旭阳集团股份获股东及高管连番增持显信心

香港, 2021年11月2日 - (亚太商讯) - 全球领先的焦炭、焦化产品、精细化工产品综合生产商及供货商及相关运营管理服务提供商中国旭阳集团有限公司 (「旭阳集团」或「集团」;股份代号:1907)近日获得多位重要股东及高管连番增持,突显对公司发展前景之信心。



中国旭阳集团控股股东Texson Limited及公司董事会主席、行政总裁杨雪岗于10月27日、10月28日在场内分别以每股平均价4.7028港元、4.54港元累计增持218万股公司股份。增持后,Texson Limited及杨雪岗先生的最新持股数目为31.22亿股,持股比例升至70.32%。



此外,据CCASS公开数据,旭阳集团执行董事及高管自2021年6月起已持续增持公司股份。



旭阳集团基本面仍然坚挺,现阶段钢厂焦炭库存处于绝对低位,存在补库需求,此外伴随冬储补库徐徐开启,焦炭的需求料将保持稳定。有见及此,目前供需形势下焦炭现货价格预期将中短期内维持强势。在焦炭业务量、价保持稳定的预期之下,加上集团不断通过扩充运营管理服务及并购等方式增加产能,有助推动业绩中长期保持增长。



氢能业务为集团另一增长动力。近年,集团大力布局制氢、储氢、运氢、加氢项目,其中定州氢能基地一期已经建成,氢气供应可覆盖京津冀区域。除河北定州外,集团亦积极参与位于内蒙古呼和浩特和河北邢台(中国氢能示范城市)的氢气工业化计划。现阶段集团的氢能业务规划正稳步推进、逐项落地,并已与多家企业建立战略合作伙伴关系。此外,集团在制氢成本(每方成本仅为0.7-1元)和工艺上均有领先优势,现有制氢工艺仅需对生产工艺条件稍加调整便可生产燃料电池用氢和高纯氢,产品未来应用空间广阔,市场前景无可限量。



有关中国旭阳集团有限公司

根据弗若斯特沙利文,按2020年数据计算,中国旭阳集团有限公司为全球最大的独立焦炭生产商及供货商。旭阳集团为中国的焦炭、焦化产品、精细化工产品综合生产商及供货商及相关运营管理服务提供商,并于中国及全球的多个精细化工产品领域处于领先地位。旭阳集团纵向一体化的业务模式及在煤化工产业链超过26年的经验让集团进一步深耕下游精细化工产品市场,扩展收入来源,创造更大价值。



旭阳集团自2019年3月于香港联交所主板上市,现被纳入为恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数及恒生港股通非AH股公司指数。欲了解更多公司业务,请浏览: http://www.risun.com/hk/





