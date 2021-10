陆庆娱乐公布停止澳门业务运营

香港, 2021年10月11日 - (亚太商讯) - 亚洲高档会所及娱乐业务经营者陆庆娱乐集团控股有限公司(「陆庆娱乐」或「集团」;股份代号:8052)今天公布停止旗下澳门业务运营。

Cubic Space+ 珠海

集团于过去数年一直在大湾区发展其业务据点。随着娇比会所(Cubic Space+)于2019年在中国广东省珠海开业之后,集团成功制定进军中国内地市场的策略。此外,集团的香港餐厅经营业务亦表现理想,三个高级中式餐厅品牌均在市场得到正面反应。鉴于新冠疫情的爆发严重影响集团在澳门的业务,董事会今天宣布「Club Cubic 澳门」自二零二一年十月八日起停止营运。



根据集团于二零二一年八月刊发的截至二零二一年六月三十日止六个月的中期报告,「Club Cubic 澳门」业务的收益占集团总收益约17%。董事会强调,集团于珠海及香港的业务仍然正常运作,并将不受影响。



陆庆娱乐执行董事兼董事总经理蔡绍杰先生表示:「自集团成立以来,我们一直对『Club Cubic澳门』感到自豪。尽管告别是伤感的事情,但我们相信,就当前市场环境下,停止旗下澳门业务运营,并将业务重点转向利润更高的中国内地市场才符合集团持份者的最佳利益。展望未来,陆庆娱乐将继续在大湾区内为『Cubic』品牌发掘市场机会,并巩固我们作为香港领先的高级中式餐饮经营者的地位。」







话题 Press release summary



部门 金融, 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network