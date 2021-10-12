Tuesday, 12 October 2021, 08:00 HKT/SGT Share:

来源 Hatten Land Ltd 惠胜置地与EnjinStarter签署独家框架协议以数字化惠胜资产及创造新的数字资产(包括NFT和可与惠胜商场及酒店的现有会员积分来兑换的虚拟币)

新加坡 , 2021年10月12日 - (亚太商讯) - 惠胜置地有限公司(Hatten Land Limited，简称“惠胜置地”)今天表示，其全资子公司惠胜科技(新加坡)私人有限公司(Hatten Technology (S) Pte. Ltd.，简称“惠胜科技”)已和Prakal私人有限公司(Prakal Pte. Ltd.，又称“EnginStarter”)签署了一份协议，目的是为了开发一个专属虚拟币系统和创建包括非同质化代币(non-fungible tokens, “NFT”)在内的数字资产，在惠胜拥有许多酒店与商场资产的马六甲，促进并发展数字经济。



上述独家框架协议(“本协议”) 是在新加坡交易所凯利板上市的惠胜置地(亦称为“公司”，公司与其子公司合称为“集团”)在全球数字化加速发展的大环境下，惠胜置地正在为其在马六甲的商场资产进行转型，以纳入数字与区块链元素。



EnjinStarter将制定一套虚拟币系统(Tokenomics)，以便让虚拟币和NFT与惠胜集团(Hatten Group)的现有会员积分系统以及进行兑换或连接。从马六甲起步，该系统将在参与的酒店、景点、商场和商户等地使用。EnjinStarter也将为即将创建的虚拟币系统和“元宇宙(metaverse)”提供维护及支持服务。



这个与EnjinStarter合作的项目将于2021年10月中展开，并于2022年3月底交付，虚拟币系以及加密相关的元素及/或成分将于与虚拟币系统和“元宇宙”连接。本协议的初始期限为2年，并可每2年自动续约，直到协议终止。



EnjinStarter已和Enjin私人有限公司(Enjin Pte. Ltd.，简称“Enjin(恩金)”)签署了一份协议，申明EnjinStarter是一家特殊目的公司(Special Purpose Vehicle, SPV)，而设立EnjinStarter旨在促进Enjin(恩金)平台生态系统发展开发的启动平台。Enjin(恩金)平台推动了许多开创性的区块链游戏、应用程式和项目。



此外，作为NFT的市场，Enjin(恩金)拥有逾2千万名用户，覆盖超过25万个游戏社区。Enjin(恩金)支持总值超过11亿4,000万美元的区块链资产，包括1,250万个ENJ恩金币。



惠胜置地及其母公司惠胜集团在马六甲这个自15世纪就屹立于马六甲海峡的古城的酒店与旅游领域占有很大份额，是当地领先的开发商之一。该集团在马六甲拥有或经营建筑总面积超过600万平方英尺的零售商场和4间酒店。



根据该协议，惠胜科技和EnjinStarter将合作开发一个“元宇宙”，起步于马六甲‘数字双城’(称为“数字马六甲(Digital Melaka)”)，旨在推动马六甲的实体与数字旅游活动，并加快马六甲数字经济增长。



数字马六甲反映了现实世界，以数字形式展示马六甲丰富的历史文化遗产和主要景点以及惠胜集团的地产。这将能创建并财富化数字资产(包括虚拟币和NFT)。



此外，EnjinStarter将在马六甲设立实体与虚拟的区域总部，以共同经营虚拟游戏开发孵化基地和区块链游戏展示与游戏厅。EnjinStarter也将培育和推广马六甲的艺术文化活动，例如与当地艺术家合作在数字马六甲内进行NFT创建、营销和销售。



和EnjinStarter的合作与惠胜置地最近的数个公告相呼应，至少有两个合作伙伴将于惠胜在马六甲的产业内安装和经营多达3,000台加密货币矿机(cryptocurrency mining rig)。惠胜置地将从其在马来西亚的现有基础设施和较低的能源成本中受益。由于惠胜置地在商场的屋顶安装太阳能电池板以实现节能和‘绿色’加密货币挖矿，成本可能会进一步减低从而加速实现其创建可持续数字资产的计划。



惠胜置地的数字化战略包括创建虚拟币和NFT，以及推进从线上到线下(phygital, 中文称实体数字化)的商务与游戏活动。这些活跃于围绕专属区块链平台的创意活动，将使惠胜的数字资产在未来带来有形和可交易的价值。



惠胜置地执行主席兼董事经理拿督陈俊廷表示：“随着我们重新规划惠胜在马六甲的商业版图，数字马六甲项目将会成为我们战略转型的主要催化剂，让惠胜的商场成为区块链及数字化的枢纽。



我们的合作伙伴EnjinStarter的往绩卓著，包括在最近成功地完成了其虚拟币的上市。我们将共同构建一个专属的“元宇宙”。它将开创区块链、电子商务及创意活动的一个新时代。每个人都可以在其中交易和生活。”



EnjinStarter总裁兼联合创办人Prakash Somosundram表示：“我们非常高兴能够与惠胜置地合作。“元宇宙”项目带来了新的局面，能够让我们真正探寻‘从线上到线下’(phygital, 中文称实体数字化)的机会。惠胜置地是一家具有前瞻性的合作伙伴，同时它致力于集合重要合作伙伴来协同完成这个独创的项目。超越天际的界限，我们共同努力将数字马六甲带入“元宇宙”，并致力于改变人们创造、居住、工作和娱乐的方式。



惠胜置地有限公司的信息



惠胜置地有限公司是马来西亚领先房地产开发商之一，专注于综合住宅、酒店和商业发展。其总部位于马六甲是惠胜集团的房地产开发部门，惠胜集团是马来西亚的领先品牌，其核心业务包括房地产开发、房地产投资、酒店、零售和教育。



在完成反向收购VGO有限公司(VGO Corporation Limited)之后，惠胜置地有限公司于2017年2月28日开始在新加坡交易所凯利板交易。欲知更多信息，请浏览：www.hattenland.com.sg



由WeR1顾问私人有限公司(WeR1 Consultants Pte Ltd.)代惠胜置地有限公司发布

媒体与投资者联系：

Isaac Tang

Mobile手机:

+65 9178 0269

Email 电邮: hatten@wer1.net



话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT, CryptoCurrency, Blockchain, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

