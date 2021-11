国际永胜疫情下2021年中期收入上升45.6%至2.5亿港元

香港, 2021年11月5日 - (亚太商讯) - 国际永胜集团控股有限公司(「国际永胜」,连同附属公司统称「集团」,股份代号:8441)为香港公营部门最大公众保安服务供货商 及知名设施服务供货商,公布截至2021年9月30日止六个月(「回顾期」)的未经审核中期业绩。尽管香港爆发冠状病毒病疫情以及经济及社会环境不稳定,集团仍录得令人满意的业绩,有赖保安及设施管理服务的需求持续增长。



因此,集团的收入增加45.6%至2.5亿港元。撇除回顾期内建议由GEM转主板上市的非经常性上市开支及截至2020年9月30日止六个月确认的政府补助收入外,反映国际永胜实际业务表现的经调整溢利及全面收入总额飙升83.9%至3,890万港元。纯利率于回顾期内上升3.2个百分点至15.4%。



业务回顾

来自保安服务分部的收入于回顾期内增加49.6%至约2.4亿港元,主要由于:

(i) 于香港国际机场为三跑道系统项目提供护卫服务贡献收入逾1,300万港元,

(ii) 向巴士公司提供保安护卫服务的收入不少于130万港元,

(iii) 来自COVID-19检测支持服务的收入增加约7,040万港元,以及

(iv) 为香港铁路公司提供车站辅助服务的收入约1,100万港元。



来自设施管理服务的收入大致保持稳定,增加0.9%至1,460万港元。



展望

未来,集团将扩充保安服务业务范围、加强提供设施管理服务的能力、改善营运效率及可扩充性,并选择性寻求策略收购及投资良机,向成为香港顶尖综合设施管理服务供货商的目标迈进。



国际永胜主席兼执行董事马亚木先生表示:「我们欣见集团于2019年在GEM上市后,获得更高的公众认可度和更佳形象。此外,面对疫情挑战,我们的业务以至收入、盈利和利润率均稳步增长。我们正考虑转至主板上市,以提升在机构和大众投资者眼中的地位,提高融资灵活性,增加与供货商和业务伙伴的议价能力,并增加吸引和挽留人才的竞争力,从而促进业务增长,提升股东价值。凭借稳固商誉和训练有素的员工,我们预计将迎来更多商机。我们将继续加强行业领导地位及招聘和挽留人才的竞争力,最终为股东创造更大价值。」



有关国际永胜集团控股有限公司(股份代号:8441)

国际永胜集团控股有限公司为香港公营部门最大保安服务供货商1及知名设施服务供货商,专为香港公营及私营部门提供保安服务及设施管理服务。集团在香港为铁路站及设施、海上、陆路及铁路出入境管制站及公众市容设施提供保安服务,并为多项大型活动、紧急及突发事件提供人潮协调及管理服务已有逾10年经验。集团已于2019年10月22日于GEM上市。





