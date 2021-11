Tuesday, 2 November 2021, 17:00 HKT/SGT Share:

来源 Hatten Land Ltd 惠胜置地与新加坡金融科技集团Hydra X 成立合资公司,并在新加坡和马来西亚开发和运营加密货币交易所, 专注于“绿色”和“干净”的加密货币和代币

新加坡 , 2021年11月2日 - (亚太商讯) - 新交所凯利板上市的惠胜置地有限公司(Hatten Limited) (“惠胜置地”, “公司”,连同其子公司统称为 “集团”) 欣然宣布,其全资子公司惠胜科技(新加坡)私人有限公司(Hatten Technology (S) Pte. Ltd.,简称“惠胜科技”)已与本土金融科技公司Hydra X(新加坡)私人有限公司(HydraX Pte. Ltd.,简称“Hydra X”)签署了合资协议(“JVA”)成立一家合资公司(“合资公司”),在新加坡和马来西亚共同开发和运营“首创”的加密货币交易所 (“加密货币交易所”) 。



该合资公司将在两国申请加密货币交易所和相关托管服务所需要的监管批准。这两个加密货币交易所被认为是全球首个此类交易所。



该合资公司是惠胜置地采取的最新举措,旨在重新规划其在马六甲的商场,并使其商业模式与数字经济的增长趋势保持一致。该集团已宣布计划在历史悠久的马来西亚城市的创建“metaverse元宇宙”数字双城,开发专属虚拟币系统,非同质化代币(“NFTs”)在内的数字资产。



惠胜置地还与合作伙伴在商场的屋顶安装太阳能电池板,并有可能建造100MWp的大型太阳能光伏发电(“LSSPV”) 设施。这些光伏设施将使环境友好型的加密货币挖矿成为可能,并将从与两个合作伙伴一起运营的共计3,000台加密货币挖矿设备开始。由此产出的数字资产也可能在加密货币交易所上市或交易。



由于每笔交易都记录在分布式账本上,受监管的金融机构可能会拒绝接受可能被用于非法活动的比特币。然而,新挖的没有交易历史的“原始比特币”被认为是崭新的,可能会因此获得溢价。使用可再生能源开采的“绿色比特币”在加密货币投资者中越来越受欢迎。



加密货币交易所将专注于新挖的比特币 (也称为“原始比特币”或“干净比特币”) 、生态友好的比特币包装代币 (“绿色比特币”),以及其他“绿色”加密货币、虚拟代币和/或“绿色”信贷。除了运营交易所之外,合资公司还将通过为上市或正在交易的加密货币和虚拟币提供托管服务来产生收入。



根据合资协议,惠胜将持有合资公司60%的股权,其余40%股权将由Hydra X持有。作为加密交易所开发成本的部分支付方式,惠胜置地将发行新股于Hydra X,Hydra X随即成为惠胜的股东之一。



Hydra X 提供一整套完整的跨传统和跨类别数字资产专业解决方案



总部位于新加坡的Hydra X为资本市场领域的全球金融机构提供数字技术基础设施。它提供符合法规的端到端多资产市场基础设施解决方案,可实现数字资产和传统资产之间的互操作性。Hydra X的管理团队由创始首席执行官刘俊锐领导,在金融、金融监管、法律和技术方面拥有合计60年的经验。



Hydra X的客户包括DBS星展银行等金融机构,目前根据新加坡金融管理局(“MAS”)的金融科技监管沙盒提供数字证券的托管服务。



建议配股于科技型投资者,Golden Summit。



惠胜置地已提议以每股0.06新币的价格向Golden Summit国际有限公司(Golden Summit International Ltd)发行2,000万股新股,其中70%的所得款项净额将用于资助集团的新业务计划,其余将用作营运资本。



根据2021年10月27日至2021年10月28日(签署配股协议的交易日) 暂停交易前新交所股票交易成交量加权平均价0.0613新币,每股0.06新币的配售价格折让约2.12%。



Golden Summit投资于东南亚、北亚和北美的消费者和企业科技公司,专注于企业软件、金融科技、电子商务和医疗保健行业。其投资包括韩国最大的线上市场Coupang和印度尼西亚流行的股票交易应用程序Stockbit等。



惠胜置地执行主席兼董事经理拿督陈俊廷表示:“这个开发和运营加密交易所的合资公司对我们的数字和区块链计划具有战略意义。数字资产的上市和交易将显著提升我们转向数字经济战略支点的定位。虽然加密货币正在成为主流,但我们预计在ESG趋势上升的情况下对‘原始’和‘绿色’比特币的需求更会不断增长,我们期待充分利用这一领域的各种机遇。”



Hydra X首席执行官刘俊锐先生表示:“该计划是朝着实现Hydra X 帮助推动机构采用数字资产的目标迈出的一步。我们期待与惠胜置地建立卓有成效的合作伙伴关系,以实现数字资本市场领域的全球交易,并同时促进环境可持续性及满足有社会意识的投资者的需求。”



注:本新闻稿应与同日发布的新交所公告一并阅读。



惠胜置地有限公司的信息



惠胜置地有限公司是马来西亚领先房地产开发商之一,专注于开发综合型住宅、酒店和商业发展。其总部位于马六甲是惠胜集团的房地产开发部门,惠胜集团是马来西亚的领先品牌,其核心业务包括房地产开发、房地产投资、酒店、零售和教育。



在完成反向收购VGO有限公司(VGO Corporation Limited)之后,惠胜置地有限公司于2017年2月28日开始在新加坡交易所凯利板交易。欲知更多信息,请浏览:www.hattenland.com.sg



由WeR1顾问私人有限公司(WeR1 Consultants Pte Ltd.)代惠胜置地有限公司发布

媒体与投资者联系:

Isaac Tang

Mobile手机:

+65 9178 0269

Email 电邮: hatten@wer1.net



