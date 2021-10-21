Thursday, 21 October 2021, 18:21 HKT/SGT Share: 代建行业未来5年渗透率倍增，大行料中原建业(9982.HK)市占继续领前

香港, 2021年10月21日 - (亚太商讯) - 内房调控背景持续下，一众内房纷纷释出舒缓流动性的大招，而中小型内房对项目管理及代建的需求亦随之而急增。有大行估算中国代建行业未来5年的渗透率将会由目前的3%，倍增至近9%，并看好具备轻资产代建市场领导优势的中原建业(9982.HK)未来五年的市场份额将继续保持于高位。



在土地成本上升及内房竞争加剧的因素推动下，中国房地产项目管理服务行业近年开始进入快车道，而不少中小型开发商亦透过，寻求知名品牌的项目管理服务的代建发展方式，亦成为这些中小型开发商兼顾其流动性及其项目回报能力的其中一个出路。



法巴晨星近日刊发的研报预期，中国代建行业的渗透率将由目前的较低水平（3%至5%），提升至2025年的约9%，而随着代建行业继续实现其高速成长及可观的盈利能力，可预期代建市场亦将迎来一批新力军进入市场。



不过，研报亦指出，中原建业作为中国领先的轻资产代建公司，于河南省拥有强大影响力，预期公司会受惠于行业未来五年的高速增长。该行亦预期，本身已具备市场领导者地位优势的中原建业未来五年内的市场份额，仍能够保持在高位，并预期中原建业能够维持其可观的利润水平。



报告亦认同，中原建业的轻资产业务模式，令该公司成为受惠于中国房地产成长发展的同时，较为具备防守性的一环。



法巴晨星认为，中原建业于河南的竞争优势，源于市场对建业品牌的广泛认可、公司对河南房地产市场的深入了解、公司提供一系列服务的能力、具备庞大人力资源，即设计师、供货商、承包商等，以及能将完成的项目交予同系的物业管理服务公司建业新生活(9983.HK)，确保项目质量于后续的管理阶段得以延续等各方面优势，故提醒应留意市场对中原建业存在相对强劲增长的服务需求。



该行指出，由于中原建业的战略是，专注保持其在河南代建市场的主导地位，并维持其利润率，故中原建业本身具备条件去选择项目，当中包括选择参与有更好附加价值的项目，而该行亦相信中原建业短期内的利润率能够保持稳定。



倘若中原建业成功按其大中原战略进一步拓展河南以外的项目，法巴晨星将会调升对中原建业的盈利预测。而中原建业若能透过收购省外当地团队的方式进一步布局邻近省份，相信会进一步强化其盈利能力。



受到恒大事件的拖累，一众与内房相关的物管股及代建股估值亦随大市气氛回调至相当吸引的水平。以中原建昨日收市价1.25港元，相当于2022年市盈率3.79倍。在中国代建行业未来几年高速成长的预期，加上其自身轻资产及代建领军优势下，难怪法巴晨星首予中原建业(9982.HK）「买入」评级，并给予其合理价3.92港元。





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