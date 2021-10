Tuesday, 26 October 2021, 17:09 HKT/SGT Share: 环球新材国际赴浙江大学交流访问 入局科技研发助力未来发展

香港, 2021年10月26日 - (亚太商讯) - 环球新材国际控股有限公司(「公司」,连同其附属公司「集团」)欣然宣布,10月25日,其董事局主席苏尔田和副总裁周方超一行赴浙江大学就技术研发深入合作进行交流访问,得到浙江大学党委常委、副校长王立忠、浙江大学宁波科创中心主任韩高荣教授、浙江大学材料科学与工程学院院长朱铁军教授等领导的热情接待。本次交流访问中,双方就如何深度交流合作充分交换了意见。



会谈前,苏尔田主席一行首先参观了浙江大学电子显微镜中心,了解了校企合作科研项目的进展情况,并听取电子显微镜中心田鹤教授关于浙江大学材料研究仪器设备的情况介绍。随后,在材料科学与工程学院,苏尔田主席与浙江大学宁波科创中心主任韩高荣教授、材料科学与工程学院院长朱铁军等领导就双方合作开展的科研项目的具体任务和问题深入的交流,明确了下一步科研工作的计划和目标。



苏尔田主席从科研学术交流和科技成果转化等角度对双方深化科研合作提出了明确方向。苏主席希望浙江大学与环球新材国际在新材料、智能制造等领域的学科、人才、科研实力深入对接,形成人才、技术和资源的交流共享,进一步深化校企合作和产学研攻关,实现产学研深度融合,在互利共赢的基础上推动双方实现新发展。



此前,环球新材国际(七色珠光)与浙江大学共建「浙江大学七色珠光新材料联合研发中心」的签约暨揭牌仪式在七色珠光隆重举行。时隔一个月,双方高层再次进行深层次科研合作对接,这为今后双方通过深化科研项目交叉融合发展,促进环球新材国际(七色珠光)新产品和新技术的研发起到了积极推动作用。



据了解,云母新材料在新能源电池的潜在应用有望大幅提高新能源汽车电池的性能以及安全性。因此,其在新能源汽车市场上的战略价值及发展前景不容小觑。二零二一年上半年,环球新材国际不断优化产品数组,珠光颜料产品数量继续扩大,进而更好地满足客户的多样化需求,实现了业绩上的高速增长。上半年,公司实现收入人民币307.0百万元,同比增加25.3%;毛利率从去年同期的48.6%增加至52.7%,净利率从去年同期的25.6%增加至32.0%,盈利能力进一步得到提升。



作为少数拥有合成云母核心技术的公司,环球新材国际此次与浙江大学共建新材料联合研发中心,通过结合双方的产学研优势,有望加快实现云母新材料在新能源汽车电池方面的应用,助力公司成功卡位新能源汽车赛道,打开更大的增长空间。



环球新材国际控股有限公司是中国市场上最大的珠光颜料生产商, 在全球市场上位居第四。集团的业务主要集中在生产及销售全面的珠光颜料产品系列,用于不同的应用及行业,包括工业涂料、塑料、纺织品及皮革、化妆品及汽车涂料。集团为珠光颜料行业价值链的中游生产商,集团的主要产品包括天然云母基及合成云母基珠光颜料产品。截至二零二一年六月三十日,集团提供的珠光颜料产品包括各种应用、颜色、质地及光泽度的全面系列,其中包括483种天然云母基珠光颜料产品、270种合成云母基珠光颜料产品、30种玻璃片基珠光颜料产品及8种氧化硅基珠光颜料产品。





