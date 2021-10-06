香港通讯业联会全力支持2021年施政报告中对电讯业界的新政策



香港, 2021年10月6日 - (亚太商讯) - 香港通讯业联会（CAHK）对行政长官发表的2021年施政报告「建设宜居城市」一章中，「智慧城市」内提及的新政策予以全力支持。



本会欢迎施政报告中计划于本月底供应更多5G频谱，这将会在速度、容量和覆盖等多方面满足各种5G服务需要，能应对不断递增的数据服务需求的基础。



为进一步推动5G应用的发展，我们乐见施政报告提出通过「鼓励及早使用5G技术资助计划」，资助更多行业采纳5G创新应用，包括遥距医疗、遥距维修支持、实时工地安全监测等，以提升效率和生产力。



本会全力支持以上在施政报告提出的政策，相信这些政策将有利推动香港进一步成为智慧城市，迎接更蓬勃的创科发展，为不同行业的企业加快数码转型。



关于香港通讯业联会

香港通讯业联会（CAHK）是一家非营利性组织，于1983年5月27日宣布取消对本地通讯产品及服务的管制后于香港注册成立。它是香港通信行业协会，负责广播，有线和无线通信以及信息通信技术（ICT）领域的其他相关业务部门。



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姓名: 郭梁桂卿女仕

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