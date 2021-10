Wednesday, 13 October 2021, 11:16 HKT/SGT Share: ANIVERSE《爆笑虫子Lava》20件NFT作品在BINANCE NFT 上市,瞬间'售罄'

韩国首尔, 2021年10月13日 - (亚太商讯) - 7日,Aniverse在世界最大规模的虚拟货币交易所 Binance NFT Marketplace上展示了20种'《爆笑虫子》的 3D公仔模型 NFT'。 由于是纪念Aniverse的 Binance NFT首次上市的NFT,所以由高品质的3D艺术设计组成的'爆笑虫子 3D公仔模型 NFT'在公开后,迅速进行交易并火爆售罄。



另外,Aniverse也出现在了 Binance NFT Marketplace首页上的'Top Creator'和'Trending'的列表上,根据业界分析,充分展现了Aniverse NFT的价值和日后作为全球NFT项目的可能性。



目前,Aniverse的20种'爆笑虫子3D公仔模型NFT'在售罄后,用户之间的交易依旧活跃,而且因需求过多,最高能以370倍以上的价格达成交易。



此次公开的20种NFT是仅在 Binance NFT独家提供的NFT,可通过ETH、BUSD、BNB购买,以拍卖价和固定价进行销售的方式支持交易。



Aniverse的方针是通过此次 Binance NFT上市和自身NFT的售罄,在全球卡通市场上确保了NFT Initiative,并扩大Aniverse的生态系统。



另一方面,Aniverse于8月31日推出了自己的NFT Marketplace 'Aniverse NFT',作为《爆笑虫子》 10周年纪念限量版NFT售罄后,获得了国内外的极大关注。



Aniverse 拥有《爆笑虫子》、《恐龙战骑( Dinocore)》 等多部动漫IP。 Aniverse 的IP动漫目前在包括Netflix在内的196个国家的各大电视台频道上播出,YouTube的订阅人数已达到1300万左右。



Media Contact

Company: ANIVERSE FOUNDATION LTD.

Contact: ANIVERSE Official

Email: aniverse@aniverse.io

Telephone: +82 070-4609-6487

Website: https://aniverse.io/

SOURCE: ANIVERSE FOUNDATION LTD.





话题 Press release summary



部门 CryptoCurrency, Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network