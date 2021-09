Friday, 17 September 2021, 18:23 HKT/SGT Share: “互联互通”新政出台 “真快乐”共享共建战略快人一步

香港, 2021年9月17日 - (亚太商讯) - 从2021年9月9日工信部组织召开关于互联网专项整治会议,到17日各大平台开放外链,短短不到10天的时间,互联网约定俗成的“圈地”流量规则就被打破,“互联互通”,成为近日互联网行业乃至社会的舆论焦点。



无独有偶,早在2020年,中央经济工作会议就多次强调要“强化反垄断和防止资本无序扩张”。而“互联互通”与反垄断,实为一脉相承,可以说是反垄断体系下的一个子集,“互联互通”的本质,是反流量垄断。



这一态势下,让业界人士最为关心的是,当零售业的流量篱笆被推到后,谁是最大的赢家?由于政策正在落地,结果未可知,但可以肯定的是,真正受益的必将是那些大厂之外的中腰部企业、新兴挑战者,以及大量小微、个人商户。



毕竟,对于政策制定者而言,格局的打破最期待的是格局外的主体受益,只有旧“格局”消失,市场上所有主体才能重新开始站在统一起跑线上,市场才能重新拥有全新活力。



那么,谁是能为互联网带来新兴血液的互联网挑战者呢?2021年刚出世的“真快乐”算得上一个种子选手。此外,肯定也包括长期在大厂“治下”内卷化生存的小微、个人商户等。



为什么这样说?



首先,占据着得天独厚的流量优势的大厂,其从始至终的发力点都在流量的收割上。但当互联互通打破了流量垄断,电商大厂依靠流量而开展的一些玩法如流量直通车势必要终止,流量会被持续分割到其他中腰部企业、新兴挑战者,以及大量小微、个人商户。



其次,随着开放的脚步加快,圈地造林的玩法被冲击,互联网商业将出现一个个流量“白洞”,将圈内的流量不断吐出来,不管是中腰部玩家还是新兴挑战者,甚至是小微、个人商家都可以在合理的规则范围内去应用这些流量。



比如说电商零售的中腰部玩家“真快乐”,从硬件上来说,“真快乐”搭建的平台不输电商大厂,它已经打造了“线上、线下、供应链、物流、大数据/云、共享共建”六大平台,搭建起覆盖全场景、配套全服务的集约型零售新基建。同时,基于“共享共建”理念,“真快乐”以公平规则向所有平台和商业伙伴互联互通、开放赋能,助力商业伙伴降本增效,帮助厂商打造自主可控的经销主场。



同时,“真快乐”也持续在场景、供给、服务、营销四个方面深化数字化,借助科技力量让场景无缝融通、供给智慧精准、服务更有温度、营销回归人本。



这些,都为“真快乐”在这场互联互通新政环境下提供了良好的基础。由此可见,在互联网“圈地”规则被打破之后,以“真快乐”为代表的新兴电商平台恐成最大赢家。





