竞速地平线4》(Forza Horizon 4) 赛车游戏中的 Apollo IE顶级超跑。坐上驾驶舱,驾驶这辆触及感官极限,且被许多游戏玩家视为《极限竞速地平线》中最佳和终极车型的顶级超跑走一两圈。



在UME 咖啡区,电动物流车UME供应来自贝瑞咖啡(Belray Coffee)的顶级咖啡,让参观者更深度体验力世纪为个人和其他机构提供可持续的电动出行使命。



力世纪展厅亮点



Apollo EVO项目



EVO项目是广受好评的Apollo IE 顶级超跑下一代全新车型,其设计初衷是通过毫不妥协的性能传递激情。它采用先进的碳纤维单体壳,确保出众原始动力和情感美学,并匹配无与伦比的驾驶操控感。



星形车头日光大灯是Apollo 汽车品牌的新标配设计。车尾设计由 6点照明灯表达功率和速度。三支大型排气喉从车尾正后位置表现出车辆的原始动力。一整套主动的空气动力学装置包括一个可展开且可调节的大型后扰流板、空气翼和三角形进气口。EVO项目是一款极具雕塑感的设计,始终持续表达强烈而感性的视觉体验。



Apollo EVision S



EVision概念车是Apollo 汽车对电动出行未来愿景的展示,充分利用Apollo 顶级超跑的Apollo IE 设计精髓,以更平易近人、更通用的方式演译。Apollo EVision S的三角形「Fast Forward」标志性设计灵感来自火山喷发。不断加厚元素沉积形成张力,构成一个向前推进的动态图像。 Apollo EVision S为四座布局,长约5米,宽约2米,适合家庭使用,在街上驰骋亦会吸引注视目光,展示了Apollo向新的洁净环保动力系统发展方向。



平板动力系统展品



由 Apollo 先进技术 (AAT) 开发的平板动力系统是一项创新技术,使电动车能够转向800V系统。它配备三合一双逆变器(1个配电单元及2个逆变器),采用最新一代800V碳化硅技术,提供高能量转化效率。两个全新的 800V 轴向磁通电机安装在底盘,加上星系齿轮箱,提供精巧而平衡的传动单元。这动力系统具有独特的扭矩矢量双电机布局,取代了笨重且复杂的差速器组件,为整车厂客户提供了极大的灵活性,可以将动力传动系统集成到全新的或现有的车辆系统中。



Apollo全碳纤单体车架



设计师使用先进的技术和复合物料,创造了第一个度身订造的全碳纤维底盘,不仅包括单体壳,还有副车架和碰撞结构。新底盘满足并超过 FIA LMP2(国际汽车联合会或国际汽车联合会勒芒原型车 2)的安全要求,并采用碳单体结构,无需防滚架仍能保护驾驶者。底盘采用优质预浸料高压釜和先进的碳纤维技术手工打造。此外,燃料箱集成到单体碳纤维安全舱中,确保在发生碰撞时保护燃料箱。



UME (通用电动车)咖啡区



这是在进博会2020中展出的重要创新概念车辆的实际应用场景,用于完成供应链最后一程交付(城市物流车)。今次以统一品牌 UME(通用电动车)展出,以提供方便众人的出行解决方案为使命。UME城市物流车在德国品牌设计委员会举办的 2021 国际汽车品牌大赛中,荣获「交通运输」类别中的「至尊奖」殊荣,成为全球品牌。



今次展出的通用电动车配备了大师级咖啡冲调设备及由贝瑞咖啡(Belray Coffee)赞助的大师级咖啡。参观者在见证了力世纪展厅所有尖端技术展品后,可以放松一下,在社交媒体上发布有关通用电动车和其他展品的信息,获取免费咖啡,并体验这项技术的新应用。 UME 咖啡区展示了商家如何利用通用电动车的模块化设计,为各种车辆类别和功能创造具说服力、提升参与度及可持续的出行解决方案。



力世纪有限公司主席何敬丰先生表示:「我们在进博会2021展示的先进且实用的创新技术,正是向同业和业务伙伴展示未来高性能和量产电动出行的路线。力世纪已巩固我们作为汽车行业加速创新推动者的定位。我们通过赋能全球最优秀的技术精英网络,提供先进的解决方案和自主研发技术,来满足全球需求,定义未来几代人的出行转型。本集团为行业提供全套服务加速创新,从设计、工程、仿真、原型制作、原型测试一直到预生产原型。」



「我们很荣幸今天获得商界精英、政府部门官员和其他组织的贵宾参观我们的展厅,我们欢迎大家在未来几天莅临参观。」



力世纪展厅编号:汽车展馆2.1C7-002



关于力世纪有限公司



力世纪有限公司(香港联合交易所股份代号:860)为一家领先的综合汽车出行技术解决方案供货商,拥有自主研发具突破常规特点的出行技术,矢志通过整合全球先进的出行技术,为「未来出行」打造全球领先的一站式未来出行服务平台。



集团的业务发展聚焦三大支柱:工程服务外包、技术开发(包括新800v碳化硅双逆变器/车辆控制单元)及汽车生产。除开发及销售「Apollo」品牌的顶级超跑及其跨品牌授权业务外,本集团为全球汽车出行市场提供无缝、全面的解决方案平台,从构思、设计、建模、工程、仿真、原型制作及实际测试,直至将生产前原型交付予客户。



集团的附属公司包括Apollo Automobil、Ideenion Automobil AG及日本领先电动汽车开发商GLM Co.Ltd。此外,集团亦透过投资全球首个金属3D打印汽车制造平台Divergent Technologies, Inc及行业领先的电动汽车充电解决方案供货商依威能源,拓展其汽车出行技术服务产品。



若需要进一步的信息,请浏览 http://www.apollofmg.com/ 。



