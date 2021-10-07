材迅亚洲宣布与利基控股成为合作伙伴



香港, 2021年10月7日 - (亚太商讯) - 属亚洲联合基建控股有限公司（股份代号：00711）旗下的材迅亚洲发展集团有限公司（「材迅亚洲」）今天宣布获香港主要承建商利基控股有限公司（「利基控股」）投资并达成合作协议，并于今天早上举行签约仪式，是次投资合约金额总值六百万港元，利基控股成为策略性股东并携手推进建造业建材管理和采购的电子化进程。

亚洲联合基建主席彭一庭（左三）、亚洲联合基建行政总裁、材迅亚洲创办人兼主席彭一邦博士工程师太平绅士（右二）、利基控股主席单伟彪工程师（中）、材迅亚洲行政总裁林伟雄（右三）、亚洲联合基建首席财务官佘俊乐（左二）、材迅亚洲董事张浩坚（右一），与亚洲联合基建财务总监李庆钿（左一）出席签订合作协议仪式，携手推进建造业建材管理和采购的电子化进程。

利基控股有限公司主席单伟彪工程师表示：「推进电子化及智能管理已是现今建造业首要的发展项目，很高兴材迅亚洲为业界创造先河，于每年高达1200亿港元的建材采购市场里，提供首个网上管理及采购平台。作为同样不断追求创新的香港承建商，利基除率先成为首批客户之外，更锐意投放资源完善及发展eMat建材管理平台，我们有信心eMat会为业界带来革命性的崭新气象。」



亚洲联合基建行政总裁、材迅亚洲创办人兼主席彭一邦博士工程师太平绅士表示︰「我们很荣幸能够获得利基控股投资并成为合作伙伴，强化材迅亚洲的eMat网上建筑物料管理及交易平台，持续深化建材管理和采购电子化进程，进一步将传统建筑业的工作流程经由科技去推动行业演化。通过是次合作，材迅亚洲将会增强与建筑行业的友好关系及促进平台持续发展，为整个行业建构一个合适的营运效率体系，致力打造智能管理新世代。」



材迅亚洲的eMat网上建筑物料管理及交易平台推出至今深受业界欢迎，一方面方便承建商作高效率建筑物料采购及管理，同时帮助建筑物料供货商寻找商机。平台具丰富卓越的功能，包括供货商于收到系统实时报价通知后，可于eMat实时投标；透过eMat平台承建商可与供货商实时沟通；承建商可随时掌握采购流程及运送进度，大大减低营运成本；以及订单记录以电子形式储存于eMat平台，减少数据遗失和人为失误的风险。



材迅亚洲发展集团有限公司

材迅亚洲发展集团有限公司（「材迅亚洲」）于2017年成立，为亚洲联合基建控股有限公司﹝股份代号为 00711﹞成员之一。材迅亚洲是一间本地技术开发公司，致力发展高端及完善的建筑物料管理及采购平台，目标是推进建造业界的数码化进程，完善全渠道的销售和服务模式，从而帮助业界提高利润。



利基控股有限公司 (股份代号：00240.HK)

利基控股有限公司 （「利基」）主要在三个领域提供全面的建设服务 - 土木工程，建筑和环境。以积极进取的管理理念及综合学科能力，将广泛的技术应用在私营和公营多类型的工程上，并涵盖整个工程的各个阶段，从早期设计到施工，调试和维修，以至设施管理和运作。利基承接各种规模的工程，包括高达数十亿港元的工程项目。



亚洲联合基建控股有限公司 (股份代号: 00711.HK)

亚洲联合基建控股有限公司（「亚洲联合基建」），于香港交易所主板上市，股份代号为 00711。集团旗下业务包括建筑工程及管理、物业发展及资产租赁、保安及设施管理服务、隧道管理、非专营巴士服务、以及医疗科技与健康。旗下子公司「俊和」为香港著名建筑承建商及物业发展商，凭借其卓越雄厚的建筑经验及专业实力，使集团紧握合适发展机遇，以提升集团整体盈利水平及创造更高投资价值。



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