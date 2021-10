Thursday, 7 October 2021, 18:50 HKT/SGT Share:

来源 ACT Genomics Holdings Co., Ltd CerbACT Asia剪彩开幕 尖端实验室在台设立

香港, 2021年10月7日 - (亚太商讯) - ACT Genomics Holdings Co. Ltd.(以下简称「行动基因」)今天欣然宣布,Cerba Research(根特,比利时)和行动基因ACT Genomics合资的 CerbACT Asia识动亚洲生技股份有限公司于2021年9月30日盛大开幕。

CerbACT Asia的开幕式

来自比利时及欧洲各地Cerba Research的嘉宾,以及香港、新加坡、日本与英国等行动基因的同事与海外投资人以在线直播的方式,参与位于台北CerbACT Asia的开幕式,随着剪彩仪式与尖端实验室的正式启用,象征精准医学在亚洲拓展新的篇章,期盼能为患者提供更好的疗效。



此次双方战略结盟,行动基因与Cerba Research均拥有深厚的科学专业知识,支持全球生技和制药技术的进步,在临床试验各阶段提升患者的治疗成效。其先进的技术和仪器,更是增强为全球客户服务的能力,包括:



- 尖端流式细胞术技术

- 探索性和组织免疫染色体服务

- 周边血单核细胞(PBMC)及柔软组织细胞分离



Cerba Research 执行长 Mario Papillon 评论道:「Cerba Research与行动基因的合作,体现了我司创新文化的历史传承。台湾实验室开幕标志着更大规模的科研团队及新设备。凭借着背后一群经验丰富的科学家坚定的决心及灵活的思维,以及最顶尖的科技,我们将继续领导及改变临床药物发展的模式,协助客户在肿瘤科这范畴取得强大的优势。」



中央研究院院士杨泮池教授到场参与CerbACT Asia开幕剪彩仪式,表示「相信CerbACT Asia将在次世代精准医疗中扮演重要角色,造福亚太、甚至是世界各地的患者。」



台湾精准医疗及分子检测协会理事长李钟熙博士也在活动中提到,「CerbACT Asia不仅是一个重要的实验室,行动基因与Cerba Research结盟更是重大的里程碑,标志着亚洲与欧洲在医学上的合作意义。」



CerbACT Asia总经理魏大程博士承诺:「CerbACT Asia将提供高质量的检测结果,并期许藉由精准医疗改善病患成效。」



行动基因执行长陈华键博士表示:「我们很高兴和Cerba Research成为合作伙伴,共同在亚洲地区提供更全面的顶尖技术和服务。CerbACT Asia的成立呼应了我们对癌症患者福祉的致力支持,对贡献社会的热切承诺,以及对精准医学的专注与坚持。」



关于CerbACT Asia

一所专注于免疫肿瘤学的卓越技术中心,透过其深厚的生物标记专业知识、应用于研究和临床开发之策略上,以致力于精准医疗的发展、及推动更优良的病患医疗质量。以流式细胞技术 (FCM)、免疫组织化学染色技术 (IHC)、及周边血单核细胞 (PBMC) 分离等尖端技术为后盾,加上在亚太地区作为中央实验室的功能性,CerbACT Asia团队期望和生技公司、跨国药厂、政府机构与非政府组织合作,将精准医疗付诸于行动!



关于Cerba Research

Cerba Research是一间领先业界的医疗策略服务公司,主要利用临床数据与科学技术来帮助药物开发。我们透过中央实验室及诊断服务,临床检测与生物标记的开发与验证,来满足客户在早期研究及临床开发之需求。我们与政府机构、非政府组织、跨国药厂和生技公司齐力合作,一同改变临床开发的既有型态。Cerba HealthCare包括旗下Cerba Research,在全球的医疗诊断市场均扮演着领头羊的角色。



关于行动基因

行动基因是亚洲首屈一指提供创新癌症管理方案的专家,在台北、香港、新加坡、东京与韦尔斯(英国)设有办事处。凭借专业的次世代基因定序技术、美国病理学会(College of American Pathologists, CAP)认证之高规格实验室、经验丰富的生物信息团队和专有的AI整合系统,为医疗机构的专业人士提供最理想的癌症治疗计划、免疫治疗评估、癌症复发和耐药性监测以及癌症风险评估服务。行动基因的目标,就是将基因付诸行动 (Turn Genomics into Action)。



如有垂询,请联络:

纵横财经公关顾问有限公司

刘若琪 电话:(852) 2864 4805 电邮:angelus.lau@sprg.com.hk

关铠琳 电话:(852) 2114 4171 电邮:karen.kwan@sprg.com.hk

何田田 电话:(852) 2114 4916 电邮:doris.ho@sprg.com.hk







话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



ACT Genomics Holdings Co., Ltd July 6, 2021 16:47 HKT/SGT 行动基因收购MC Diagnostics 正式进军欧洲精准医疗市场 更多新闻 >>