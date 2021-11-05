Friday, 5 November 2021, 10:40 HKT/SGT Share: 三一国际（0631.HK）：三一智矿与腾讯云战略合作，5G远程实时操控，助力矿山作业安全效率双提升

香港, 2021年11月5日 - (亚太商讯) - 在武汉举行的腾讯数字生态大会上，三一国际（0631.HK）旗下子公司三一智矿科技有限公司（下称「三一智矿」）与腾讯云就智能矿山签署战略合作协议，联合发布「腾讯云无界」5G远程实时操控产品及解决方案。该方案基于5G技术和腾讯实时音视频（TRTC）的融合，可实现时延100毫秒以内的车辆一对多集中远程实时控制，助力行业生产安全与效率双提升。



三一智矿露天研发负责人田承伟与腾讯云离散制造行业解决方案副总经理梁定安现场签署智能矿山合作协议

三一智矿以「数字矿山、智能矿山、绿色矿山」为理念，致力于露天矿无人驾驶机械设备，井工矿综采、综掘智能化机械设备，智能矿山管理系统及AI算法云平台的开发，在智能矿山和智能工程机械领域积累了丰富的经验。



基于先进的云计算、大数据、人工智能、通信网路等技术，腾讯云持续发力实时互动等技术，推动数实融合不断深化。目前，腾讯云音视频已构建覆盖全球的腾讯云RT-ONE™音视频通信网路，拥有业界最完整的PaaS平台，衍生出超100个场景应用实践。



此次，三一智矿与腾讯云充分发挥各自优势，瞄准矿山无人驾驶场景，提供低时延远程操控能力私有化部署，解放人与设备的距离，推动降本增效，加大安全保障。



三一智矿总经理马巍表示，三一集团和腾讯公司有良好的合作基础，腾讯云无界低时延、高可靠、音视频技术领先业界，能够很好的匹配三一智矿远程驾驶的实际业务需求。双方会继续就自动驾驶调度平台及远程操控平台开发、5G专网、边缘计算和中心云基础设施等深化合作。



腾讯云副总裁李郁韬表示，腾讯云音视频在海量消费者使用者并发调用的基础上，面向工业场景做了适配，一方面满足工业领域对时延、稳定性等的苛刻要求，同时也支持私有化部署，满足灵活部署需求。未来，腾讯云音视频将在矿山、港口、交通等更多领域探索应用落地，为各行各业的数字化、智能化转型提供支持。







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