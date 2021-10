Wednesday, 20 October 2021, 16:03 HKT/SGT Share: 法巴晨星:首予中原建业(9982.HK)买入评级

香港, 2021年10月20日 - (亚太商讯) - 法巴晨星发研报,首予中原建业(9982.HK)「买入」评级,目标价3.92港元。



由于土地成本上升及竞争加剧,中国房地产项目管理服务行业近期开始冒起,中小型开发商亦寻求知名品牌的项目管理服务的代建发展模式,以助其从项目中取得更高回报。研报指出,中原建业作为中国领先的项目管理公司,于河南省拥有强大影响力,预期会受惠于行业未来五年23%的增长。



该行亦预期,随着代建行业的长速成长及可观的盈利能力,预料将有更多內地房地产开发商将会分拆更多较小型的全国性和区域性的项目管理部门进入此代建市场。不过,预计已具备市场领导者地位的中原建业未来五年内的市场份额,仍将保持高位。



法巴晨星认为,中原建业的轻资产业务模式,使其成为中国房地产增长中较具防守性的指标。除此之外,该行更认为,应留意市场对中原建业存在相对强劲增长的服务需求。



研报亦提到,中原建业于河南取得的竞争优势,源于市场对建业品牌的广泛认可、公司对河南房地产市场有深入了解、有能力提供一系列服务、具有强大的人力资源网络,即设计师、供应商、承包商等,以及能将完成的项目交予集团的物业管理服务公司建业新生活,以确保项目质量得以持续。



研报续指,中原建业的战略是专注保持在河南代建市场的主导地位,并维持利润率。由于代建行业目前的渗透率仍处于3%至5%的较低水平,预期于2025年将提升至约9%,尽管此甚具前景的代建市场相信会有新力军涌现,但预期中原建业仍将能够维持其可观的利润水平。而由于中原建业具备条件可选择参与有着更好附加价值的项目,相信中原建业短期内的利润率能够保持稳定。



法巴晨星预计,如果中原建业成功按其大中原战略发展河南以外的项目,该行对其盈利预测可再望调升。若果中原建业透过收购省外当地团队的方式进军邻近省份,其盈利能力或会进一步增强。



由于恒大债务问题,投资者对中国房地产行业感到担忧,使中原建业股价目前处于非常吸引的水平。中原建业目前股价处于自 2021 年 5 月 31 日上市以来的低位,为1.2至1.3 港元,相当于 2022 年市盈率3.64至3.94倍。





话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network