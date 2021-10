香港董事学会的《施政报告》回应 管治恢复正常，更可锻造未来

香港, 2021年10月6日 - (亚太商讯) - 香港董事学会就2021年10月6日发表之《施政报告》作出响应。



行政长官今早发表施政报告,表示香港已经由乱转治,回到正轨,并展示了新气象,勾画了新布局。香港董事学会认为,管治既已恢复正常,更须关注民生,发展经济。



北部都会区,深港双城三圈新布局

行政长官宣布,政府会在今日同步公布《北部都会区发展策略》,对接壤深圳的新界一带作出跨越两地的行政界线的策略规划。我们认为,新界北部的规划,过去存在太多以香港为中心的视角而做出的构想,但随着十四-五规划布局、大湾区社会经济融合的大势,原来的边鄙,越来越具备经济发展战略的中心位置。



北部都会区亦会秉承运输基建先行的发展模式。其中,连接洪水桥至前海的铁路,将有助港商、专业人士更好利用前海服务业深化改革所能带来的机遇。



重组决策局,提升管治效能

行政长官指出,为切合施政重点,应考虑重组决策局,并将准备重组方案,供下届政府参考。其中,设立文化体育及旅游局,可以统合文化体育事务,创业产业和旅游业。分拆运输及房屋局,可以让两大政策范畴更获得专注。至于扩大创新及科技局成为创新科技及工业局,锐意凸显由创科推动本港再工业化的发展,对香港实体经济的多元发展会有益处。



行政长官承认,政府对于讯息发放及政策解说方面,需要改善。我们同意行政长官所说,让市民更快掌握政府政策和最新情况是管治重要一环,但正如我们在今年的施政报告建议中所提到,官员更需留心政策措施对市民所能造成的影响和感受而非为满足部门官僚的程序要求,更要用实际行动展现服务市民的热诚。



土地与房屋

解决香港民生问题,撇不开土地与房屋供应。学会相信,随着较多单位落成,应该可以为市民尤其年轻家庭重建置业阶梯。增加公营房屋比例,可以让亟需公屋单位以满足基本住屋需要的人士能快些达成上楼愿望。



增加房屋单位的进度,端视乎土地供应。去年的《施政报告》已经提出,要加快土地发展程序,理顺从简,加强部门协调,压缩「生地」变「熟地」和住宅楼宇落成的时间表。而今年提出的北部都会区发展规划,会在未来日子提供若干土地供兴建房屋单位。政府也会采取其它措施加快土地供应,例如检视绿化地带、释放新界祖堂地、延伸补地价标准化至适用于新界土地、延长活化工厦措施及重建旧屋邨等。



安宁社会 有利吸纳人才

行政长官决定增加「优秀人才计划」配额,并按照人才清单检讨结果,就未来香港经济发展的重点如金融、创科、文化艺术和护理科学等领域新增或调整了专业的涵盖范围。这些措施,有助吸引各地人才来港工作。



提升企业管治

学会认为,公司董事孜孜不倦学习企业管治知识及技能,是配合香港经济发展的人才培训之中常被忽略的一环。一家公司的企业管治,最终由董事负责。提高董事的素质和能力,有助提高企业管治水平。学会认为,公司董事在上任时应当具备充分的能力履行职责。在任内,则需与时并进,持续进修,以掌握最合时和最有效的管治手法。同样地,社会企业与慈善组织,甚至法定团体的理事会成员,在上任时也应当具备充分的能力履行职责。在任内,也应当与时并进,持续进修,务使他们的组织更有效运营,达成使命。



《施政报告》提到政府在教育的角色不只是提供资源,更是教育政策制订推行者及监察者,而其中,有效监察及跟进涉及学校管理和老师操守问题,是为教育正本清源的一个举措。学会期望教育持份者就如何提升教育质素多提意见。学会认为,校董会及办学团体的董事会、理事会成员,也可以精益求精,更进一步加强自身对学校管治的认识和理解,订定合适的校务策略和措施,有益校政。



学会认为,政府可以有措施,帮助现任或会出任公司董事或各类组织理事的人士,获得培训,提高他们的企业管治水平。



重新出发 锻造未来

历年《施政报告》都提出许多措施,许多愿景。愿景、方案说的如何漂亮,都要得到具体落实才能造就成果。如今管治秩序恢复正常,今日发表的《施政报告》所勾画的新气象、新布局,成功落实变得更有可能。



香港董事学会简介

香港董事学会(简称“HKIoD”或「学会」)为香港代表专业董事的首要组织,其宗旨是促进所有公司的持久成就;为达成使命,学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准,以及协助董事的专业发展。凭借由来自上市公司及非上市公司的董事组成之会员基础,学会致力为董事提供教育项目及信息服务,并代表董事发声。学会具国际视野及多元文化,采用两文三语经营业务。香港董事学会为「环球董事学会联盟」即Global Network of Director Institutes的成员,该联盟汇集世界各地代表董事的翘楚学会。

网址 http://www.hkiod.com。



传媒查询:

任绮欣小姐

电话﹕2889 1414

电邮﹕joanne.yam@hkiod.com

传真﹕2889 9982







话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Banking & Insurance, Legal & Compliance, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network