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来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC率先成为Check Point大中华区托管服务合作伙伴 推出全新TrustCSI™ EDR服务 提供端点侦测及回应解决方案 新服务为企业提供独特、高效、高性价比解决方案

实时抵御复杂网络威胁，避免因混合工作模式而出现网络安全缺口和入侵盲点

香港, 2021年10月26日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（简称「中信国际电讯CPC」），携手全球知名网络安全解决方案供应商Check Point Software Technologies（纳斯达克证券交易所股份代号：CHKP），推出TrustCSI™ EDR（Endpoint Detection & Response，端点侦测及回应）服务。

中信国际电讯（信息技术）有限公司香港销售部总经理陈伟雄（左）与Check Point 香港及台湾技术总监侯嘉俊公布两家公司的合作计划及推出TrustCSI™ EDR（端点侦测及回应）服务

传统端点保安产品只能阻截部分已知的网络攻击。中信国际电讯CPC的托管式端点保安解决方案则能提供综合及更高级别的端点保护，以杜绝安全漏洞和数据泄露。TrustCSI™ EDR 解决方案旨在保护企业及远程办公的员工，免受当前错综复杂的网络威胁攻击，并能洞悉安全风险，漏洞威胁与攻击行为模式，为企业提供防护、侦测和主动回应等功能。



中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来表示：「在企业的基础设施中，端点依然是最易受到攻击的其中一环。是次与知名网络保安解决方案供应商Check Point携手合作，我们可以为企业部署全面的托管式端点保安服务，方案结合更高级别的数据保安和网络威胁情报，以及在复杂的接入网关提供安全的远程通讯。由于能在所有端点迅速侦测到网络威胁并回应相应行动，因此企业可预防会导致重大损失的数据安全问题。」



端点保护与数据安全保护

作为综合的端点保安服务，新推出的TrustCSI™ EDR服务主动保护现有和新增的端点设备，让企业免受网络威胁。随着企业增加使用远程办公室，并扩大采用混合工作模式的员工团队，这项新服务备有自动修复功能，封闭网络安全缺口，实时加强网络安全。透过Check Point的安全软件背后不断推送威胁情报，迅速把不同端点威胁减至更低，例如网络钓鱼（phishing）、勒索软件和恶意软件。此外，该项服务亦可让企业的系统管理员更清楚掌握公司服务器及端点的整体安全状态。



Check Point大中华区渠道销售总经理黄海宏指出：「如今，网络攻击足以拖垮一间公司的整体业务运作，不仅导致数以百万港元计的金钱损失，亦会影响公司声誉。随着大部分企业采用远程办公模式，能否妥善保护遍布公司内的每个端点尤其重要。TrustCSI™ EDR服务能够自动侦测及预防网络威胁，让企业防患未然，并主动应对网络安全问题，而并非在遭受攻击后才进行修复。这能为企业避免严重的金钱损失，亦减少故障停工时间。」



TrustCSI™ EDR服务的主要优点包括：



-- 预防网络攻击以免造成损害：服务运用新一代防毒（NGAV）、反恶意軟件、反钓鱼式攻击、沙盒、內容威胁解除与重組等技术，协助企业主动阻止网络攻击避免造成任何损害。



-- 实现实时侦测和保护：服务具有备用的行为分析、反勒索软件、防漏洞及其他技术，企业可以更有效修复由勒索软件、恶意软件及无档案攻击等各类网络攻击造成的影响。全自动化修复功能即使在离线状态下亦可发挥作用。



-- 改善攻击侦查和回应：自动产生详尽的鉴证报告，协助系统管理员和事件回应小组分析系统的健康状态。透过强大的攻击诊断功能，事件回应小组可快捷有效地采取相应行动，解决网络攻击问题。



-- 利用自动化以增加修复数量：服务根据预设规则，自动对既定事件作出回应行动，阻截或迅速修复特定事件，减低事件回应小组的工作量。



-- 7X24 信息安全运作中心（SOC）托管及监控服务：中信国际电讯CPC的网络安全专家提供全天候监控及托管服务，以侦测及预防端点遭受的网络攻击，并同时作出准确及时的预警。



新推出的TrustCSI™ EDR服务进一步加强中信国际电讯CPC的TrustCSI™威胁侦测及回应服务组合。该服务组合由前瞻的安全信息与事件管理（SIEM）技术驱动，为整个企业网络提供威胁侦测监控，优化回应率以加快威胁侦测和回应速度，并进一步扩展服务能力，保护所有端点。



如欲了解更多有关TrustCSI™ EDR服务的资讯，请浏览 https://www.citictel-cpc.com/CN/HK/Pages/product-services/trustcsi-security-threat-detection-response 。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、18个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供应商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。



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关于Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd. 是全球领先的政府与企业网络安全解决方案供应商。Check Point Infinity 的解决方案组合以领先业界的恶意软件、勒索软件与其他攻击手法拦截率，有效保护企业和公营机构免受第五代网络攻击。「Infinity」的三大核心支柱可于各类企业环境中提供全面防护，免受第五代网络攻击：专为遥距办公而研发的 Check Point Harmony、提供自动化云端防护的 Check Point CloudGuard，以及用于保护网络边缘和数据中心的 Check Point Quantum。这些方案均由业界中最全面、最直观的单点控制保安全管理系统所控制，为超过 10 万家各种规模的企业提供安全防护。



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传媒查询：

Micty Wong

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7511

電邮：micty.wong@citictel-cpc.com





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