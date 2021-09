Friday, 24 September 2021, 16:27 HKT/SGT Share: “南向通”开通首日 兴业银行达成首批交易

香港, 2021年9月24日 - (亚太商讯) - 9月24日,备受市场关注的债券通“南向通”正式开通。在开通当日,兴业银行作为首批合格境内投资者,积极通过“南向通”渠道与多家境外做市商达成首批交易,交易品种覆盖国债、央票、政策性金融债等各类离岸人民币债券,助力“南向通”稳起步,开好头。



债券通“南向通”是指内地机构投资者通过内地与香港基础服务机构连接,投资于香港债券市场的机制安排,是继“北向通”后,中央政府支持香港发展、推动内地与香港合作的又一项重要举措。



“兴业银行将持续抓住我国金融市场扩大开放的重要契机,以‘南向通’开通为契机,进一步提升在债券市场、外汇市场、货币市场、衍生品市场和大宗商品市场等领域的投资、交易与风险管理服务能力,致力成为集融资、交易、投资、避险功能为一体的全面解决方案提供商,持续擦亮投资银行名片。”兴业银行资金营运中心总经理马大军表示。



作为债券通“北向通”的首批境内做市商,兴业银行将债券通业务作为 FICC(固定收益、外汇及大宗商品交易)领域新的发力点,积极推动境外投资者参与境内债券市场,凭借多年积累的境内外市场影响力和交易做市能力,该行积极推动债券通业务创新,连续多次斩获债券通市场各项首单,成为首家达成债券通交易的股份制银行、首家在债券通项下发行NCD的商业银行等,并多次被债券通公司评为“债券通优秀做市商”。









