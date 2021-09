Thursday, 30 September 2021, 10:16 HKT/SGT Share: 上市十周年 中国罕王累计分红超9亿元,乘势而上开启新征程

香港, 2021年9月30日 - (亚太商讯) - 中国罕王成立于1992年,并于2011年9月30日在香港联交所主板上市。集团拥有丰富的矿业开采和运营经验,专注于高品位的铁精矿业务和高端铸铁原材料高纯铁业务,同时在澳洲积极收购及部署金矿业务。凭借自有铁矿资源禀赋,所生产风电球墨铸铁品质出众,为中国风电球墨铸铁市场第一大供货商。



上市十年成功转型 业务版图不断扩充

公司前身抚顺罕王经贸集团成立于1992年,1994年收购景佳铁矿,正式开始从事铁矿采掘及销售业务。1997年收购毛公铁矿,相继1998年收购傲牛铁矿,成为全国采矿成本最低的矿山之一。公司目前主要拥有三大高品位优质铁矿资源:毛公铁矿、傲牛铁矿及上马铁矿,公司拥有铁矿石资源量超1亿吨,出产的铁精矿品位高达69%。



2019年,公司通过收购抚顺罕王直接还原铁厂(“抚顺罕王”),开始发展高纯铁业务,实现铁矿业务价值链的延伸。2020年,公司完成收购本溪玉麒麟高纯铁厂,产能提升至93万吨/年,为中国最大的风电球墨铸铁生产企业,市占率超过50%,成功转型为优质新能源材料提供商。



公司于2012年开始在澳洲积极收购及部署金矿业务,2013年以2,000万澳元代价收购SXO金矿项目,经过成功勘探和开发,矿产资源量不断增加,2015年实现黄金投产,年产量达13万盎司。并于2017年成功以3.3亿澳元出售,实现投资收益约人民币7.63亿元。2018年,公司再次以低于独立机构评估价53%的价格收购PGO金矿黄金公司,该公司旗下有Coolgardie和MtBundy两大金矿项目。截至2021年6月底,公司的黄金储量达146.3万盎司,同比大增527.9%,潜在经济价值巨大。公司当前专注核心资产MtBundy金矿项目开发的可行性研究,MtBundy金矿项目拥有140.5万盎司的黄金储量,主要为Tom'sGully、RustlersRoost、Q29三个金矿床,矿区面积1400平方公里,勘探潜力巨大。具备建设年产黄金10万盎司以上,矿山寿命超过10年的可靠保障。值得关注的是,公司在收购PGO黄金公司时黄金价格为1,640澳元/盎司,而现货黄金价格在2021年9月20日已达到2425澳元/盎司,公司海外矿产资源价值增值可观,进一步增加公司未来的盈利潜力空间。



业绩表现持续高增 10年分红超9亿元人民币

纵观十年发展历程,2016年是公司非常关键的转折之年。2016年之前,公司的业务主要是铁精矿,因此业绩主要“随行就市”,受环境影响较大。2016年后,公司一方面出海在澳大利亚积极参与金矿项目,另一方面,延伸价值链到下游高纯铁业务,实现业绩增长的同时,也增加了业务的稳定边际。2017年至2020年,公司分别实现归母净利润8.65亿元(含出售SXO金矿的一次性收益)、1.74亿元、2.97亿元、3.78亿元,盈利状况稳定向好。2021年上半年,公司实现营业收入15.84亿元,同比增长36.40%,同期实现归属母公司的净利润3.21亿元,同比增长88.00%,半年盈利几乎与去年全年相当。



在稳健高速发展的同时,公司也非常重视回馈股东,自2017年以来连续9次实施高比率分红,累计分红数额超过9亿元人民币。同时,公司于2020年3月董事会上宣布未来三年分红不低于当年净利润的30%。从2020年度至2021年中期股息均已兑现承诺。2021年中期,公司决定派发中期股息每股0.06港元,派息比率约30.64%。



公司一直秉承“安全,绿色,和谐”宗旨,通过矿山数字化、信息化管理,为安全生产保驾护航,连续四年实现零死亡、零重伤、零职业病发病率、零火灾、零环境污染,是国内矿山企业经营的典范。从2013年到2020年,公司已经连续八年刊发独立的ESG报告,是国内第一批超前重视和践行ESG准则的现代化矿业企业。



成为风电行业优质材料龙头供应商

展望未来,在双碳战略目标下,中国风电市场的发展给行业带来巨大机遇。根据全球风能协会数据,2021-2030年全球将新增海上风电装机235GW,相当于现有海上风电装机量的7倍。海上风电的发展,对原材料的质量有更高要求,而罕王高纯铁里硫、磷、钛等杂质含量极低,正是适应海洋铸件的定向供应材料。随着产能扩充及市占率提升,公司高纯铁行业的龙头优势将愈发明显,成长空间巨大。另一方面,中国罕王将积极部署铁矿、高纯铁及金矿业务长期发展战略,巩固自身核心竞争优势,持续创造价值,并回馈股东的长期支持。







话题 Press release summary



部门 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network