黑桃资本宣布加入合格境内有限合伙人试点计画



香港, 2021年9月16日 - (亚太商讯) - 黑桃资本有限公司（「黑桃资本」）宣布其上海的全资子公司壹桃私募基金管理（上海）有限公司（「壹桃」）被授予合格境内有限合伙人（「QDLP」）试点资格。壹桃注册地与办公室均位于上海虹口区，属于外商独资企业。随着壹桃正式在中国证券投资基金业协会完成备案资讯登记，这标志着新濠国际发展有限公司、新濠博亚娱乐有限公司主席何猷龙先生的家族办公室将登陆中国内地的金融市场。同时能看出上海金融监管层对加深沪港澳金融合作的支持力度及深厚希冀。

(由左至右)壹桃执行董事林澔先生，黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生，壹桃总经理傅昺先生

黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生表示：「我们对壹桃获得QDLP试点资格感到鼓舞，这标志着大陆与港澳构建跨境双向投资机制取得又一实质性的突破进展。壹桃分别任命傅昺先生及林澔先生为法定代表人兼总经理以及执行董事。两位对内地银行及金融业务有着深厚认识，日后会共同负责业务发展及运营。我们期待壹桃团队在他们的带领下不断取得成功，为加快推进上海国际金融中心建设及全球资产管理中心建设作出新贡献。」



壹桃总经理傅昺先生说：「作为私募基金管理人，我们将努力为中国内地投资者在全球物色优质的投资专案。我们将会发行第一只基金，实现黑桃资本在内地独立展业的第一步。希望通过我们的努力进一步丰富境内投资者的跨境产品的可投资标的种类，并且可以推动大陆与港澳间金融领域的合作。」



壹桃执行董事林澔先生说：「壹桃将透过其专业投资能力和团队的丰富经验把握环球市场投资机遇，为境内投资者挑选优质资产，并提供全新、专业及优质的资产管理服务。展望未来，我们将继续利用壹桃在香港和澳门的资源和商业网络，为投资者发掘更多有前景的专案，促进中国内地与两个特别行政区之间更深入的经济融合与合作机会。」



QDLP的试点计画意味着外资资产管理机构能够进一步熟悉中国市场动向和了解中国本地投资者的机会，为未来开拓中国本地业务建立坚实基础。 QDLP 计画自近十年前启动以来已在内地不同主要城市推出，为多元化投资的中国境内投资者提供了全球的专业知识和产品。随着越来越多的环球金融机构参与其中，内地金融市场业务布局将被进一步扩张。受惠于不断改革的金融体制，与数十年前相比，外国资产管理公司能更轻易地在广阔且具潜力的中国市场上立足。而寻找比传统金融产品更复杂的投资者现在也可以在全球不同资产类别和司法管辖区分散投资组合。



有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生创办的家族办公室及私人投资旗舰，负责管理何先生的私人资产发及财富专案。总部设于香港，公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资专案，而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业，同时保持多元化资产类别，投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源、上市前投资专案和特殊目的收购公司（SPAC）。









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