国美获中金上调目标价 “真快乐”APP升级将增添动力

香港, 2021年10月25日 - (亚太商讯) - 中国零售市场在科技赋能持续的深化改革下,已从粗放型的爆发期走向精准型的升级期,由过去的大商超模式,裂变至个性化的定制模式。与此同时,各大产业的升级转型亦将回归到消费终端用户的思维导向,由C端反向驱动B端商户、M端厂商的商品定制及供应链优化。在此背景下,中国电商反垄断政策的出台正更好地推动零售产业迎向新零售生态共享时代。



国美零售(493)可说是截至目前在中国新零售生态模式探索中走得最前的一家,在 “家‧生活”战略第一阶段的平台网络基建完成后,于今年初便迅速推出了娱乐化内容社交零售平台“真快乐”APP,而近期亦通过与大股东旗下的国美管理分别落实了三个位于北京和长沙的大型优质物业的20年租赁权,以及5家处于高增长行业的公司(即国美家、共享共建、打扮家、安迅物流、国美窖藏)的托管安排,助力国美零售进一步深化其“家‧生活”战略第二阶段的延展扩张。尤其是在国美“在线、线下、供应链、物流、大据/云和共享共建”六大平台的深化打造基础上,五家公司将助力构建呼应新零售时代需求的“全零售生态共享平台”,推动国美”全品类、全场景、全链路、全服务、全模式”的整体升级。



近日,国美零售亦再度发力,启动了以“乐‧购新升级”为主题的“真快乐”APP改版试运营。据了解,“真快乐”APP改版是以围绕“乐的亮相和购的升级”两大核心,全力构建国美独特的”新消费+新娱乐”的新零售模式。



诚如国美始人黄光裕在发布会上表示,“真快乐”APP的升级要把“专业买手”在更大的范围应用好,让平台和商家一起为消费者做好“专业买手”。而乐和购的全面结合,则是“娱乐卖、娱乐买、分享乐”的娱乐化营销模式,以商品和服务的专业经营,赢得消费者信赖,通过全场景融合和娱乐化营销,提升消费者购物体验和参与度。



聚焦三大层面 创收降本增效

事实上,在“家‧生活”战略第二阶段中,国美零售聚焦三个层面,一是聚焦深耕“家生活”市场赛道,二是聚焦打造在线和线下深度融合的零售业、家服务业,三是聚焦构建以赛事、榜单为特色的娱乐化内容社交平台。在这三个聚焦上,通过全面升级上述六大平台的死循环生态体系,赋能高速增长中的“真快乐”APP,在最前线体现以用户思维作导向的专业买手、真选好货等商品和服务升级。在个性化、定制化、多元化的消费趋势下,预期更进一步切合时代需求的升级版“真快乐”APP,将在即将到来的双十一中大放异彩。



大行中金公司近日亦就国美零售的托管安排和平台化发展,发表了更新研报,指公司积极推进在线线下场景融合,通过直播等模式推动娱乐化营销升级,于上半年已完成约7.5万场直播,触达超3,800万用户,实现社群数量同比增长30%,总体GMV同比增长24.42%;同时开放高效供应链、赋能第三方商户、加速品类扩张,目前SKU累计超过60万个,其中非家电产品占比超过90%。此外,公司继续推动与深投控、京东、拼多多及怡亚通等在资本、供应链、渠道及产业链等方面的合作。中金公司考虑此次托安排对公司经营转型的正向作用,上调了目标价7%至0.93港元。



相信深获零售市场和资本市场支持的国美零售及其转型中的业务模式,未来估值将有力不断上修。





