Thursday, 30 September 2021, 10:16 HKT/SGT Share: 上市十周年 中国罕王累计分红超9亿元，乘势而上开启新征程

香港, 2021年9月30日 - (亚太商讯) - 中国罕王成立于1992年，并于2011年9月30日在香港联交所主板上市。集团拥有丰富的矿业开采和运营经验，专注于高品位的铁精矿业务和高端铸铁原材料高纯铁业务，同时在澳洲积极收购及部署金矿业务。凭借自有铁矿资源禀赋，所生产风电球墨铸铁品质出众，为中国风电球墨铸铁市场第一大供货商。



上市十年成功转型 业务版图不断扩充

公司前身抚顺罕王经贸集团成立于1992年，1994年收购景佳铁矿，正式开始从事铁矿采掘及销售业务。1997年收购毛公铁矿，相继1998年收购傲牛铁矿,成为全国采矿成本最低的矿山之一。公司目前主要拥有三大高品位优质铁矿资源：毛公铁矿、傲牛铁矿及上马铁矿，公司拥有铁矿石资源量超1亿吨，出产的铁精矿品位高达69%。



2019年，公司通过收购抚顺罕王直接还原铁厂(“抚顺罕王”)，开始发展高纯铁业务，实现铁矿业务价值链的延伸。2020年，公司完成收购本溪玉麒麟高纯铁厂，产能提升至93万吨/年，为中国最大的风电球墨铸铁生产企业，市占率超过50%，成功转型为优质新能源材料提供商。



公司于2012年开始在澳洲积极收购及部署金矿业务，2013年以2,000万澳元代价收购SXO金矿项目，经过成功勘探和开发，矿产资源量不断增加，2015年实现黄金投产，年产量达13万盎司。并于2017年成功以3.3亿澳元出售，实现投资收益约人民币7.63亿元。2018年，公司再次以低于独立机构评估价53%的价格收购PGO金矿黄金公司，该公司旗下有Coolgardie和MtBundy两大金矿项目。截至2021年6月底，公司的黄金储量达146.3万盎司，同比大增527.9%，潜在经济价值巨大。公司当前专注核心资产MtBundy金矿项目开发的可行性研究，MtBundy金矿项目拥有140.5万盎司的黄金储量，主要为Tom'sGully、RustlersRoost、Q29三个金矿床，矿区面积1400平方公里，勘探潜力巨大。具备建设年产黄金10万盎司以上，矿山寿命超过10年的可靠保障。值得关注的是，公司在收购PGO黄金公司时黄金价格为1,640澳元/盎司，而现货黄金价格在2021年9月20日已达到2425澳元/盎司，公司海外矿产资源价值增值可观，进一步增加公司未来的盈利潜力空间。



业绩表现持续高增 10年分红超9亿元人民币

纵观十年发展历程，2016年是公司非常关键的转折之年。2016年之前，公司的业务主要是铁精矿，因此业绩主要“随行就市”，受环境影响较大。2016年后，公司一方面出海在澳大利亚积极参与金矿项目，另一方面，延伸价值链到下游高纯铁业务，实现业绩增长的同时，也增加了业务的稳定边际。2017年至2020年，公司分别实现归母净利润8.65亿元（含出售SXO金矿的一次性收益）、1.74亿元、2.97亿元、3.78亿元，盈利状况稳定向好。2021年上半年，公司实现营业收入15.84亿元，同比增长36.40%，同期实现归属母公司的净利润3.21亿元，同比增长88.00%，半年盈利几乎与去年全年相当。



在稳健高速发展的同时，公司也非常重视回馈股东，自2017年以来连续9次实施高比率分红，累计分红数额超过9亿元人民币。同时，公司于2020年3月董事会上宣布未来三年分红不低于当年净利润的30%。从2020年度至2021年中期股息均已兑现承诺。2021年中期，公司决定派发中期股息每股0.06港元，派息比率约30.64%。



公司一直秉承“安全，绿色，和谐”宗旨，通过矿山数字化、信息化管理，为安全生产保驾护航，连续四年实现零死亡、零重伤、零职业病发病率、零火灾、零环境污染，是国内矿山企业经营的典范。从2013年到2020年，公司已经连续八年刊发独立的ESG报告，是国内第一批超前重视和践行ESG准则的现代化矿业企业。



成为风电行业优质材料龙头供应商

展望未来，在双碳战略目标下，中国风电市场的发展给行业带来巨大机遇。根据全球风能协会数据，2021-2030年全球将新增海上风电装机235GW，相当于现有海上风电装机量的7倍。海上风电的发展，对原材料的质量有更高要求，而罕王高纯铁里硫、磷、钛等杂质含量极低，正是适应海洋铸件的定向供应材料。随着产能扩充及市占率提升，公司高纯铁行业的龙头优势将愈发明显，成长空间巨大。另一方面，中国罕王将积极部署铁矿、高纯铁及金矿业务长期发展战略，巩固自身核心竞争优势，持续创造价值，并回馈股东的长期支持。







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