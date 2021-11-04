Thursday, 4 November 2021, 12:20 HKT/SGT Share: 九诺医疗获取国内首款十四天实时持续葡萄糖监测系统 (CGMS) 注册证

香港, 2021年11月4日 - (亚太商讯) - 2021年11月3日，持续葡萄糖监测 (CGM) 行业领军企业九诺医疗宣布，公司旗下“顾得康”GN-I持续葡萄糖监测系统 (CGMS) 获得国家药品监督管理局 (NMPA) 审批上市。



“顾得康”GN-I成为国内首款获批的十四天实时持续葡萄糖监测系统(CGMS)，主要性能媲美全球领先产品，实现了该领域产品技术的重大突破。该产品可实现长达14天的持续葡萄糖监测，性能稳定，监测精度(MARD=9.38%)，是九诺针对中国市场推出的专业级CGMS产品。通过公司内部产品交互协同，更可实现免校准功能。同时该产品操作简单，满足居家使用需求，使得广大糖尿病患者血糖管理变得更加智能、精准和便捷。为改善中国糖尿病患者的血糖控制提供了新的医疗选择。



据悉，九诺医疗已于2019年6月获取欧盟准入CE证书，启动海外市场销售。目前九诺医疗的 CGMS 产品正同步在15个海外国家进行销售，其优良性能获得了全球用户的广泛认可。



根据国际糖尿病联盟 (IDF) 的估计，2019 年全球糖尿病患病人数共约4.87亿人, 日益成为严重威胁人类健康的全球性慢性疾病。随着社会经济的发展和人们生活方式的改变, 我国的糖尿病发病率更是迅猛攀升，中国已经成为全球糖尿病第一大国，糖尿病患病人群达到1.19亿。受到人口老龄化、饮食不健康、城市化加速、运动量少等因素影响，IDF预测全球和中国的糖尿病人数将持续增加。如何有效控制血糖，提高患者生活质量已经成为对当代临床医学的重要挑战。



血糖监测是糖尿病管理中的重要组成部分，其结果有助于评估糖尿病患者糖代谢紊乱的程度，制定合理的降糖方案，反映降糖治疗的效果并指导治疗方案的调整。持续葡萄糖监测系统 (CGMS) 通过葡萄糖传感器监测皮下组织间液的葡萄糖浓度变化，可以提供更全面、更持续的血糖信息 (一般每隔1-5分钟更新血糖水平数值，可提 供回顾性或实时血糖水平信息)。相比传统的指血血糖仪，使用CGMS进行血糖监测，患者无需扎破手指取血，减少痛苦。同时，CGMS提供连续的血糖“线”数据，具有无监测盲区、动态实时数据分析、实时报警等优势，成为血糖监测领域的革命性产品。



随着CGMS产品技术的进步和应用场景的开拓，过去五年CGMS行业迎来了飞速发展，成为令人瞩目的高速增长的蓝海产业。来自港交所的数据显示，过去5年其市场规模由2015年的仅17亿美元增长到2020年的57亿美元，年复合增长率达28.2%，并有望于2030年增长至365亿美元，年复合增长率达20.3%。其中中国市场是增长最快的地区市场，过去5年中国CGMS市场规模由2015年的仅878万美元增长到2020年的1亿美元，年复合增长率高达73.2%,预计到2030年中国CGMS产品市场规模将增长到26亿美元，年复合增长率34%。



德康，雅培，美敦力三家美国巨头公司占据了全球市场几乎100%的份额。在中国CGM市场，雅培和美敦力两家公司也几乎占据了90%以上的市场份额。但由于进口产品相对较高的产品价格，国内CGMS产品在患者人群中的使用率不到发达国家的十分之一。九诺医疗推出的“顾得康”CGMS产品将有望在这一领域打破欧美企业的长期垄断，大幅减少医疗费用支出，提高人们的生活质量。



九诺医疗成立于2016年，是一家专注于持续葡萄糖监测（CGM）产品技术的全球性创新型企业。其生产基地位于江苏南通，在苏州、伦敦两地设有技术研发中心，并在荷兰阿姆斯特丹设有海外销售中心。成立五年来，九诺医疗实现了飞跃式的快速发展，聚焦半透膜材料、脱氢酶技术、血糖预测算法、数据挖掘与交互、软针输送系统、无线传输系统和生态系统等方面的突破性研究，公司CGM产品各项参数均达到行业领先水平。



九诺医疗的优异表现，受到了众多头部医疗创投资本的热捧。成立5年来，九诺先后完成了数轮融资，更是在今年6月完成规模达到数亿元的C轮融资。目前公司机构股东包括：正心谷，景旭创投，祥峰投资，荣安创投，泰福资本，高瓴创投，惠每资本，中原前海基金，云锋基金，聚明创投，生命资本。



公司正加紧推进全球化生产基地的建设，预计2023年建成全球第一条基于脱氢酶技术和印刷工艺的全自动化生产线，设计产能将达到每年1200万件。届时，九诺医疗有望成为全球首家基于脱氢酶技术的CGM商业化量产企业，成为国内CGMS行业的领军企业。



九诺医疗创始人程荣恩先生表示，“我们很高兴“顾得康”GN-I持续葡萄糖监测系统能获得NMPA批准上市，将给中国广大的糖尿病患者带来更多选择，这也是九诺医疗公司发展的重大里程碑。相信通过九诺医疗的优秀营销团队和在本土市场的丰富经验，能将这款产品带给更多的糖尿病患者，帮助他们进行更有效的糖尿病管理，提升其健康水平和生活质量。通过持续自主研发创新，九诺医疗将致力于推动CGM产品技术在更多领域的应用，赋能糖尿病管理和护理相关全产业链。”



相关投资机构：



正心谷

正心谷始终坚持“长期、专注、利他”的投资价值观，致力于建立中国最优秀的投资研究团队和投后管理团队，覆盖新消费、医疗健康和先进制造三大领域，通过深度产业研究和投后主动赋能，陪伴优秀的企业家，共同打造代表中国经济未来成长方向、为社会创造价值的伟大企业。自2015年成立以来，正心谷已投资了一批代表中国经济未来发展方向的优秀企业，包括Bilibili、字节跳动、泡泡玛特、完美日记、网易云音乐、江小白、君实生物、诺诚健华、和誉医药、科济药业、臻和科技、复宏汉霖、中控技术、八亿时空、鹏鼎控股、昂纳科技、紫光展锐等70余家优秀头部企业。



景旭创投

景旭创投是一家专注于医疗健康领域的投资机构，致力于围绕医疗健康产业链发掘优质企业并助力企业快速成长的价值投资。自创立至今，景旭创投不断完善在创新医疗器械、制药研发、精准医疗、连锁医疗服务等细分领域的投资布局，投资组合包括莱诺医疗、澎立生物、九诺医疗、鹍远生物、傅利叶智能等。



祥峰投资

祥峰投资 (Vertex Ventures) 成立于1988年，是亚洲最早的风险投资机构之一，亦是新加坡淡马锡控股 (Temasek Holdings) 的成员机构。祥峰投资以新加坡为基地，在中国、美国、以色列、印度等创业活跃国家皆设有分支机构。祥峰投资中国基金 (Vertex Ventures China) 于2008年在华开展早期风险投资业务，目前在北京、上海、深圳设有办公室，旗下有多支美元基金和人民币基金，管理规模超100亿元人民币。祥峰中国在医疗健康领域广泛布局，投资案例包括微芯生物、和铂医药、凤凰医疗集团、瑞科生物、精锋医疗、创响生物、锐格医药、九诺医疗、海鹚医疗等。



荣安创投

荣安创投于2014年9月在北京设立，专注于孵化和支持医疗健康领域的创新创业项目。荣安创投旗下目前发起和管理的医疗基金，定位于专业的早期风险投资，专注于医疗行业，投资于极具潜力的医疗器械、生物技术、创新药物研发及医疗健康类企业。



荣安创投力争成为中国最具竞争力的医疗风险投资基金管理机构，曾先后获评为36氪中国医疗健康领域新锐投资机构TOP10、中国最受LP欢迎早期投资机构TOP50等。



泰福资本

泰福资本聚焦于生命科学领域的风险投资，主要投资有潜力的早期及成长期企业。通过多元化、战略性布局，选择优质的合作伙伴，期望在中国生命科学的快速发展中把握机会。投资团队在这些领域有多年经验及行业资源，希望与被投资企业共同快速成长。



高瓴创投

高瓴创投(GL VENTURES)是高瓴旗下专注于早期创新型公司的创业投资平台，覆盖硬科技、软件、生物科技、新材料、新兴品牌、消费科技等重点领域。高瓴创投寻找一切热爱技术、相信创新的创业者，我们希望成为创业者寻求融资时的FIRST CALL，更期待能长期陪跑创业者的创业旅程。



惠每资本

惠每资本是一家专注于医疗健康投资的专业基金。依托于惠每医疗集团的生态圈优势，多维度、立体化地投资于医疗健康生态系统，致力于打造具有国际视野及本土执行力的专业投资平台，帮助早期和成长期医疗健康企业快速成长。



我们与高速成长中的创新型医疗健康企业紧密合作，以全球化的视角，为每一个成员提供完善的战略性增值服务和系统化赋能，与卓越的创业者们分享惠每资本在全球的商业网络与资源体系。



中原前海基金

中原前海基金成立于2019年，规模50亿元，基金采取独特的“母基金+直投”商业模式，投资方向覆盖信息科技、智能制造、互联网、消费品/现代服务、生物技术/健康、新材料、新能源/节能环保等领域。基金累计投资60余个直投项目及7个基金。



云锋基金

云锋基金成立于2010年，致力于成就面向未来的优秀企业，陪伴企业共同创造长期价值，共建美好未来。云锋基金关注硬科技、企业服务、绿色能源、现代农业、生物科技、消费等领域，和创业企业一起推动技术创新与可持续发展，助力产业重塑与升级。



聚明创投

聚明创投成立于2018年，专注于与创新药、生物技术和医疗器械（含诊断）领域的优秀企业同行，陪伴创业家成长，并服务于大量未被满足的临床需求。目前，聚明创投管理5支基金、规模约20亿人民币。自成立至今，聚明创投先后被评为智银资本“投资苏州”最强机构排行榜第一名、2021第五届医疗健康投资卓越榜年度医疗健康最佳早期投资机构、多次被评为苏州工业园区引导基金优秀合作基金等。聚明创投已累计投资近40家公司，包括新药创制、生物技术、医疗器械和诊断试剂等领域，多家公司计划于18个月内上市。



生命资本

生命资本是中国领先的，专注于大健康领域的金融服务机构。旗下涵盖投资银行，及风险投资业务，致力于成就健康领域未来的行业领袖。



团队成员来自知名投资银行、学术机构及医疗企业，在医疗及投融资领域有数十年的积累。



过去4年里，团队完成了数十个医疗行业的融资及并购，累计金额数百亿元人民币，涵盖新药研发、医疗器械、诊断、消费医疗、智慧医疗、健康险等各个细分领域。公司于2021年被动脉网评为医疗行业年度财务顾问机构。在2020年著名金融大数据机构企名科技举办的中国财务顾问机构评选中，生命资本入选 中国医疗健康领域 财务顾问机构排行榜Top3。



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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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