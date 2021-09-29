Wednesday, 29 September 2021, 22:00 HKT/SGT Share:

来源 InvestHK 香港投资推广署：香港特别行政区政府发布的《香港营商环境报告》介绍香港独特营商优势及无限商机

香港, 2021年9月29日 - (亚太商讯) - 香港投资推广署今日（九月二十九日）宣布就特区政府本周发布的《香港营商环境报告：优势独特 机遇无限》(www.hkeconomy.gov.hk/tc/environment/index.htm)推出一系列宣传项目。



香港特别行政区政府投资推广署署长傅仲森

香港特别行政区政府投资推广署署长傅仲森表示财政司司长陈茂波九月二十七日发表的报告，具体列出香港为世界各地企业所提供的商机；与此同时，报告亦纠正国际投资者因为部份媒体持续的偏颇报导而对香港产生的误解。



他说：「报告不但清楚阐述了香港作为国际金融、航空、创科、法律和文化中心的各项强大优势，亦举出香港众多具吸引力的商机，让香港成为有意在亚洲发展业务的跨国公司和企业家一个既可靠且有效的营商据点。」



他续说：「向国际商界讲述香港真实情况对我们来说非常重要，我们要让他们知道在中央政府的支持及『一国两制』的原则下，香港和在香港营运的企业有光明无限的前景及极佳的商机。」



傅仲森补充：「我们正在跟进的企业包括很多跨国公司和中小企。不少初创企业仍然计划来港开展业务，藉香港将业务拓展至中国内地和亚洲各地。展望未来，在中央政府持续的支持下，我们看到香港经济前景是一片光明的。」



香港投资推广署十月七日将举办一系列全球网上研讨会，为世界各地商界提供香港最新商业环境的信息，以及介绍下周施政报告与商业有关的重要宣布。



请按以下连结浏览报告的介绍短片：https://youtu.be/zhSxxEo32l4。



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