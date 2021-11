Wednesday, 3 November 2021, 17:15 HKT/SGT Share: 贝康医疗收购星博生物,产业外延到男科领域

香港, 2021年11月3日 - (亚太商讯) - 2021年11月3日,苏州贝康医疗股份有限公司(以下简称“贝康医疗”)收购浙江星博生物科技股份有限公司(以下简称“星博生物”)线上新闻发布会成功举行。星博生物创始人薛志刚、星博生物总经理黄文、贝康医疗创始人梁波、贝康医疗财务总监戴静参加会议,会议由瑞信亚太区投资银行及资本市场副总裁肖嘉隆主持。







从技术创新走向产业合并,强强联合打造行业巨头



男科实验室和胚胎实验室是辅助生殖中最重要的两个实验室。胚胎实验室主要是进行体外受精、胚胎培养、冻存、胚胎植入前遗传学诊断等,通过体外受精结合遗传学检测,筛选优质胚胎植入到女性子宫,从而提高辅助生殖的成功率。男科实验室主要是对男性不育症患者开展相关的实验室检测,除了常规的精液量、精子数量、活动率、畸形率等检测指标,更多的精子功能性的检测被纳入到男科检测中,包括精子核完整性检测、精子尾部中段线粒体膜电位检测、精子顶体反应能力检测,精子功能缺陷是导致生育障碍的主要因素之一,且更能客观的反映精子的受精能力,通过精液常规检测和功能性检测的结合,能够为男性生育能力评估提供更全面的信息,更好地指导临床治疗。因此,在胚胎植入前遗传学诊断的基础上,增加精子质量的全面筛查,使得不孕不育的治疗又向前推进了一步,对临床辅助生殖方案的选择和妊娠成功率的提升将有极大的促进作用。



当前,不孕不育症在中国的发病率已攀升到12%-15%左右,其中由男方因素导致的不孕不育约占40%,国内男性不育检测市场规模预计超过78亿元,而当前市场规模仅5亿,现阶段的男性不育检测市场与理论市场总容量之间尚存在较大差距,前者仅相当于后者的6.41%,在未来仍有较大的增长空间。目前,国内辅助生殖市场发展还在初级阶段,且行业缺乏规范性,竞争格局尚未形成,此时正是优化自身结构,扩大产能,布局未来市场的最佳时机。收购并进行优势资源的整合优化则是最有效的方式之一。



此次贝康医疗对星博生物的收购,是行业头部公司的整合,将成为男科精子筛选解决方案公司与胚胎精准筛选解决方案公司的强强联合,打通了完整的辅助生殖筛选的解决方案,通过优势互补与协同创新,优化产业结构,加速产业化。



国内最早、规模最大的男科IVD诊断公司之一



星博生物是一家生殖医学领域的以精子细胞功能学检测为核心业务,具备强大的科研实力与产学研转化服务能力的高新技术企业,曾获“中国国家科学进步二等奖”等奖项。星博生物是国内布局最早、规模最大的男科IVD诊断公司之一,也是国内最大的流式细胞检测试剂盒供应商之一。其研发的精子核完整性(DFI)检测能够针对全精子及活精子进行准确的 DFI 检测,并获得国内主流临床工作者的认可,推动DFI 检测纳入《男性生殖遗传学检查专家共识》、《男性不育症诊断与治疗指南》,承担13项科研课题、其中包括7项国家级课题,获得13项专利、3项软件著作权。其中,星博DFI试剂盒获得国家药监局认定的医疗器械备案证、试剂配套分析软件的软件著作权以及活精子分选的专利技术证书。星博生物与中科院、中华医学会、中国性学会、生殖医学国家重点实验室、国家辅助生殖与优生工程技术中心、北京大学、同济大学、南京医科大学、哈工大保持着密切的技术合作,并开展了一系列卓有成效的产业化工作。星博生物的业务范围覆盖30个省、直辖市、自治区,与超400家临床医疗机构建立合作关系,共计为200余万备孕夫妇提供检测服务。



星博生物创始人薛志刚教授表示,贝康医疗在辅助生殖IVD领域具有深厚的实力,此次的收购,能充分发挥星博生物在男科方面的优势,帮助贝康医疗在男科领域的技术研发创新再上一层楼,辅以人工智能技术,彻底突破贝康医疗目前在男科方面的技术瓶颈。同时,星博生物也能借助贝康医疗的优势资源,继续深耕辅助生殖行业,形成全新的“硬件+软件”产业模式,构建从孕前到产前到新生儿的全生育周期产业链。



贝康医疗创始人梁波博士表示,目前国内生物医药已经进入产业规模阶段,需要对头部企业进行产业化整合,实现强强联合,形成1+1>2的效应。星博生物在男科行业布局多年,有非常高的产品认可度与知名度。星博生物与贝康医疗的联合,将对星博生物男科产业以及贝康医疗的资源进行整合,实现渠道、学术、技术等资源共享,共同研发、注册、生产试剂盒和仪器,加速国产化平台与仪器替代,不断在男科领域拓展业务,为不孕不育患者打造一个更加全面的全生育周期解决方案。希望能将星博生物打造成不仅是国内最大的、也能成为国际领先的男科专业化平台,共同促进辅助生殖行业的健康发展。



过去十年,是生物医药技术创新的十年;未来十年,是行业头部企业整合收购、走向规范化发展的十年。此次辅助生殖领域两家头部公司的合并是IVD领域的重大事件,辅助生殖行业的发展也需要头部公司持续的市场投入与技术设备研发。贝康医疗将致力于构建更大的研发创新平台,打造全生育周期解决方案,促进科技成果的转化,加速产业化进程,不仅要在国内领先,也要做到国际领先,将贝康医疗的辅助生殖技术惠及全球患者。





