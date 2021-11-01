Monday, 1 November 2021, 13:13 HKT/SGT Share: 贝特集团控股有限公司公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情 共发售125,000,000股股份

发售价介乎每股1.0港元至1.2港元

香港, 2021年11月1日 - (亚太商讯) - 中国晾衣架市场第二大制造商贝特集团控股有限公司（「贝特集团」或「集团」）宣布股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。集团主要从事设计、开发、制造及销售各类常用家用必需品，除了与知名国际品牌的品牌商或授权代理有长期合作外，集团亦于中国内地销售自有「家吉宝」品牌产品。

贝特集团管理层在上巿记者会中，讲解集团的未来发展策略。

投资亮点

-- 知名家用必需品制造商贝特集团是中国晾衣架制造市场的领导者，在市场中名列第二

-- 客户遍及20个国家（包括美国、英国、德国、澳洲），与客户亦建立了长期伙伴关系，其中与五大客户合作了最少七年，紧密合作的伙伴关系难以取代

-- 产品设计及开发能力出众，在中国拥有55项专利，结合大型生产规模，为市场提供超过1,800种功能及特性各异的产品

-- 集团的财务表现稳健，截至2020年12月31日止年度，毛利率达29.7%，经调整纯利达约人民币53,935,000元，经调整纯利率达14.0%



发售详情



贝特集团拟发售合共125,000,000股股份（视乎超额配股权而定），其中112,500,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权而定）为国际配售股份，12,500,000股股份（可予重新分配）为香港公开发售股份，每股发售股份指示性发售价范围介乎1.0港元至1.2港元。经扣除有关股份发售的包销费用及估计开支，并假设超额配股权未获行使，而发售价为每股股份1.1港元（即指示性发售价范围的中位数），估计集资净额约为86.1百万港元。



香港公开发售于2021年10月30日（星期六）上午九时正开始，并将于2021年11月5日（星期五）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预期将于2021年11月11日（星期四）公布。股份预计将于2021年11月12日（星期五）开始在联交所主板交易，股份代号为1491，每手买卖单位为2,000股。



智富融资有限公司为是次上市的独家保荐人，并与第一上海证券有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司同时担任是次上市的联席全球协调人。智富融资有限公司、第一上海证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及骏升证券有限公司为是次上市的联席账簿管理人，并与川文证券有限公司、富德金融有限公司及圆通环球证券有限公司担任是次上市的联席牵头经办人。



投资亮点



设计及开发能力出众，以规模化产能提供多元化产品组合

贝特集团2005年于中国成立，一直专注于各类常用家用必需品的设计、开发、制造及销售。作为家用必需品市场的领先参与者之一，集团提供覆盖市场调研、产品设计及开发、生产、质量控制、物流及售后服务等的「一站式服务」，能够留住现有客户及吸引新客户，尤其是国际知名品牌及跨国公司的品牌商或授权代理。集团的专业产品设计及开发团队由逾33年经验的执行董事领导，并已开发及供应超过 1,800 种产品2。于最后实际可行日期2，集团在中国拥有55项专利，包括26项实用新型专利，15项外观设计专利，11项创新专利，两项共同体外观设计专利及一项发明专利。



生产方面，集团于湖州设有总楼面面积为58,441平方米的生产厂房，旗下所有产品的生产及装配均于该厂房内进行。湖州厂房已成为集团创造规模经济效益的有力例证，为各类产品进行大批量生产，增强集团采购原材料时的议价能力，保持具竞争力的成本结构。



客户基础稳定，销售网络遍布全球

集团的主要客户为知名国际品牌的品牌商或授权代理，遍布包括美国、英国、德国及澳洲在内等逾20个国家及地区。另一方面，集团近年积极且策略性拓展快速增长的中国内需市场，向中国本地客户销售自有品牌「家吉宝」旗下的产品，带来庞大增长潜力。



集团于往绩记录期内与五大客户维持七年或以上的业务关系。而有效的客户管理，以及为他们制造及供应优质产品的关键因素及策略，使集团能有效复制至其他客户，提高竞争力。



高标准的质量控制及质量保证

集团致力维持产品的安全性、质量、设计及功能，符合出口不同国家的安全标准。集团的销售及市场推广团队、生产团队及质保质控团队保持紧密合作，确保生产方法及计划在融入最新市场趋势及设计，满足不同客户要求。而于最后实际可行日期2，集团的质保质控团队包括41名员工，由一名获得ISO 9001质量管理认证认可为内部核数师的团队经理领导。集团亦自2015年起获得ISO 9001质量管理认证、ISO 14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证。



稳定及行业经验丰富的管理团队

集团的管理团队于家用必需品行业拥有丰富的行业知识，平均于家居用品行业拥有逾25年的丰富经验，其中高级管理层团队的大部分成员已于集团任职逾10年。优秀的管理团队是集团发展的宝贵资产，能够带领集团于行业中脱颖而出，充分利用自身市场地位及强大的研发能力推动日后发展。



未来增长策略



受家庭数量及收入增加、环保意识提高及带电子商务发展等有利因素驱动，全球家用必需品市场正稳定向好。与此同时，行业整固致汰弱留强，研发实力强的参与者将能受益。作为中国、美国、英国、德国及澳洲五大市场唯一涵盖洗衣用品、家居清洁用具及厨房用具之三大类别的参与者，贝特集团已制订清晰的发展计划，把握未来庞大的商机。



进一步扩大产能，把握市场预期增长

集团计划在湖州生产厂房附近物色一幅总用地面积约为16,000平方米的地块兴建新生产厂房（「新生产厂房」），预期将分别于2022年9月及2023年9月两个阶段扩大注塑成型工序的产能。于2023年底，洗衣用品的年度最大设计产能将提升97.7%至2,658,000件，而家具清洁用品的年度最大设计产能亦提升59.2%至13,378,000件。集团亦计划透过购置包括自动注塑机在内的多项机器及设备，以提高注塑成型工序的自动化水平。新生产厂房亦会设立智能仓库，通过物联网等智能系统，自动化拣选工具及车辆，优化储存空间。



集团相信提升产将能 (i)减少及停止外包注塑成型工序，以节省经营成本；(ii)缩短进行产品装配所需的时间；(iii)把握晾衣架及家居清洁用具市场的预期增长；及(iv)增强竞争力以进一步扩大市场份额。



开发一体化智能制造系统，提高生产效率

集团计划采取一系列措施，扩大自动化及智能化水平，从而提升生产效率及产品质量、提高节能效果并降低生产成本。一方面集团希望通过购置新半自动、自动机器及设备，提升湖州生产厂房自动化水平，确保制造流程准确监控，帮助规划及落实业务扩张计划。另一方面，集团将开发一体化智能制造系统，以方便实时监控各个生产阶段，并及时应对生产条件的任何变化，同时加强网络安全及控制。此外，由于系统能够收集、追踪、储存、管理及整合该等活动及流程中取得数据，有助集团规划及落实业务扩张计划，从而巩固集团作为领先制造商的竞争力。



继续加强设计及开发能力，推动产品组合多元发展

创新的工艺、差异化的设计一直是贝特集团得以立足市场的一项优势，集团将继续加强产品设计及开发能力，除在外观、功能、特点及质量方面改进产品设计外，亦会改进生产工艺，提高生产效率，节约成本，并且进一步开发自有品牌产品。



扩大销售及市场推广网络，扩大市场占有率

为把握业务机会及接触更多国际知名品牌，同时巩固与客户的长期业务关系，集团计划继续扩大于海外市场的销售及市场推广网络；与此同时，集团亦计划进一步渗透中国市场，通过中国电商平台销售自有品牌，更好地利用经提升的产能。



所得款项用途

假设超额配股权未获行使且假设发售价为每股1.1港元（即指示性发售价范围1.0港元至1.2港元的中位数），经扣除相关包销费用及与全球发售有关的估计开支后，估计集团全球发售所得款项净额将约为86.1百万港元（相当于约人民币75.5百万元），并拟将拨作以下用途：



用途 / 百分比

通过建立新生产厂房及提高产能 55.0%

- 收购土地

- 建设新生产床房及配套设施

- 购买新注塑机

- 购买新配套机器及设备



壮大及扩展于海外市场及中国市场的销售及市场推广团队及销售渠道 15.0%

- 招聘销售及营销员工

- 透过更多电商平台加强在线销售

- 扩大及探索更高效的在线营销策略

- 参加更多业内的展销会



加强设计及开发能力以扩宽产品类别及多元化产品组合 10.0%



提高湖州生产厂房的生产效率 7.9%

- 购买新机器及设备



发展综合智能制造系统 2.1%



一般营运资金用途 10.0%



财务表现



人民币千元 截至12月31日止年度

2019年 2020年 变动

收益 336,553 384,740 +14.3%

毛利 94,429 114,288 +21.0%

毛利率 28.1% 29.7% +1.6百分点

经调整纯利* 40,031 53,935 +34.7%

经调整纯利率* 11.9% 14.0% +2.1百分点



* 经调整纯利及纯利率乃经扣除并非经常项目（上市开支）的影响计算

经调整纯利及纯利率按非香港财务报告准则计量



全电子化申请程序

贝特集团控股有限公司已就香港公开发售采取全电子化申请程序，因此不会向公众人士提供发售通函或向公众提供香港公开发售相关的任何申请表格印刷本。发售通函可于联交所网站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市资料」及集团网站 www.betterhomechina.com 查阅。



贝特集团控股有限公司

贝特集团是中国知名家用必需品制造商，2020年以出口收益计算，在中国晾衣架制造市场排名第二。集团的主要客户为知名国际品牌商或授权代理，销售遍布包括美国、英国、德国及澳洲等逾20个国家及地区，并于中国内地销售自有「家吉宝」品牌产品。集团的产品的装配及生产在其湖州厂房进行，实现各类产品大批量生产及规模经济效益。



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