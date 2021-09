Monday, 27 September 2021, 18:11 HKT/SGT Share: 银城国际销售稳增 同比增长强劲为稳健之选

香港, 2021年9月27日 - (亚太商讯) - 港股连日波动调整,其中内房股板块在恒大(3333)9月合约销售预期再度急跌及债务危机的影响下,表现尤其反复。不过值得留意的是,地区性龙头内房股凭借其深耕区域的优势,反而有望突围而出。因为购买房产是一项长期的投资,质量和信誉都是最重要的,再者物业管理服务的需求亦会跟随而来,即使大品牌减价求售,若市场信心不足,担忧其住宅项目质量及售后物管服务,也不一定可以取得消费者的资金来投。



所以,优质的内房股在此特别时刻更显得珍贵,且值得长线持有,尤其具有优质物管兄弟公司支持的,更应看高一线。



长三角地区领先内房 首8个月合约销售额同比大升119%

专注于在长江三角洲地区为全龄客户开发优质住宅物业的房地产开发商——银城国际(1902),今年以来稳健推进业务发展,且今年首8个月以来录得大幅增长的合约销售,对未来业绩及营运资金的流动性均带来积极正面作用。



今年首8个月,集团连同其合营企业及联营公司的总合约销售额达188.6亿元人民币(下同),按年增长近119%;合约总建筑面积约92.06万平方米;平均合约售价约每平方米2.05万元。论首8个月的合约销售同比增幅,银城国际表现远胜同业平均水平,足见实力稳健,且对营运现金流亦带来良好的支持。据悉,公司将于第四季度加大推盘力度以确保全年300亿合约销售目标,为未来结转收入提供有力保障。根据公司业绩披露信息,银城国际上半年资金成本仅为7.5%,保持较低水平,且仍有总未使用银行授信额度119亿元。可期的结转收入与多元的融资渠道都将为公司资金流动性层面带来积极影响。



银城国际的房地产开发业务始于南京,并成功将业务扩张至长三角地区的其他城市。截止2021年6月30日,集团在长三角10个城市(包括南京、无锡、合肥、苏州、杭州、镇江、马鞍山、徐州、台州、温州及淮安)已布局共58项目,并拥有估计总建筑面积超过757万平方米的土地储备,其中集团应占权益的土地储备面积约522万平方米。



法巴维持推荐「买入」

银城国际在8月中期业绩公布后更获大行法巴对其债券维持推荐「买入」,反映公司的资产价值突出。法巴指,考虑到银城国际2021年中期业绩展现出公司利润率水平上升(毛利率为18.2%,同比上升2.5ppt);信托贷款持续减少,债务结构保持健康(占比为12%,同比下降18ppt);长三角城市合约销售金额显著上升,因此确认银城国际是少数稳健B评级房企。同时,公司于长三角地区的竞争优势让其能保持立足南京、深耕周边城市的业务发展趋势。



另外,法巴表示公司虽作为小市值开发商之一,但其债券能够提供稳定利息回报,且预计未来其自身的平均融资成本亦持续下降。因此该行维持银城国际债券「买入」评级。



事实上,银城国际的业务已持续扩张至长三角大都市圈的其他城市,今年上半年来自南京的合约销售额由过往超过50%下降至33%,进一步扩大收益基础及降低业务集中的风险。再者,从公司于南京集中供地上拿下核心地块,亦可见公司有能力于南京成功以合理的价格取得优质土地资源,彰显公司独有的地理区域优势。在巩固南京市场之同时,外拓能力亦持续提升。尤其值得注意的是,公司上半年已新增12幅地块,平均土地成本约5,400元每平米。公司目前将20%以上的毛利率水平作为拿地投资门坎,并持续提升收并购比例的拿地方式,会进一步提高整体毛利率。



早前,银城国际亦获中达证券维持「增持」评级,上调目标价至3.6港元。该报告预测公司2021-2023年核心每股盈利同比分别增长79.4%、77.6%和66.0%,可作参考。







